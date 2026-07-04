ตร.ลั่น! กวาดล้างเว็บพนันทั้งระบบ ลุยยึดทรัพย์นายทุน เชือดนักพนันด้วย

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เดินหน้ามาตรการเชิงรุกกวาดล้างเครือข่ายพนันออนไลน์ทั้งระบบ ประสานปปง.ยึดทรัพย์นายทุน เตือนนักพนันออนไลน์เสี่ยงหมดตัวและติดคุก
วันนี้ (4 ก.ค.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะรองผู้อำนวยการ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ศปอส.ตร.ได้ขับเคลื่อนมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี โดยเฉพาะอย่างยิ่งการลักลอบเปิดเว็บไซต์พนันออนไลน์ในทุกรูปแบบ ซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมในภาพรวมอย่างร้ายแรง
"ศปอส.ตร.ได้สั่งการขั้นเด็ดขาดในการกวาดล้างเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ทั้งระบบ ตั้งแต่ระดับผู้จัดให้มีการเล่น เจ้ามือ ผู้บริหารจัดการระบบ พนักงานคอลเซ็นเตอร์ นายทุนผู้รับผลประโยชน์ ตลอดจนบัญชีม้าที่ใช้ในการยักย้ายถ่ายเทเงิน และนอกจากการดำเนินคดีตามประมวลกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติการพนันฯ แล้ว สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะประสานงานร่วมกับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อใช้มาตรการทางกฎหมายในการยึดทรัพย์สินที่ได้จากการกระทำความผิดด้วย" พล.ต.ท.ไตรรงค์ ระบุ
พล.ต.ท.ไตรรงค์ ย้ำด้วยว่า ในการดำเนินการปราบปราม จับกุม ดำเนินคดีผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพนันออนไลน์นั้น ได้สั่งการให้ดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับกลุ่มผู้เล่นพนันด้วย เพื่อตัดวงจรการกระทำความผิดอย่างครบวงจร จึงขอเตือนนักพนันออนไลน์ นอกจากจะหมดตัวแล้ว ยังมีโทษตามกฎหมายทั้งจำทั้งปรับอีกด้วย
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน หากพบเบาะแสการลักลอบจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ หรือการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี สามารถแจ้งข้อมูลมายังสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง