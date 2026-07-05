ปคบ.บุกจับร้านก๊าซเถื่อน ซ่อม-พ่นสีถังหมดอายุหลอกขาย ปชช. เสี่ยงระเบิดกลางชุมชน

ตำรวจ ปคบ.บุกจับร้านก๊าซหุงต้มสมุทรสาคร ซ่อม-พ่นสีถังหมดอายุย้อมแมวขายประชาชน เสี่ยงระเบิดกลางชุมชน พร้อมยึดถังกว่า 500 ใบ
วันนี้ (5 ก.ค.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.ธนาทัศน์ ศรีพิพัฒน์ รรท.ผกก.2 บก.ปคบ. และ พ.ต.ท.จำรูญ คำมา สว.กก.2 บก.ปคบ. ร่วมกับเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลคลองมะเดื่อ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร นำกำลังเข้าตรวจสอบร้านจำหน่ายก๊าซหุงต้มแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร หลังได้รับแจ้งว่า ร้านดังกล่าวไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการ และมีการนำถังก๊าซเก่าหรือถังที่หมดอายุการใช้งานมาซ่อมแซมและพ่นสีใหม่ ก่อนนำกลับไปจำหน่ายให้ประชาชน
จากการตรวจสอบพบถังก๊าซหุงต้มทั้งถังเปล่าและถังบรรจุก๊าซรวม 538 ถัง มูลค่าประมาณ 413,730 บาท และตรวจพบถังก๊าซที่หมดอายุการใช้งาน 38 ถัง จากการสอบถามเจ้าของร้านรับว่า ประกอบกิจการมานานกว่า 20 ปี และหากพบถังก๊าซที่มีสภาพเก่าหรือชำรุด จะทำการ ซ่อมแซม ขัดสนิม และพ่นสีใหม่ด้วยตนเอง เพื่อให้มีสภาพคล้ายถังใหม่ โดยไม่ได้ส่งให้บริษัทเจ้าของถังหรือโรงงานที่ได้รับการรับรองตรวจสอบ ทดสอบแรงดัน และรับรองความปลอดภัยตามมาตรฐาน
นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังพบว่าสถานที่ดังกล่าว ไม่มีใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 สำหรับสถานที่จัดเก็บและจำหน่ายก๊าซหุงต้ม อีกทั้งยังไม่มีระบบจัดเก็บและระบบป้องกันอัคคีภัยที่เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัย ทั้งที่ก๊าซหุงต้มเป็นวัตถุไวไฟแรงดันสูง หากเกิดการรั่วไหลหรือมีแหล่งกำเนิดประกายไฟ อาจนำไปสู่เหตุเพลิงไหม้หรือการระเบิดรุนแรงได้ โดยเฉพาะเมื่อสถานที่ตั้งอยู่ใกล้ชุมชน
เจ้าหน้าที่จึงได้อายัดถังก๊าซทั้งหมดที่เกี่ยวข้องไว้ตรวจสอบ และดำเนินคดีในความผิดฐานประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 (สถานที่จัดเก็บและจำหน่ายก๊าซหุงต้ม) โดยไม่ได้รับอนุญาต ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542 ,ใช้ถังก๊าซหุงต้มที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในประกาศกระทรวง (ถังก๊าซหุงต้มเสื่อมสภาพ/หมดอายุการใช้งาน) ตาม พ.ร.บ.ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2542
พล.ต.ต.คงกฤช กล่าวว่า ขอเตือนประชาชนให้เลือกใช้ก๊าซหุงต้มจากร้านค้าที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง สังเกตสภาพถังแก๊สก่อนใช้งาน ไม่ควรใช้ถังที่มีร่องรอยผุกร่อน สีผิดปกติ หรือมีการดัดแปลง และหากพบร้านจำหน่ายก๊าซที่มีพฤติการณ์น่าสงสัย สามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบได้ทันท่วงที