“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” ร่วมกำนัน-ผู้ใหญ่ฯ รับฟังทุกข์ชาวบ้าน ลดความเหลื่อมล้ำเชิงระบบ

“ผู้ตรวจการแผ่นดิน” จับมือกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน รับฟัง-ช่วยเหลือประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำเชิงระบบ
วันนี้ ( 26 มิ.ย. ) ที่ จ.เชียงใหม่ พล.ต.อ. สรายุทธ สงวนโภคัย ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดกิจกรรมพบปะและติดตามการดำเนินงานของเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้าน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการรับฟังปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในระดับพื้นที่อย่างทั่วถึง
สำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ประกอบด้วยเครือข่ายกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สภาองค์กรชุมชน เครือข่ายประชาสัมพันธ์ระดับจังหวัด และผู้แทนครู D.A.R.E. ร่วมสะท้อนปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน พร้อมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อผลักดันการแก้ไขปัญหาให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
ผู้ตรวจการแผ่นดิน เปิดเผยว่า สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ขับเคลื่อนเครือข่ายกำนันและผู้ใหญ่บ้านทั่วประเทศอย่างต่อเนื่อง ครอบคลุม 76 จังหวัด 877 อำเภอ และกว่า 74,000 หมู่บ้าน เพื่อเสริมศักยภาพในการเป็นกลไกเฝ้าระวัง รับฟัง และประสานการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมย้ำแนวคิดสำคัญว่า “ทุกข์ของประชาชนรอไม่ได้” โดยประชาชนต้องสามารถเข้าถึงความเป็นธรรมและสิทธิขั้นพื้นฐานได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเท่าเทียม ขณะที่ข้อมูลปัญหาและความเหลื่อมล้ำในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่จะถูกนำไปใช้เป็นแนวทางผลักดันการแก้ไขปัญหาเชิงระบบ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมมากยิ่งขึ้น