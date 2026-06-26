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นครบาลจัดโครงการ "ประกวดสถานีลดอุบัติเหตุ" ยกระดับความปลอดภัยบนถนน

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



MGR Online-รอง ผบช.น.เป็นประธานการประชุม "โครงการประกวดสถานีตำรวจลดปัญหาอุบัติเหตุฯ ปี 2569" จับมือ คศป.ยกระดับความปลอดภัยบนท้องถนน เปิดโอกาสให้ 88 สน.คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม หรือมาตรการแก้ไขปัญหา ชนะเลิศรับโล่รางวัลจากนายกฯ พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท

วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (นครบาล) พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น.เป็นประธานการประชุม "โครงการประกวดสถานีตำรวจลดปัญหาอุบัติเหตุและสร้างนวัตกรรมบนท้องถนน กองบัญชาการตำรวจนครบาล ประจำปี 2569" โดยมี นายวิชาญ มีชัยนันท์ ประธานคณะกรรมการศึกษาแนวทางการส่งเสริมความปลอดภัย ป้องกัน และลดอุบัติเหตุบนท้องถนนอย่างยั่งยืน (คศป.) พร้อมด้วย รอง ผบก.น.1-9 รับผิดชอบงานจราจร เข้าร่วมประชุม พร้อมมอบหมวกนิรภัยให้ บก.น.1-9 จำนวน บก.น.ละ 100 ใบ

บช.น.ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.และ พล.ต.ต.ธวัช วงศ์สง่า รอง ผบช.น.รับผิดชอบงานจราจร ให้ความสำคัญกับการยกระดับความปลอดภัยทางถนน โดยมุ่งส่งเสริมการป้องกันและลดอุบัติเหตุอย่างยั่งยืน ผ่านการบูรณาการความร่วมมือระหว่างตำรวจ กรุงเทพมหานคร ภาคเอกชน และภาคประชาชน

โครงการดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง บช.น.และ คศป.เปิดโอกาสให้ บก.น.1-9 และทั้ง 88 สน.คิดค้นพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรมสังคม หรือมาตรการเชิงพฤติกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนน โดยอาศัยการวิเคราะห์ฐานข้อมูลดิจิทัล สถิติจุดเสี่ยง และพฤติกรรมการใช้รถใช้ถนน เพื่อให้เกิดมาตรการเชิงรุกที่สามารถนำไปขยายผลเป็นต้นแบบได้จริง

สำหรับหลักเกณฑ์การตัดสิน แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ แผนงาน โครงการ และการบริหารจัดการเชิงรุก 70 คะแนน และผลสัมฤทธิ์ด้านการลดอุบัติเหตุจากข้อมูลทางสถิติ 30 คะแนน รวม 100 คะแนน โดยรางวัลชนะเลิศจะได้รับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี พร้อมเงินรางวัล 30,000 บาท รองชนะเลิศอันดับ 1 รับโล่รางวัลจาก ผบ.ตร.พร้อมเงินรางวัล 20,000 บาท และรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลจาก ผบช.น.พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

บช.น.ยังคงมุ่งมั่นขับเคลื่อนมาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน รวมถึงแก้ไขปัญหาการจราจรอย่างต่อเนื่อง เพื่อยกระดับความปลอดภัย และอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน หากพบเหตุฉุกเฉิน อุบัติเหตุ หรือปัญหาการจราจร สามารถแจ้งเจ้าหน้าที่ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ที่สายด่วน 191 หรือ 1197 เพื่อให้เจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการช่วยเหลือ และแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที.








นครบาลจัดโครงการ "ประกวดสถานีลดอุบัติเหตุ" ยกระดับความปลอดภัยบนถนน
นครบาลจัดโครงการ "ประกวดสถานีลดอุบัติเหตุ" ยกระดับความปลอดภัยบนถนน
นครบาลจัดโครงการ "ประกวดสถานีลดอุบัติเหตุ" ยกระดับความปลอดภัยบนถนน
นครบาลจัดโครงการ "ประกวดสถานีลดอุบัติเหตุ" ยกระดับความปลอดภัยบนถนน
นครบาลจัดโครงการ "ประกวดสถานีลดอุบัติเหตุ" ยกระดับความปลอดภัยบนถนน