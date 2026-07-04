ปคบ.ลุยจับ 6 ร้านแต่ง จยย.ซิ่งภาคอีสาน ยึดท่อไอเสีย-รถโจรกรรมอื้อ

ตำรวจ ปคบ.ลุยจับ 6 ร้านแต่ง จยย.ซิ่งภาคอีสาน ยึดท่อไอเสีย-อุปกรณ์มูลค่า 1 ล้าน พบรถโจรกรรม-สวมทะเบียนอีก 4 คัน
วันนี้ (4 ก.ค.) พล.ต.ต.คงกฤช เลิศสิทธิกุล ผบก.ปคบ. สั่งการ พ.ต.อ.ปิยะวัฒน์ ทองอุทัย ผกก.3 บก.ปคบ. พ.ต.ต.พรหมธาดา ฮามคำไพ สว.กก.3 บก.ปคบ. นำกำลังเข้าตรวจค้น ร้านค้าตกแต่ง-ดัดแปลงรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จำนวน 6 จุด ซึ่งเป็นแหล่งรวมตัวของกลุ่มวัยรุ่นจัดแข่งรถจักรยานยนต์ โดยมีร้านแต่งรถซิ่งและลักลอบจำหน่ายท่อไอเสียรถจักรยานยนต์แต่งซิ่งซึ่งไม่ได้มาตรฐาน
จากการตรวจสอบพบสินค้าไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรมประเภทท่อไอเสียรถจักรยานยนต์และชิ้นส่วนประกอบของท่อไอเสียรวมทั้งสิ้น 303 ชิ้น พร้อมทั้งอุปกรณ์ในการทำท่อไอเสียรถจักรยานยนต์และ เครื่องมือช่างที่ใช้ในการทำ จำนวนหลายรายการรวมมูลค่ากว่า 1 ล้านบาท ซึ่งทั้งหมดเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้มาตรฐานอุตสาหกรรม จึงได้ตรวจยึดและอายัดไว้เป็นของกลางทั้งหมดไว้
นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังพบรถจักรยานยนต์ต้องสงสัยถูกนำมาดัดแปลงสภาพโดยไม่มีเอกสารการครอบครองที่ถูกต้อง อีกทั้งยังมีการสวมแผ่นป้ายทะเบียน จำนวน 3 คัน และมีรถจักรยานยนต์ ที่ผู้เสียหายเคยแจ้งความสูญหายไว้ จำนวน 1 คัน เจ้าหน้าที่จึงทำการตรวจยึดไว้ ก่อนที่จะส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวน สภ.เมืองอุบลราชธานี ขยายผลดำเนินคดีตามกฎหมายและประสานส่งมอบคืนให้แก่เจ้าของที่แท้จริงต่อไป
เบื้องต้นแจ้งข้อหา“ทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากำหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน โดย ไม่ได้รับอนุญาต” เข้าข่ายฝ่าฝืน ม.20 โทษตาม ม.48 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 2,000,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ โฆษณาเพื่อจำหน่ายหรือมีไว้เพื่อจำหน่ายซึ่งผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำหรือนำเข้ามาเพื่อจำหน่ายในราชอาณาจักร” เข้าข่ายฝ่าฝืน ม.36 โทษตาม ม.55 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 500,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ แก่ผู้เกียวข้องทั้งหมด ก่อนนำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปคบ. ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป