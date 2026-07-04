พบชาย-หญิงดับปริศนาคาเก๋ง ซ.บางแวก 15 ฝ่ายชายยังสวมถุงยางอนามัย-น้ำลายฟูมปาก

เกิดเหตุมีผู้เสียชีวิต 2 รายไม่ทราบสาเหตุ เป็นชายและหญิงอยู่ภายในรถยนต์ ซ.บางแวก 15 พบสวมถุงยางคาใว้ที่อวัยวะเพศ และมีน้ำลายฟูมปาก
วันนี้ (4 ก.ค.) ร.ต.ท.พันศิริ ลัคชอน รอง สว.(สอบสวน) สน.บางเสาธง รับแจ้งพบผู้เสียชีวิต 2 ราย ภายในรถเก๋ง ซอยบางแวก 15 แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ กทม. จึงรายงานผู้บังคับบัญชา และรุดตรวจสอบพร้อมด้วย พ.ต.อ.จิรพัฒน์ พรหมสิทธิการ รองผบก.น.7 ชุดสืบสวน สน.บางเสาธง ชุดสืบสวนนครบาล 7 แพทย์นิติเช รพ.ศิริราช เจ้าหน้าที่ตำรวจพิสูจน์หลักฐาน
ที่เกิดเหตุพบรถเก๋งสีบรอนด์เทาจอดอยู่ในซอย ภายในรถพบศพชายอายุ 45 ปี สวมถุงยางอนามัย น้ำลายฟูมปาก ส่วนเบาะที่นั่งข้างคนขับรถพบศพหญิงสาวอายุ 27 ปี นอนเสียชีวิตลักษณะเดียวกัน ภายในรถยังเจอบิลเติมแก๊ส เวลา 00.18 น. วันที่ 4 ก.ค. โดยยังพบซองถุงยางอนามัย ยาบำรุงฮอร์โมนตกอยู่ จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า รถคันเกิดเหตุติดแก๊ส และจอดติดเครื่องตั้งแต่เวลา 02.00 น. จนถึงเวลา 05.00 น. วันที่ 4 ก.ค.2569 แพทย์นิติเวช รพ.ศิริราช ตรวจสอบตามขั้นตอน ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเสียชีวิตจากก๊าซ หรือใช้สารกระตุ้นทางเพศหรือไม่ โดยอยู่ระหว่างรอผลการตรวจสอบจากแพทย์และตำรวจอีกครั้ง
จากการสอบถามชาวบ้านในละแวกนั้น เล่าว่า เวลาประมาณ 02.00 น. วันที่ 4 ก.ค.2569 ขณะตนนอนพักผ่อนที่ชั้นล่างของบ้าน ใกล้กับประตูทางเข้าบ้าน ได้ยินเสียงรถมาจอดอยู่บริเวณตรงข้ามหน้าบ้าน เป็นรถเก๋งสีบรอนด์เทา โดยจอดปกติก็เลยไม่ได้สนใจ ต่อมาช่วงเช้าทราบว่ามีผู้เสียชีวิตภายในรถคันดังกล่าว
ฝ่ายสืบสวน สน.บางเสาธง สอบถามผู้พักอาศัยภายในซอยทราบว่า ช่วงเวลาประมาณ 03.00 น. วันที่ 4 ก.ค.2569 ตนออกมาเอารถยนต์ ซึ่งจอดอยู่ใกล้เคียงบริเวณรถที่ผู้เสียชีวิตจอดอยู่ รถคันดังกล่าวจอดติดเครื่องขวางทางออกบริเวณลานจอดรถ จึงเดินไปเคาะประตู แต่ไม่มีผู้ใดออกมาจากรถ เลยพยายามขับรถเบี่ยงออกมา ซึ่งก็สามารถผ่านไปได้ ต่อมาเวลาประมาณ 05.00 น. ตนยังพบว่ารถยนต์คันดังกล่าวจอดอยู่ แต่เครื่องดับลงแล้ว และไม่มีใครออกมาจากรถ จึงเข้าพักผ่อนในบ้าน ต่อมาทราบเหตุช่วงเช้าว่ามีผู้เสียชีวิตภายในรถ
ด้านนายคมสัณ์ชัย จีนสมุทร อาสาร่วมกตัญญู กล่าวว่า ระหว่างมาถึงที่เกิดเหตุตนรับแจ้งจึงเห็นรถล็อกจากด้านใน จึงใช้เหล็กงัดประตูออกมา เห็นผู้เสียชีวิตสภาพนอนปรับเบาะเหมือนกัน กุญแจรถอยู่ในสภาพติดเครื่อง แอร์เปิด ลักษณะมีน้ำลายฟูมปาก
ด้านน้องชายของหญิงที่เสียชีวิต เปิดเผยว่า ตนกับพี่สาวไปกินสุกี้ด้วยกัน เมื่อวานเป็นวันเกิดพี่สาว กลับมาแล้วพี่สาวออกจากบ้านไปตอนเที่ยงคืน พี่สาวบอกแค่ว่าจะมีคนมารับ จากนั้นไม่สามารถติดต่อพี่สาวได้ ตอนบ่ายวันนี้ออกจากบ้าน เห็นชาวบ้านบอกมีคนตายภายในซอย ไม่คิดว่าเป็นพี่สาวของตัวเอง
สำหรับพี่สาวนั้นเรียน กศน. เดินทางกันมาจากหนองคาย มาอยู่กรุงเทพฯ ทำงานเป็นพนักงานขายชุดว่ายน้ำ ที่ผ่านมาพี่สาวมีคนคุยอยู่หลายคน แต่ไม่เคยไปยุ่ง เนื่องจากเป็นเรื่องส่วนตัว