สลด 2 หนุ่มกู้ภัยขับบิ๊กไบค์เสียหลักชนเสาไฟฟ้าดับคู่ โดยภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพได้ขณะรถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้า

เมื่อเวลา 00.20 น. วันที่ 5 กรกฎาคม 2569 พ.ต.ต.นำโชค ดวงสุวรรณ์ สว. (สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต จ.ปทุมธานี ได้รับแจ้งจากพลเมืองดีว่า มีอุบัติเหตุ รถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้า และเสียชีวิตเป็นชายจำนวน 2 ราย ที่บริเวณถนนโรคัลโรด ปากทางเข้าตลาดราชพฤกษ์ (เมืองเอก) ต.หักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี ภายหลังรับแจ้ง จึงเดินทางไปตรวจสอบยังที่เกิดเหตุ พร้อมด้วยแพทย์เวร จากสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , เจ้าหน้าที่ตำรวจสายตรวจ เข้าร่วมตรวจสอบ
ในที่เกิดเหตุ บริเวณทางลัดออกถนนโลคัลโร และยูเทิร์นกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ ทางเจ้าหน้าที่พบรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ยามาฮ่า เอ็กซ์แม็ก 300 สีขาว-ดำ หมายเลขทะเบียน 1 ฆผ- 6725 กรุงเทพมหานคร สภาพชนกับเสาไฟฟ้า หน้ารถพังยับเยิน และพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นชาย จำนวน 2 ราย ที่นอนจมเลือดอยู่กับรถ ทราบชื่อคือ นายธนารักษ์ พลเมือง อายุ 37 ปี อยู่เลขที่ 5/18 ม.2 ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา และนายธรรมดา อ่อนเจริญ อายุ 37 ปี ในเบื้องต้นทราบว่า ผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย เป็นเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครมูลนิธิร่วมกตัญญู ประจำจังหวัดปทุมธานี
จากสอบถามในเบื้องต้น ทราบว่า ผู้เสียชีวิตทั้งสอง ขับรถจักรยานยนต์ กลับจากเมืองเอก ข้ามสะพานข้ามคลองแล้วจะเบี่ยงซ้าย เข้าทางลัดหน้าตลาดราชพฤกษ์ เพื่อจะไปกลับรถใต้สะพานข้ามทางรถไฟ และจะกลับเข้าบ้านที่อยู่อีกฝัง คาดขับมาเร็วเสียหลักชนเสาไฟอย่างจัง ทำให้ทั้งคนขับและคนซ้อนเสียชีวิตสองราย โดยภาพจากกล้องหน้ารถจับภาพได้ขณะรถจักรยานยนต์เสียหลักชนเสาไฟฟ้า
พ.ต.ต.นำโชค ดวงสุวรรณ์ สว. (สอบสวน) สภ.ปากคลองรังสิต ได้ลงพื้นที่ตรวจสอบในที่เกิดเหตุ และร่วมชันสูตรพลิกศพ พร้อมกับแพทย์เวร และผู้เกี่ยวข้อง ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ จึงได้บันทึกภาพในที่เกิเหตุ เพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน ส่วนผู้เสียชีวิต ได้ให้ทางเจ้าหน้าที่มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง นำร่างผู้เสียชีวิตทั้ง 2 ราย ส่งไปผ่าชันสูตร ที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ กระทรวงยุติธรรม ถนนสายซ่อมสร้าง อ.เมือง จ.ปทุมธานี นิติเวช โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ (ศูนย์รังสิต) เพื่อหาสาเหตุการตายอีกครั้ง และจะประสาน ให้ญาติๆไปขอรับศพ เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไป