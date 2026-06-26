เร่งงมหาศพหนุ่มหายตัวปริศนา ผู้ต้องสงสัยซัดทอดรุ่นพี่ยิงท้ายทอย ก่อนบังคับอำพรางศพยัดถังโบกปูนทิ้งถ่วงน้ำ

วันนี้ (26 มิ.ย. 69) เวลา 14.30 น. พ.ต.อ.ธรรศกร ก้อนทอง ผกก.สภ.บางบัวทอง นำตัวนายเบิร์ด ผู้ต้องสงสัยในคดีฆาตกรรม นายอุเทน ปุญญาเจริญนนท์ อายุ 38 ปี ชาว อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ไปชี้จุดบริเวณบ่อน้ำขนาดใหญ่เนื้อที่ประมาณ 300 ไร่ ริมถนนเลียบคลองเจ๊ก ต.บางบัวทอง อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ที่ถูกกล่าวอ้างว่าใช้ทิ้งศพหลังนำใส่ถังและโบกปูนอำพราง
นายเบิร์ดให้การว่า นายแซม ซึ่งเป็นรุ่นพี่ของตน เป็นผู้ใช้อาวุธปืนยิงท้ายทอยนายอุเทน ขณะกำลังนอนเล่นสล็อตอยู่ในโทรศัพท์มือถือ ก่อนจะบังคับให้ตนนำศพใส่ถัง โบกปูน และนำมาทิ้งในบ่อน้ำเพื่ออำพรางคดี โดยยืนยันว่าตนไม่ได้เป็นผู้ลงมือฆ่า แต่ถูกข่มขู่ให้ช่วยกำจัดศพ
นายเบิร์ดยังกล่าวอีกว่า ตนรู้จักและคบหากับผู้เสียชีวิตมาตั้งแต่เด็ก ส่วนที่ทราบเรื่องการก่อเหตุนั้น เนื่องจากนายแซมเป็นคนบอกกับตนเองว่าเป็นผู้ยิงนายอุเทน และสั่งให้ช่วยนำศพไปทิ้ง ขณะที่ขณะนี้นายแซมยังคงหลบหนีอยู่ภายนอก
น.ส.เอ (นามสมมุติ) อายุ 49 ปี พี่สาวคนหาย *** คาดว่าเป็นน้องชายตนเองที่หายไป *** กล่าวว่า เมื่อวันที่ 28 พ.ค. 69 ตนได้มีการพูดคุยกับครอบครัวถึงน้องชาย และทราบว่าหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 21 พ.ค. และไม่มีใครติดต่อได้ ซึ่งแม่ของตนเจอน้องชายล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 20 พ.ค. และวันศุกร์ที่ 22 พ.ค. แม่ได้โทรหาน้องชายจะแจ้งว่าลุงเสียชีวิตแต่โทรไม่ติด และทุกคนก็ยุ่งเรื่องงานศพกันหมด พอเสร็จงานจึงมานั่งคุยกันว่ามีใครติดต่อน้องชายได้บ้าง จากนั้นวันที่ 29 พ.ค. พี่สาวจึงพาแม่ไปแจ้งความคนหายที่ สภ.บางบัวทอง ซึ่งที่ผ่านมาแต่ละคนก็ใช้ชีวิต เจอบ้างบางครั้ง ตนกับครอบครัวได้ตามหาน้องชายครั้งสุดท้ายคือบริเวณบ้านหลังนี้ เพราะหลังจากน้องชายมาที่นี่ก็หายตัวไป ไม่มีใครพบเห็น น้องชายตนสนิทกับเจ้าของบ้านหลังนี้มานานกว่า 10 ปี แต่ไม่เคยรู้รายละเอียดลึกๆว่าเขานิสัยใจคอยังไง ที่ตนสงสัยเพราะน้องชายยืมโทรศัพท์มือถือเจ้าของบ้านหลังนี้โทรหาเพื่อน ตนจึงได้มีการโทรไปสอบถามข้อมูล ส่วนกรณีนี้จะเกี่ยวข้องกับเรื่องยาเสพติดหรือไม่ตนไม่ทราบ แต่น้องชายเพิ่งออกจากคุกคดียาเสพติดมาไม่กี่เดือน วันนี้พอรู้ว่าตำรวจจะลงค้นหาในน้ำ จึงมาดูว่าใช่น้องชายตน้องที่สูญหายหรือไม่
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่นักประดาน้ำได้ลงค้นหาร่างผู้เสียชีวิตในจุดที่นายเบิร์ดพาชี้ โดยใช้เวลาค้นหานานกว่า 3 ชั่วโมง แต่ยังไม่พบศพ อย่างไรก็ตาม จากการตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบอาวุธปืนลูกซองยาว 1 กระบอก ตกอยู่ในบริเวณดังกล่าว จึงเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อตรวจสอบความเชื่อมโยงกับคดี และฝ่ายสืบสวนอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฏหมาย