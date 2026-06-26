ก.ตร.ไฟเขียวปรับเกณฑ์เออร์ลี่รีไทร์ตำรวจ เหลือปีละ 1 รอบ เฉพาะรอบเดือน ต.ค.

ก.ตร. เห็นชอบยกเลิกโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือ เออร์ลี่รีไทร์ รอบเดือนเมษายน คงไว้เฉพาะรอบเดือนตุลาคม หลังพบตำแหน่งระดับนายพลว่างนานถึง 6 เดือน กระทบการบริหารกำลังพล ย้ำยึดหลักกฎหมายและธรรมาภิบาลในการบริหารงานบุคคล
วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ (ก.ต.ช.) ครั้งที่ 2/2569 และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ (ก.ตร.) ครั้งที่ 6/2569 ซึ่งเป็นการประชุมตามวาระปกติ
วันนี้ ( 26 มิ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายตำรวจแห่งชาติ หรือ ก.ต.ช.ครั้งที่ 2/2569 และคณะกรรมการข้าราชการตำรวจ หรือ ก.ตร. ครั้งที่ 6/2569 ซึ่งเป็นการประชุมตามวาระปกติ ไม่มีการพิจารณาประเด็นพิเศษหรือเรื่องเร่งด่วน
โดยการประชุม ก.ต.ช. มีนายปกรณ์ นิลประพันธ์ รองนายกรัฐมนตรี ทำหน้าที่ประธานแทนนายกรัฐมนตรีที่ติดภารกิจสำคัญ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการ ก.ต.ช. การประเมินผลการปฏิบัติการของผู้บริหารสำนักงานตรวจสอบภายใน การรายงานการใช้อำนาจของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ และการขอขยายระยะเวลาดำเนินการตามบทบัญญัติมาตรา 167 แห่งพ.ร.บ.ตำรวจแห่งชาติ พ.ศ. 2565
ส่วนการประชุม ก.ตร. พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานแทนนายกรัฐมนตรี โดยที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามวาระปกติ ทั้งการรับรองรายงานการประชุม การรับทราบผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการด้านต่างๆ การบริหารงานบุคคล การเลื่อนขั้นเงินเดือนประจำปี และการพิจารณาร่างกฎก.ตร. และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหารกำลังพลของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า ที่ประชุม ก.ตร. ได้รับทราบการยกเลิกโครงการเกษียณอายุก่อนกำหนด หรือ Early Retirement สำหรับการพิจารณาในรอบเดือนมีนาคม โดยจะคงไว้เฉพาะรอบเดือนตุลาคม เนื่องจากการดำเนินโครงการในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา พบว่าทำให้ตำแหน่งระดับนายพลที่เข้าร่วมโครงการว่างลงนานถึง 6 เดือน ส่งผลกระทบต่อการบริหารงานบุคคล
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยืนยันว่าการดำเนินงานของ ก.ต.ช. และ ก.ตร. ยังคงยึดหลักกฎหมาย หลักธรรมาภิบาล และระบบคุณธรรม เพื่อให้การบริหารงานบุคคลเป็นไปด้วยความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน