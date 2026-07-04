รวบเจ้าพ่อสแกมเมอร์-เว็บพนันชาวเกาหลีใต้ หนีหมายจับสากลใช้ไทยเป็นฐานสั่งการ เงินหมุนเวียน 124 ล้าน

ตม.3 จับชายชาวเกาหลีใต้ เจ้าพ่อสแกมเมอร์-เว็บพนัน หนีหมายจับตำรวจสากล ใช้ไทยเป็นฐานสั่งการ พบเงินหมุนเวียน 124 ล้านบาทต่อปี
วันนี้ (4 ก.ค.) พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.เดโช โสสุวรรณากุล รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ปริญญา กลิ่นเกษร รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส. บก.ตม. ร่วมกันเข้าจับกุม นาย KIM อายุ 45 ปี ชาวเกาหลีใต้ หลังมีข้อมูลเบาะแส จากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเกี่ยวกับผู้ร้ายข้ามชาติ
การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากชาวเกาหลีใต้รายนี้โดยได้มาหลบซ่อนตัวอยู่ในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี โดยเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับตำรวจสากลในคดีเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และเว็บพนันออนไลน์ อาทิ เว็บ ชินเซแก กังนัม บังอัตกัน และบลู เพื่อให้บริการการพนันออนไลน์ เช่น บาคาร่าและสล็อต โดยมีเหยื่อในประเทศเกาหลีใต้จำนวนมาก
ต่อมา กก.สส.บก.ตม.3 นำโดย พ.ต.ท.ธงไทย ไพเรา สว.กก.สส.บก.ตม.3 พร้อมกำลัง ชุดปฏิบัติการ ได้ร่วมกันวางแผนสืบสวนหาข่าวจนทราบว่า นาย KIM มักจะใช้บริการร้านนวดเพื่อสุขภาพแห่งหนึ่งใน ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี จึงได้สั่งการให้ชุดปฏิบัติวางแผนดักซุ่มรอในร้านนวดตั้งแต่วันที่ 2 ก.ค.ที่ผ่านมา
จนกระทั่งบ่ายของวันที่ 3 ก.ค.ที่ผ่านมา ความอดทนของเจ้าหน้าที่ก็เป็นผลเมื่อพบชายตำหนิรูปพรรณคล้ายนาย KIM เดินเข้ามาที่ร้านนวดแผนไทยดังกล่าวที่เจ้าหน้าที่ตำรวจดักซุ่มรออยู่ เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัว แสดงหมายจับ และแจ้งการเพิกถอนการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ก่อนจะควบคุมตัวไปตรวจค้นที่บ้านพักในบริเวณใกล้เคียง
ผลการตรวจสอบพบ คอมพิวเตอร์หลายเครื่อง ตรวจสอบเบื้องต้นพบระบบบริหารจัดการหลังบ้าน (Backoffice) ของเว็บไซต์พนันออนไลน์ ปรากฏข้อมูลของบัญชีผู้ใช้หรือเอเย่นต์แต่ละราย อีกทั้งพบยอดเดิมพันรวมทั้งหมด (Total Bet) ส่วนต่างระหว่างยอดเดิมพันกับยอดชนะ (ผลกำไรหรือขาดทุนของระบบ) และ ยอดเทิร์นโอเวอร์หรือยอดหมุนเวียนที่เกิดจากการเดิมพัน (Rolling) โดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่า นาย KIM มีรายได้หมุนเวียนจากเว็บพนันที่บริหารจัดการ เว็บละ กว่า 124 ล้านบาท ต่อปี
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ตรวจยึดคอมพิวเตอร์ทั้งหมดไปตรวจสอบขยายผล และควบคุมตัวนาย KIM ส่ง กก.3 บก.สส.สตม. ดำเนินการส่งกลับตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม พล.ต.ต.ทรงโปรด ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า ได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ขยายผลต่อเนื่อง เพราะเชื่อว่าอาจมีคนไทย หรือผู้ร่วมขบวนการรายอื่นๆ ยังหลบซ่อนตัวอยู่ หากมีเบาะแสให้เร่งดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อย่างเด็ดขาด พร้อมฝากประชาสัมพันธ์ไปยังพี่น้องประชาชนหากพบเบาะแสเกี่ยวกับคนต่างชาติที่กระทำความผิดหรือใช้ประเทศไทยเป็นฐาน หรือที่หลบซ่อนตัว สามารถติดต่อให้ข้อมูลแก่เจ้าหน้าที่ได้ที่หมายเลข 1178 สายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง