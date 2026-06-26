ฝนหนัก-ลมแรงทำเสาไฟฟ้า ถ.ฉลองกรุงโค่นยาว 2 กม. รถพังเสียหาย 30 คัน

ฝนตกหนัก-ลมแรงทำไฟฟ้าโค่นล้มยาวระยะทาง 2 กม. ย่านถนนฉลองกรุง ทำรถพังเสียหาย 30 คัน จนท.เร่งกู้ซากเคลียพื้นที่กีดขวางจราจร
วันนี้ (26 มิ.ย.) ศูนย์วิทยุพระราม 199 รายงานว่า เมื่อเวลา 17.39 น. ได้รับแจ้งเหตุเสาไฟฟ้าล้มทับรถยนต์และกีดขวางการจราจร บริเวณซอยฉลองกรุง 45 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ทำให้รถยนต์ไม่สามารถสัญจรผ่านเส้นทางดังกล่าวได้
เบื้องต้นพบรถยนต์ของประชาชนได้รับความเสียหาย 30 คัน และบ้านเรือนประชาชนเสียหายหลายหลัง รวมทั้งมีผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวนหนึ่ง เบื้องต้นไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
ขณะนี้ปิดการจราจรถนนฉลองกรุง ตั้งแต่บริเวณแยกถนนสุวินทวงศ์ แยกเจ้าคุณทหาร เพื่ออำนวยความสะดวกในการปฏิบัติงานและรักษาความปลอดภัย พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางดังกล่าว
เจ้าหน้าที่ตำรวจได้สอบถามผู้ประสบเหตุทราบว่า ขณะเกิดฝนตกและลมกระโชกแรง ก่อนที่เสาไฟฟ้าจะล้มต่อเนื่องเป็นแนวยาว เสียหายกว่า 40 ต้น รวมถึงรถยนต์และบ้านเรือนประชาชนได้รับความเสียหาย
ล่าสุดเจ้าหน้าที่การไฟฟ้า ระดมรถเครน รถเครื่องจักร และกำลังเจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ เพื่อกู้ซากเสาไฟฟ้าที่ล้มและเร่งรื้อถอนเสาไฟฟ้า พร้อมสายไฟที่กีดขวางการจราจร โดยพบว่ากระแสไฟฟ้าดับเป็นบริเวณกว้างในพื้นที่ และส่งผลกระทบต่อระบบสื่อสาร ทำให้สัญญาณอินเทอร์เน็ตของผู้ให้บริการบางเครือข่ายไม่สามารถใช้งานได้
นอกจากนี้ ถนนในพื้นที่ใกล้เคียงได้รับผลกระทบจากปริมาณรถสะสมและการจราจรติดขัด โดยเฉพาะเส้นทางที่ใช้สัญจรเชื่อมต่อเข้าถนนฉลองกรุง เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรอยู่ระหว่างอำนวยความสะดวก และเร่งระบายรถ พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าว