xs
xsm
sm
md
lg

ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ แถลงข่าวจัดงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36 ยกทัพสัตว์น้ำสุดอลังการภายใต้ธีม Amazing Aquatic Thailand

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวคุณภาพชีวิต



กรมประมง จับมือ ศิริราช และฟิวเจอร์พาร์ค เนรมิตพื้นที่กว่า 5,000 ตร.ม. เปิดโลกใต้ทะเล ชมโชว์นางเงือก-ปลาเตะบอล พร้อมเปิดศิริราช Open House เรียนรู้ทางการแพทย์ 3–12 กรกฎาคมนี้

เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 กรมประมง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ในการจัดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมในราคาบัตรเพียง 20 บาท และนักเรียนเข้าชมฟรี

นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ในปีนี้ กรมประมงได้นำเสนอไฮไลท์สำคัญเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดแสดงพันธุ์ปลาไทยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ ปลาพลวงชมพู อัญมณีมีชีวิตแห่งป่าฮาลา-บาลา ปลาโทงเทง และปลาทรงเครื่อง รวมถึงการประกวดปลาสวยงามมาตรฐานระดับประเทศ 8 ชนิด รวมกว่า 81 ประเภท โดยมีไฮไลท์พิเศษคือการจัดประกวด "ปลาบอลลูนมอลลี่" เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และการประกวดจัดตู้พันธุ์ไม้น้ำเพื่อชิงถ้วยพระราชทานฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามและปูม้าแบบเรียลไทม์สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมเวิร์กชอป และตื่นตาตื่นใจกับ "ไททัน" จระเข้ยักษ์แห่งลุ่มน้ำ

ด้าน ศ.พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ในปีนี้ทางศิริราชได้จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมภายใต้แนวคิด "Siriraj Open House" เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนและการฝึกทักษะของวิชาชีพสุขภาพอย่างใกล้ชิด ผ่านนิทรรศการ 6 หลักสูตรสำคัญ รวมถึงไฮไลท์การจำลองห้องเรียนอาจารย์ใหญ่ (Gross Anatomy Lab) นิทรรศการครูผู้ไร้เสียง และกิจกรรม "Siriraj AR-CPR Application" ที่นำเทคโนโลยี AR มาผสานสถานการณ์จำลองเพื่อฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) อย่างถูกต้อง โดยเปิดสอนรอบละ 15 นาที ทุกวัน พร้อมบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา และการจำหน่ายยาตำรับศิริราชตลอดงาน

ขณะที่ คุณกัลยา กมลรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ กล่าวเสริมว่า ทางศูนย์การค้าฯ ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 15 ล้านบาท ในการเนรมิตพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร บริเวณชั้น G (โซน Alive Park Hall, Zpotlight, Cascata) ให้เป็นโลกใต้ทะเลภายใต้ธีม "Amazing Aquatic Thailand" สัมผัสความมหัศจรรย์ของสัตว์น้ำใน 8 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมเตรียมพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 9,500 คัน นอกจากนี้ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมความบันเทิงและเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟ เช่น โชว์นางเงือกสุดตระการตา: วันละ 2 รอบ เวลา 13.00 น. และ 17.00 น. การแข่งขันปลาเตะบอล รับกระแสฟุตบอลโลก วันละ 3 รอบ เวลา 12.00 น., 14.00 น. และ 16.00 น. กิจกรรม AR Scan Rally และ AI Video Booth: สร้างคลิป Auto Reel ในโลกใต้ทะเล (สัปดาห์เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 19.00 น.) และโปรโมชั่นพิเศษ แจกคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท จำนวน 1,200 สิทธิ์ สำหรับใช้แทนเงินสดในร้านค้าที่ร่วมรายการ

ขอเชิญชวนประชาชน เยาวชน และผู้รักสัตว์น้ำร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ในงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36" ระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี













ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ แถลงข่าวจัดงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36 ยกทัพสัตว์น้ำสุดอลังการภายใต้ธีม Amazing Aquatic Thailand
ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ แถลงข่าวจัดงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36 ยกทัพสัตว์น้ำสุดอลังการภายใต้ธีม Amazing Aquatic Thailand
ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ แถลงข่าวจัดงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36 ยกทัพสัตว์น้ำสุดอลังการภายใต้ธีม Amazing Aquatic Thailand
ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ แถลงข่าวจัดงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36 ยกทัพสัตว์น้ำสุดอลังการภายใต้ธีม Amazing Aquatic Thailand
ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ แถลงข่าวจัดงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36 ยกทัพสัตว์น้ำสุดอลังการภายใต้ธีม Amazing Aquatic Thailand
+2