บุกรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกเงินใต้โต๊ะช่วยบรรจุรับราชการ เหยื่อหลงเชื่อ 3 ราย สูญเงินรวม 9 แสน

ตำรวจ ปปป.บุกรวบปลัดจังหวัดภูเก็ตเรียกรับเงินใต้โต๊ะเพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้ เผยมีเหยื่อหลงเชื่อ 3 ราย สูญเงินรวม 9 แสนบาท
วันนี้ ( 26 มิ.ย.) มีรายงานว่า ตำรวจ บก.ปปป. นำหมายจับของศาลอาญาคดีทุจริตฯ ภาค 9 เข้าจับกุม นายรุ่งเรือง ธิมาบุตร ปลัดจังหวัดภูเก็ต กรณีถูกกล่าวหาว่า เป็นตัวกลาง เรียกรับเงิน เพื่อจ่ายให้เจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อช่วยเหลือให้สอบบรรจุเข้ารับราชการได้ จากผู้เสียหาย(อส.) จำนวน 3 ราย รายละ 300,000 บาท รวมเป็นเงิน 900,000 บาท เหตุเกิดที่ อ. หาดใหญ่ จ.สงขลา อย่างไรก็ตามกำลังจับกุมได้กำลังนำตัวไปกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ชั้น เพื่อดำเนินการสอบสวนต่อไป
ต่อมา เมื่อเวลาประมาณ 20.00 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจ บก.ปปป. ได้ควบคุมตัวนายรุ่งเรืองมาสอบปากคำที่ศูนย์ปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต ชั้น 2 กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดภูเก็ต โดยเจ้าหน้าที่ไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนบันทึกภาพระหว่างการควบคุมตัวและการสอบสวน
สำหรับประวัตินาย “รุ่งเรือง ธิมาบุตร” จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรีและโท ด้านรัฐศาสตร์การปกครอง มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เส้นทางราชการเป็นนายอำเภอหลายพื้นที่ เช่น อ.เหล่าเสือโก้ก, อ.สุไหงปาดี, อ.สุไหงโก-ลก, ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต., นายอำเภอนากลาง และปลัดจังหวัดภูเก็ต
ผลงานและรางวัล
- ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (รางวัลครุฑทองคำ) ประจำปี 2563
-บุคคลดีเด่นด้านการป้องกันยาเสพติด จาก ป.ป.ส. ปี 2561
-รางวัลนายอำเภอแหวนเพชร (ชมเชย) ประจำปี 2565
-ต้นแบบการเปิดค่าย “ลูกชายนายอำเภอ” เพื่อบำบัดผู้ติดยาเสพติด
ชีวิตราชการต้องเผชิญวิบากกรรมถึง 3 ครั้ง
-ปี 2565 ปปง. ยึดทรัพย์เครือข่ายยาเสพติดของ นายแซม พบปืน 18 กระบอกที่มีใบอนุญาตจากนายรุ่งเรือง (สมัยเป็นนายอำเภอสุไหงโก-ลก) และมีภาพถ่ายสนิทสนมกัน ซึ่งครั้งนั้น นายรุ่งเรือง ชี้แจงว่าเป็นเพียงการถ่ายรูปกับชาวบ้านในกิจกรรมเตะฟุตบอล ไม่ได้สนิทส่วนตัว และตนได้สั่งเพิกถอนใบอนุญาตปืนของนายแซมไปก่อนที่จะมีการจับกุมแล้ว ทำให้รอดพ้นมลทิน
-ปี 2568 ถูกสอบสวนทางวินัย 2 ประเด็น คือ การออกใบอนุญาตปืนให้นายแซม 26 กระบอกโดยหละหลวม และพบเส้นทางการเงินเครือข่ายพนันออนไลน์โอนเข้าบัญชีที่เกี่ยวข้อง
-ผลการสอบสวน คณะกรรมการสรุปว่าเป็นเพียงการ "ปล่อยปละละเลย ขาดการกำกับดูแล" ซึ่งเป็นความผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง (ไม่ใช่การทุจริตคอร์รัปชัน) จึงถูกลงโทษ ตัดเงินเดือน 2% เป็นเวลา 3 เดือน
- 20 พ.ค. 2569 หลังจากย้ายมาดำรงตำแหน่ง ปลัดจังหวัดภูเก็ต ได้ไม่นาน ก็ถูกย้ายไปช่วยราชการที่ส่วนกลาง เพื่อตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการเรียกรับ“ส่วย” จากสถานบันเทิงในพื้นที่ป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
จากนั้น ภัทรพงศ์ ศุภักษร หรือ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ เปิดเผยภาพแคปหน้าจอแชต LINE ที่อ้างว่าเป็นบทสนทนาระหว่างผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยกับข้าราชการในพื้นที่ช่วงก่อนการเลือกตั้ง ข้อความสั้น ๆ ว่า “ช่วยน้ำเงินด้วย” ก่อนที่จะทราบว่านายรุ่งเรืองเป็นผู้ส่งแชตดังกล่าวให้
-25 มิ.ย. 2569 นายวินัย โตเจริญ รองอธิบดี รักษาราชการแทนอธิบดีกรมการปกครอง มีคำสั่งให้นายรุ่งเรือง กลับมาปฏิบัติหน้าที่ปลัดจ.ภูเก็ต หลังครบกำหนดระยะเวลาตามคำสั่งช่วยราชการ แต่ยังไม่มีข้อสรุปจากคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีที่ถูกกล่าวหา