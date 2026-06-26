ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศ แถลงข่าวจัดงาน วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36 ยกทัพสัตว์น้ำสุดอลังการภายใต้ธีม Amazing Aquatic Thailand

กรมประมง จับมือ ศิริราช และฟิวเจอร์พาร์ค เนรมิตพื้นที่กว่า 5,000 ตร.ม. เปิดโลกใต้ทะเล ชมโชว์นางเงือก-ปลาเตะบอล พร้อมเปิดศิริราช Open House เรียนรู้ทางการแพทย์ 3–12 กรกฎาคมนี้
เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2569 กรมประมง ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน แถลงข่าวความร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่ในการจัดงาน “วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36” ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2569 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำรายได้ทูลเกล้าฯ ถวาย สมทบทุนมูลนิธิจุฬาภรณ์ และเป็นการส่งเสริม อนุรักษ์ เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับพันธุ์สัตว์น้ำ ปลาสวยงาม และพรรณไม้น้ำของประเทศไทยให้ก้าวสู่ระดับสากล โดยเปิดให้ผู้สนใจเข้าชมในราคาบัตรเพียง 20 บาท และนักเรียนเข้าชมฟรี
นางฐิติพร หลาวประเสริฐ อธิบดีกรมประมง กล่าวว่า งานวันประมงน้อมเกล้าฯ ในปีนี้ กรมประมงได้นำเสนอไฮไลท์สำคัญเพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง โดยจัดแสดงพันธุ์ปลาไทยในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อาทิ ปลาพลวงชมพู อัญมณีมีชีวิตแห่งป่าฮาลา-บาลา ปลาโทงเทง และปลาทรงเครื่อง รวมถึงการประกวดปลาสวยงามมาตรฐานระดับประเทศ 8 ชนิด รวมกว่า 81 ประเภท โดยมีไฮไลท์พิเศษคือการจัดประกวด "ปลาบอลลูนมอลลี่" เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ และการประกวดจัดตู้พันธุ์ไม้น้ำเพื่อชิงถ้วยพระราชทานฯ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมปล่อยกุ้งก้ามกรามและปูม้าแบบเรียลไทม์สู่แหล่งน้ำธรรมชาติ กิจกรรมเวิร์กชอป และตื่นตาตื่นใจกับ "ไททัน" จระเข้ยักษ์แห่งลุ่มน้ำ
ด้าน ศ.พญ.นันทกร ทองแตง รองคณบดีฝ่ายกิจการพิเศษและองค์กรสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปิดเผยว่า ในปีนี้ทางศิริราชได้จัดแสดงนิทรรศการและกิจกรรมภายใต้แนวคิด "Siriraj Open House" เพื่อให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้กระบวนการเรียนการสอนและการฝึกทักษะของวิชาชีพสุขภาพอย่างใกล้ชิด ผ่านนิทรรศการ 6 หลักสูตรสำคัญ รวมถึงไฮไลท์การจำลองห้องเรียนอาจารย์ใหญ่ (Gross Anatomy Lab) นิทรรศการครูผู้ไร้เสียง และกิจกรรม "Siriraj AR-CPR Application" ที่นำเทคโนโลยี AR มาผสานสถานการณ์จำลองเพื่อฝึกทักษะการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (BLS) และการใช้เครื่องกระตุกไฟฟ้าหัวใจอัตโนมัติ (AED) อย่างถูกต้อง โดยเปิดสอนรอบละ 15 นาที ทุกวัน พร้อมบริการให้คำปรึกษาปัญหาสุขภาพและการใช้ยา และการจำหน่ายยาตำรับศิริราชตลอดงาน
ขณะที่ คุณกัลยา กมลรัตน์ ผู้อำนวยการด้านการตลาด ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ กล่าวเสริมว่า ทางศูนย์การค้าฯ ได้ทุ่มงบประมาณกว่า 15 ล้านบาท ในการเนรมิตพื้นที่กว่า 5,000 ตารางเมตร บริเวณชั้น G (โซน Alive Park Hall, Zpotlight, Cascata) ให้เป็นโลกใต้ทะเลภายใต้ธีม "Amazing Aquatic Thailand" สัมผัสความมหัศจรรย์ของสัตว์น้ำใน 8 สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ พร้อมเตรียมพื้นที่จอดรถรองรับกว่า 9,500 คัน นอกจากนี้ยังอัดแน่นด้วยกิจกรรมความบันเทิงและเทคโนโลยีอินเตอร์แอคทีฟ เช่น โชว์นางเงือกสุดตระการตา: วันละ 2 รอบ เวลา 13.00 น. และ 17.00 น. การแข่งขันปลาเตะบอล รับกระแสฟุตบอลโลก วันละ 3 รอบ เวลา 12.00 น., 14.00 น. และ 16.00 น. กิจกรรม AR Scan Rally และ AI Video Booth: สร้างคลิป Auto Reel ในโลกใต้ทะเล (สัปดาห์เสาร์-อาทิตย์ เวลา 11.00 – 19.00 น.) และโปรโมชั่นพิเศษ แจกคูปองส่วนลดมูลค่า 100 บาท จำนวน 1,200 สิทธิ์ สำหรับใช้แทนเงินสดในร้านค้าที่ร่วมรายการ
ขอเชิญชวนประชาชน เยาวชน และผู้รักสัตว์น้ำร่วมสัมผัสความมหัศจรรย์ในงาน "วันประมงน้อมเกล้าฯ ครั้งที่ 36" ระหว่างวันที่ 3 – 12 กรกฎาคม 2569 เวลา 10.00 – 20.00 น. ณ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์คและสเปลล์ จังหวัดปทุมธานี