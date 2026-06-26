รอง ผบ.ตร. เปิดศึกทุนสีเทาบุหรี่เถื่อน ยึดบุหรี่ไฟฟ้า 1.5 ล้านชิ้น เตือนภัย 'บุหรี่ซอมบี้' ระบาดถึงเด็กต่ำกว่า 10 ขวบ

รอง ผบ.ตร.ลุยเข้มปราบเครือข่ายบุหรี่เถื่อน-บุหรี่ไฟฟ้า พบเชื่อมโยงกลุ่มทุนสีเทา ฟอกเงิน และยาเสพติด เผย 7 เดือน ยึดบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์กว่า 1.54 ล้านชิ้น บุหรี่หนีภาษีกว่า 49 ล้านมวน พร้อมเตือนภัย "บุหรี่ซอมบี้" ที่ผสมสารเอโทมิเดต กำลังระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนอายุน้อยกว่า 10 ปี จ่อนำ AI และมาตรการฟอกเงินไล่ล่านายทุน ประกาศชัด "ไม่รับเคลียร์คดี" ขู่เอาผิดเด็ดขาด ตำรวจเกี่ยวข้อง
วันนี้ (26 มิ.ย.) ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.นิรันดร เหลื่อมศรี รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร.) ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ศปบย.ตร.) กล่าวถึงผลการกวาดล้างเครือข่ายบุหรี่เถื่อนครั้งใหญ่ในช่วง 7 เดือนที่ผ่านมา (1 ต.ค.2568-30 เม.ย.2569) ว่า ปัจจุบันบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่มวนเลี่ยงภาษีได้กลายเป็นอาชญากรรมทางเศรษฐกิจที่เชื่อมโยงกับ "กลุ่มทุนสีเทา" ผิดกฎหมาย ทั้งการฟอกเงินและการค้ายาเสพติด ซึ่งสร้างความเสียหายต่อระบบการจัดเก็บภาษีและบ่อนทำลายความมั่นคงของประเทศอย่างมหาศาล ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงต้องปรับแผนจากการจับกุมผู้ค้ารายย่อย ขยายผลไปสู่การทลายต้นตอและนายทุนผู้อยู่เบื้องหลังอย่างจริงจัง
สำหรับสถิติการกวาดล้างอย่างเป็นระบบร่วมกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สามารถตรวจยึดและปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ รวมถึงบุหรี่มวนเลี่ยงภาษี ดังนี้ 1.บุหรี่ไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดและดำเนินคดีแล้วกว่า 398 คดี ยึดของกลางกว่า 1,549,745 ชิ้น มูลค่าความเสียหายกว่า 178,741,190 บาท และ 2.บุหรี่มวนที่เลี่ยงภาษี ในส่วนงานที่บูรณาการร่วมกับกรมศุลกากร ได้เข้าตรวจยึดของกลางได้กว่า 49 ล้านมวน มูลค่าความเสียหายประมาณ 225 ล้านบาท และในส่วนการดำเนินการของ ศปบย. สามารถจับกุมรายใหญ่แล้ว 2 คดี ยึดของกลางกว่า 1,335,000 มวน รวมมูลค่ากว่า 5.3 ล้านบาท
พล.ต.อ.นิรันดร กล่าวอีกว่า ตนห่วงใยต่อสถานการณ์แพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชน หลังตรวจพบภัยสังคมรูปแบบใหม่ในปี 2569 คือ "บุหรี่ซอมบี้" ซึ่งเป็นบุหรี่ไฟฟ้าที่แอบผสมสารอันตราย "เอโทมิเดต" (Etomidate) มีฤทธิ์กดประสาทรุนแรง ทำให้ผู้สูบเกิดอาการมึนงง ควบคุมสติไม่ได้ คล้ายซอมบี้ ซึ่งเสี่ยงต่อการถูกล่วงละเมิดทางเพศและก่ออาชญากรรม ยิ่งไปกว่านั้น กลุ่มผู้ค้ายังจงใจดีไซน์ตัวผลิตภัณฑ์ให้มีสีสันสดใส เลียนแบบของเล่น พกพาง่าย และใช้การตลาดผ่านโซเชียลมีเดียเจาะกลุ่มวัยรุ่นโดยตรง ส่งผลให้อัตราการเข้าถึงขยายตัวอย่างรวดเร็ว และล่าสุดพบว่าเด็กอายุต่ำกว่า 10 ขวบ ก็สามารถเข้าถึงได้แล้ว
รอง ผบ.ตร. กล่าวว่า จากการกดดันและปราบปรามอย่างหนัก ขบวนการค้าบุหรี่เถื่อนได้ปรับเปลี่ยนเส้นทางลำเลียงหนีเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม โดยย้ายฐานการนำเข้าจากพื้นที่ชายแดนภาคใต้และทางทะเล ขึ้นสู่พื้นที่ชายแดนภาคเหนือ โดยเฉพาะที่ อ.แม่สอด จ.ตาก โดยกลุ่มคนร้ายใช้รูปแบบ "กองทัพมด" ทยอยลักลอบขนบุหรี่เถื่อนปะปนมากับรถขนส่งสินค้าทางการเกษตรเพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ตามด่านตรวจ ทำให้พื้นที่ภาคเหนือกลายเป็นพื้นที่เฝ้าระวังใหม่ที่เจ้าหน้าที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด เพราะผลกำไรมหาศาลจากบุหรี่เถื่อนผิดกฎหมาย ยังถูกนำไปหล่อเลี้ยงเครือข่ายอาชญากรรมอื่น ทั้งการฟอกเงิน การค้ามนุษย์ ยาเสพติด และธุรกิจผิดกฎหมายอื่นๆ
ทั้งนี้ ศปบย.ตร. ได้งัดยุทธวิธีเชิงรุก "กัดไม่ปล่อย" นำเทคโนโลยี AI มาใช้วิเคราะห์ข้อมูล บูรณาการร่วมกับตำรวจไซเบอร์ (สอท.) กวาดล้างและปิดเพจร้านค้าออนไลน์ไปแล้วหลายหมื่น URL พร้อมทั้งสั่งการตรวจเข้มพัสดุผ่านบริษัทขนส่งเอกชนเพื่อบล็อกการกระจายสินค้า ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการกฎหมายฟอกเงินเพื่อยึดทรัพย์นายทุนใหญ่ โดย พล.ต.อ.นิรันดร ประกาศจุดยืนชัดเจน "ไม่รับเคลียร์คดี" หากสืบสวนสาวไปถึง
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