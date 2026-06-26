ดีเอสไอจ่อแจ้งฐาน “อั้งยี่-องค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ” เอาผิดเพิ่ม “ชนนพัฒฐ์” หลังปิดสมัยประชุมสภา

MGR Online - อัยการสูงสุด สั่งการ “ดีเอสไอ” ดำเนินคดีอีก 6 ราย เครือข่ายเว็บพนัน “ชนนพัฒฐ์” พร้อมแจ้งข้อหาเพิ่ม หลังปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนฯ
วันนี้ (26 มิ.ย.) กรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) เผยความคืบหน้าการดำเนินคดีเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.จังหวัดสงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม ว่า ภายหลังจากพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนและจัดส่งสำนวนคดี ให้พนักงานอัยการพิจารณา ไปเมื่อวันที่ 14 พ.ค.69 แล้วนั้น
ล่าสุด อัยการสูงสุดได้มีข้อสั่งการแนะนำให้ดำเนินคดีกับบุคคลเพิ่มเติมอีก จำนวน 6 ราย ซึ่งเป็นบุคคล ที่อยู่ในเครือข่ายดังกล่าว สำหรับบุคคลทั้ง 6 ราย เป็นผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายเว็บพนันออนไลน์ดังกล่าวทั้งสิ้น โดยพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ ได้ออกหมายจับไปแล้ว 1 ราย ส่วนอีก 5 ราย จะดำเนินการสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมตามข้อแนะนำของอัยการสูงสุด เพื่อพิจารณาดำเนินคดีในความผิดที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ร่วมกันเป็นอั้งยี่ ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน และร่วมกันฟอกเงิน รวมถึงความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ
กรมสอบสวนคดีพิเศษ โดยกองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ ได้ดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องในคดีดังกล่าวไปแล้วจำนวนหนึ่ง ซึ่งส่วนใหญ่มีความเคลื่อนไหวอยู่ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษ กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศ จะเร่งติดตาม ตรวจสอบ และขยายผลเส้นทางการเงิน รวมถึงทรัพย์สิน ที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการดำเนินคดี เพื่อให้การบังคับใช้กฎหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและครบถ้วน
ทั้งนี้ ในส่วนของ นายชนนพัฒฐ์ เนื่องจากปัจจุบันยังอยู่ในช่วงสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎร กรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมภายหลังการปิดสมัยประชุมสภา สำหรับข้อกล่าวหาที่จะดำเนินการแจ้งเพิ่มเติม ได้แก่ ความผิดฐานเป็นอั้งยี่ ตามมาตรา 209 แห่งประมวลกฎหมายอาญาซึ่งมีโทษจำคุกสูงสุด 7 ปี และความผิดฐานมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ ตามมาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติป้องกัน และปราบปรามการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติ พ.ศ. 2556 โทษจำคุกสูงสุด 15 ปี