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ปคม.ทลายผับเถื่อนบึงกาฬ ปล่อยเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีครึ่งร้อย มั่วสุมเสพยา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



ตำรวจ ปคม.บุกทลายผับเถื่อนบึงกาฬ ปล่อยโจ๋อายุต่ำกว่า 20 ปี ครึ่งร้อย ใช้บริการ พบยาไอซ์-ยาบ้าถูกทิ้งเกลื่อนพื้น

วันนี้ ( 5 ก.ค.) พล.ต.ต.วิทยา ศรีประเสริฐภาพ ผบก.ปคม. สั่งการ พ.ต.อ.ศิรเมศร์ เมธีธนวิจิตร์ ผกก.3 บก.ปคม.พ.ต.ท.กษิดิ์เดช เจริญลาภ รอง ผกก.3 บก.ปคม. และ พ.ต.ท.เกียรติบดินทร์ วงค์งาม สว.กก.3 บก.ปคม. นำกำลังเข้าตรวจสอบสถานบันเทิงแห่งหนึ่งในพื้นที่ ต.เซกา อ.เซกา จ.บึงกาฬ หลังได้รับร้องเรียนว่า ลักลอบเปิดเป็นผับโดยไม่มีใบอนุญาต ซ้ำยังปล่อยปละละเลยให้เยาวชนเข้าไปมั่วสุม ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กันอย่างสนุกสนาน โดยไม่มีการตรวจบัตรประชาชนหรือคัดกรองอายุบริเวณหน้าประตูแต่อย่างใด

​จากการตรวจสอบภายในร้าน พบนักเที่ยวทั้งชายหญิงกำลังกินดื่มเต้นตามจังหวะดนตรีอย่างเมามันส์กว่า 300 ชีวิต จึงสั่งให้ปิดเพลงและเปิดไฟส่องสว่าง เพื่อขอตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งนี้พบนักเที่ยวที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี เข้ามาใช้บริการจำนวน 49 คน โดยในจำนวนนี้มีเด็กอายุต่ำสุดเพียงแค่ 13 ปีเท่านั้น นั่งดื่มเหล้าเบียร์อยู่ภายในร้าน นอกจากนี้ตรวจค้นบริเวณพื้นร้านและในห้องน้ำ ยังพบยาเสพติดประเภทเมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) และยาบ้าอีกจำนวนหนึ่ง ตกอยู่เรี่ยราด คาดว่านักเที่ยวดังกล่าวไหวตัวทัน แอบโยนทิ้งขณะเจ้าหน้าที่เข้าจับกุม จึงได้ตรวจยึดไว้เป็นของกลาง

​เบื้องต้น เจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัว นายอภิชัย (สงวนนามสกุล) อายุ 27 ปี ซึ่งรับสารภาพว่าเป็นเจ้าของร้านดังกล่าว โดยแจ้งข้อหา "เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต, ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ให้แก่บุคคลซึ่งมีอายุต่ำกว่า 20 ปีและชักจูง ยุยง ส่งเสริม หรือยินยอมให้เด็กประพฤติตนไม่เหมาะสม " ก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.เซกา จ.บึงกาฬ ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป







ปคม.ทลายผับเถื่อนบึงกาฬ ปล่อยเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีครึ่งร้อย มั่วสุมเสพยา
ปคม.ทลายผับเถื่อนบึงกาฬ ปล่อยเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีครึ่งร้อย มั่วสุมเสพยา
ปคม.ทลายผับเถื่อนบึงกาฬ ปล่อยเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีครึ่งร้อย มั่วสุมเสพยา
ปคม.ทลายผับเถื่อนบึงกาฬ ปล่อยเด็กอายุไม่ถึง 20 ปีครึ่งร้อย มั่วสุมเสพยา