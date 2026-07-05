ปคม.ทลายผับเถื่อนบึงกาฬ ปล่อยเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีครึ่งร้อย มั่วสุมเสพยา

ตำรวจ ปคม.บุกทลายผับเถื่อนบึงกาฬ ปล่อยโจ๋อายุต่ำกว่า 20 ปี ครึ่งร้อย ใช้บริการ พบยาไอซ์-ยาบ้าถูกทิ้งเกลื่อนพื้น
วันนี้ ( 5 ก.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ ผกก.3 บก.ปคม.พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.3 บก.ปคม. และ พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม สว.กก.3 บก.ปคม. นำกำลังเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ หลังได้รับร้องเรียนว่า ลักลอบเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาต ซ้ำยังปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปมั่วสุม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างสนุกสนาน โดยไม่มีการตรวจบัตรประชาชนหรือคัดกรองอายุบริเวณหน้าประตูแต่อย่างใด
จากการตรวจสอบภายในร้าน พบนักเที่ยวทั้งชายหญิงกำลังกินดื่มเต้นตามจังหวะดนตรีอย่างเมามันส์กว่า 300 ชีวิต จึงสั่งให้ปิดเพลงและเปิดไฟส่องสว่าง เพื่อขอตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้พบนักเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการจำนวน 49 คน โดยในจำนวนนี้มีเด็กอายุต่ำสุดเพียงแค่ 13 ปีเท่านั้น นั่งดื่มเหล้าเบียร์อยู่ภายในร้าน นอกจากนี้ตรวจค้นบริเวณพื้นร้านและในห้องน้ำ ยังพบยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) และยาบ้าอีกจำนวนหนึ่ง ตกอยู่เรี่ยราด คาดว่านักเที่ยวดังกล่าวไหวตัวทัน แอบโยนทิ้งขณะเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง
เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว นายอภิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ซึ่งรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของร้านดังกล่าว โดยแจ้งข้อหา "เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีและชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม " ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เซกา จ.บึงกาฬ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป