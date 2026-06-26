เปิดใจ แม่นักการเมืองท้องถิ่น ปัดลูกสาวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกลุ่มชายฉกรรจ์ 4 คนทำร้ายร่างกาย สามี-ภรรยา พร้อมดำเนินคดีกับผู้พาดพิงทำครอบครัวเสียหาย

จากกรณีกลุ่มชายฉกรรจ์ (ไม่ทราบชื่อ) จำนวน 4 คน ขับขี่รถจยย. (ไม่ทราบหมายเลขทะเบียน) เข้ามาจอดหน้าบ้านหลังหนึ่ง ภายในซอยประชานิเวศน์ 3 ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี โดยชาย 2 คน ยืนดูต้นทาง ส่วนอีก 2 คน เข้ามาภายในบ้านช่วยกันรุมทำร้ายร่างกายนางธิตาภรณ์ (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 50 ปี และนายสมมาตร อายุ 69 ปี (ขอสงวนนามสกุล) สองสามีภรรยา ได้รับบาดเจ็บ เหตุเกิดเมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่ผ่านมา แจ้งความไว้ที่สภ.รัตนาธิเบศร์
ความคืบหน้าล่าสุด เวลา 12.00 น. วันที่ 26 มิ.ย. 69 ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านพักหลังหนึ่งในพื้นที่ ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นบ้านของนักการเมืองท้องถิ่น บุคคลที่นายโน้ต วินจยย.รับจ้าง ที่ตะโกนด่าสองสามีภรรยา หน้าบ้านอยู่เป็นประจำกล่าวอ้างพาดพิงถึง อย่างไรก็ตาม ขณะเดินทางไปถึงบ้านของนักการเมืองท้องถิ่น ซึ่งเจ้าตัวไม่ได้อยู่ภายในบ้าน โดยทีมข่าวได้พูดคุยกับแม่ของนักการเมืองท้องถิ่น เปิดเผยว่า ตนไม่ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และยืนยันว่าทางครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องดังกล่าวแต่อย่างใด ส่วนกรณีที่นายโน้ตมีการแอบอ้างชื่อลูกสาวไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมนั้น หากส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง หน้าที่การงาน หรือสร้างความเสียหายแก่ครอบครัว ตนยืนยันว่าจะดำเนินคดีตามกฎหมายจนถึงที่สุด รวมถึงจะพิจารณาฟ้องร้องผู้ที่กล่าวพาดพิงหรือทำให้ครอบครัวได้รับความเสียหายด้วย
แม่ของนักการเมืองท้องถิ่น กล่าวอีกว่า ขณะนี้ลูกสาวออกไปปฏิบัติหน้าที่และไม่ได้อยู่ที่บ้าน ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างลูกสาวของตนกับนายสมมาตร ผู้เสียหายนั้น ในอดีตนายสมมาตรและภรรยา เคยเดินทางเข้า-ออกบ้านหลังนี้เป็นประจำ และเคยทำหน้าที่เป็นหัวคะแนนช่วยงานของลูกสาวตนเอง แต่ในระยะหลังได้ย้ายออกไป โดยตนไม่ทราบถึงสาเหตุหรือปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างทั้งสองฝ่าย ทั้งนี้ ตลอดเวลาที่ผ่านมาลูกสาวไม่เคยนำปัญหาหรือความขัดแย้งกับนายสมมาตรมาปรึกษาหรือเล่าให้ตนฟังแต่อย่างใด
ต่อมา ผู้สื่อข่าวได้เดินทางไปยังบ้านหลังหนึ่ง ซึ่งอยู่ห่างจากบ้านของนักการเมืองท้องถิ่น ประมาณ 300 เมตร โดยบ้านหลังดังกล่าวเป็นบ้านพักของนายโน้ต วินจยย.รับจ้าง บุคคลที่ถูกกล่าวอ้างว่าแอบอ้างชื่อของนักการเมืองท้องถิ่นไปเชื่อมโยงกับพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม พบว่านายโน้ตไม่ได้อยู่ภายในบ้านแต่อย่างใด ภายในบริเวณบ้านพบเพียงเสื้อวินรถจยย.รับจ้าง หมายเลข 29 แขวนอยู่หน้าบ้าน และรถจยย.ที่จอดอยู่ภายในบ้าน โดยมีผ้าใบคลุมไว้
ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับนายทวี (ขอสงวนนามสกุล) อายุ 82 ปี ลุงของนายโน้ต เปิดเผยว่า ตนเป็นผู้เลี้ยงดูนายโน้ตมาตั้งแต่เด็ก ก่อนที่นายโน้ตจะย้ายออกไปอยู่แถวเรวดี และเพิ่งกลับเข้ามาพักอาศัยอยู่กับตนเมื่อประมาณ 2 ปีก่อน เช้าวันนี้นายโน้ตไม่ได้อยู่ที่บ้าน โดยปกติจะออกจากบ้านช่วงเวลาประมาณ 05.30 น. เพื่อไปขับวินจยย.รับจ้าง แต่วันนี้ตนไม่ทราบว่านายโน้ตออกไปที่ใด เนื่องจากขณะเจ้าตัวออกจากบ้าน ตนยังคงนอนหลับอยู่ ทั้งยังพบว่าเสื้อวินและรถจยย.ยังคงอยู่หน้าบ้าน
นายทวี กล่าวอีกว่า ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายโน้ตพักอาศัยอยู่ที่บ้านของตนเป็นประจำทุกคืน โดยเมื่อคืนที่ผ่านมา นายโน้ตก็ยังพักอยู่ที่บ้านตามปกติ ก่อนจะออกจากบ้านในช่วงเช้า และยืนยันว่า ณ ขณะนี้ นายโน้ตไม่ได้อยู่ภายในบ้านแต่อย่างใด สำหรับกรณีที่มีการกล่าวอ้างว่านายโน้ตขับขี่รถจยย.ไปด่าทอผู้เสียหายนั้น ตนไม่ทราบเรื่องดังกล่าว และไม่ทราบว่านายโน้ตมีส่วนเกี่ยวข้องกับเหตุทำร้ายร่างกายผู้เสียหายหรือไม่
นายทวี ยืนยันด้วยว่า ตลอดเวลาที่เลี้ยงดูนายโน้ตมาตั้งแต่เด็ก ไม่เคยเห็นนายโน้ตมีพฤติกรรมทำร้ายร่างกายคนในครอบครัว ส่วนตัวมองว่านายโน้ตเป็นคนดี ไม่เคยมีเรื่องทะเลาะวิวาทกับใคร และไม่เคยมีพฤติกรรมเป็นนักเลง ส่วนความสัมพันธ์ระหว่างนายโน้ตกับนักการเมืองท้องถิ่นนั้น นายทวี ยืนยันว่าทั้งสองเป็นญาติกัน โดยแม่ของนักการเมืองท้องถิ่นเป็นลูกพี่ลูกน้องกับแม่ของนายโน้ต อีกทั้งนายโน้ตยังเคยทำงานเป็นลูกน้องของนักการเมืองท้องถิ่นอีกด้วย
จากการสอบถาม พ.ต.อ.พฤฒ จำรูญศาสน์ ผกก.สภ.รัตนาธิเบศร์ เปิดเผยกับทีมข่าวว่า เบื้องต้นได้สั่งการให้ชุดสืบสวนลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุ และอยู่ระหว่างเร่งไล่ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเพื่อติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมาย
สำหรับคดีดังกล่าว เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้แจ้งข้อกล่าวหา “ร่วมกันทำร้ายร่างกาย” ส่วนกระแสที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าอาจเกี่ยวข้องกับผู้มีอิทธิพลหรือกลุ่มนักการเมืองท้องถิ่นนั้น ทางตำรวจยืนยันว่าจากการตรวจสอบในขณะนี้ยังไม่พบว่ามีผู้มีอิทธิพลหรือประเด็นเกี่ยวข้องกับนักการเมืองท้องถิ่นแต่อย่างใด ขณะนี้อยู่ระหว่างสอบสวน ทางตำรวจไม่มีการตัดประเด็นใดทิ้ง และจะดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามพยานหลักฐานอย่างตรงไปตรงมา