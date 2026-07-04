บุกค้นห้องหนุ่มม้งคนส่งยาให้แอร์สาว พบผ้าลายช้างเปื้อนผงเกลื่อน เจ้าตัวสารภาพรู้ว่ามีเฮโรอีนข้างใน ซัดทอด "รินริน" ว่าจ้าง

“พล.ต.อ.สำราญ” นำทีมตรวจค้นห้องพักหนุ่มม้งผู้ต้องหาส่งยาเสพติดให้แอร์โฮสเตสสาว พบเศษผ้าต้องสงสัยมีผงสีขาวติดอยู่จำนวนมาก เร่งเก็บหลักฐานส่งพิสูจน์ เจ้าตัวสารภาพรับกระเป๋าผ้าลายช้างซุกเฮโรอีนมาจากพะเยาอีก 18 ใบ เตรียมส่ง แต่แอร์สาวโดนจับก่อน จึงนำของไปเททิ้ง
วันนี้ (4 ก.ค.) เวลา 16.30 น. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) มอบหมายให้ พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง รอง ผบ.ตร.(มค) ในฐานะผู้อำนวยการ ศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ผอ.ศอ.ปส.ตร.) ลงพื้นที่สืบสวนขยายผลกรณีจับกุมนายอุทัย อายุ 57 ปี ชาวม้ง ผู้ต้องหา ซึ่งเป็นผู้ส่งพัสดุต้องสงสัยเป็นยาเสพติดให้ น.ส.มีนาฯ แอร์โฮสเตสสาว ก่อนถูกเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียจับกุมเมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2569
พล.ต.อ.สำราญ ลงพื้นที่ตรวจค้น จำนวน 3 จุด ในเขต อ.อุทัย และ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผู้บัญชาการตำรวจนครบาล (ผบช.น.), พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สง.ผบ.ตร., พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น., พล.ต.ต.สมบูรณ์ เทียนขาว รองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, พล.ต.ต.อดิศ เจริญสวัสดิ์ ผู้บังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด 3 และ พล.ต.ต.วรวิทย์ ญาณจินดา ผู้บังคับการสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้ไปตรวจค้นห้องพักของ นายอุทัยฯ ในอพาร์ตเม้นท์แห่งหนึ่ง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและขยายผลเครือข่าย
จากการตรวจค้นภายในห้องพัก และการสอบถาม ผู้ต้องหา พบผ้าลายช้าง ที่ถูกตัดออก จากสภาพกระเป๋าจำนวน 8 ผืน, เศษผ้ ดังกล่าวที่ถูกตัดเป็นริ้วจำนวนมาก และพบผงสีขาว ซึ่งเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้นำเศษผ้าที่ถูกตัดเป็นริ้วมากองเขี่ยเพื่อนำผงสีขาวที่ติดอยู่ตามเศษผ้าออกมาเพื่อนำไปทำการตรวจพิสูจน์ ให้ผลยืนยัน ว่าเป็นยาเสพติดประเภทเฮโรอีน นอกจากนี้ ยังเงินสดเป็นธนบัตร โทรศัพท์มือถือ, กระเป๋าสตางค์, เสื้อผ้าและกระเป๋าเป้ที่คาดว่าเป็นของใช้ที่ นายอุทัยฯ ใช้ในวันที่นำพัสดุเฮโรอีนไปส่งให้กับ น.ส.มีนาฯ ซึ่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานจะตรวจสอบโดยละเอียดต่อไป
พล.ต.อ.สำราญ เปิดเผยว่า เจ้าหน้าที่ได้จับกุมและควบคุมตัวผู้ต้องหาคือ นายอุทัย เป็นชาวม้ง จังหวัดน่าน ซึ่งมาเช่าพักอาศัยอยู่ในจุดที่เข้าตรวจค้น จากการสอบปากคำผู้ต้องหารับสารภาพว่า เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2569 ได้เดินทางไปรับกระเป๋าที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา โดยรับกระเป๋าลายช้าง 4 ตัว จำนวน 12 ใบ และลายช้าง 2 ตัว จำนวน 6 ใบ ซึ่งภายในบรรจุเฮโรอีนมาแล้ว ก่อนนำมาพักเก็บไว้ในห้องพัก และภายหลังทราบข่าวแอร์โฮสเตสถูกจับกุมที่ประเทศออสเตรเลีย จึงนำเฮโรอีนที่เหลือทิ้ง และนำกระเป๋าบางส่วนไปทิ้งตามจุดต่าง ๆ เพื่อทำลายหลักฐาน ส่วนของกลางที่ตรวจพบในวันนี้เป็นวัสดุที่นำกลับคืนมาจากการไปส่งแล้วไม่มีผู้รับขนต่อ และจากการตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์ยังพบคราบเฮโรอีนตกค้างภายในกระเป๋าที่ตรวจยึดได้ โดยผลตรวจมีค่าความเข้มข้นยืนยันว่าเป็นคราบเฮโรอีนที่ยังหลงเหลืออยู่
นอกจากนี้ พล.ต.อ.สำราญ กล่าวว่า ผู้ต้องหารับสารภาพว่าทราบตั้งแต่ต้นว่าภายในกระเป๋าบรรจุเฮโรอีน โดยรับของมาจากคนที่ปกปิดใบหน้าที่ อ.เชียงคำ จ.พะเยา ก่อนโดยสารรถทัวร์เข้ากรุงเทพมหานคร เก็บของไว้ที่ห้องพัก และนำไปส่งที่คอนโดย่านบางนา อ้างว่าทำมาแล้ว 3 ครั้ง สำหรับผู้ว่าจ้าง ผู้ต้องหาให้การว่าได้รับการติดต่อจากบุคคลชาวไทยผ่านกลุ่มไลน์ แต่จำชื่อจริงไม่ได้ โดยใช้ชื่อบัญชีในลักษณะชื่อโค้ด เช่น “รินริน” ซึ่งเจ้าหน้าที่จะเร่งตรวจสอบและขยายผลต่อไป