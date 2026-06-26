จ่อเรียก มศว.-สถ.-โรงพิมพ์-10 ขรก.ให้ปากคำ คดีโกงสอบท้องถิ่น ยันยังไม่มีหมายจับเพิ่ม!

บช.ก.เตรียมเรียก มศว.-สถ.-โรงพิมพ์-10 ขรก.ท้องถิ่นให้ปากคำ คดีโกงสอบท้องถิ่น ยันยังไม่มีหมายจับเพิ่ม เร่งตรวจสอบคลิปหลุด "นายกิจ-นางส้ม" หากพบเอี่ยวพร้อมดำเนินคดี
วันนี้ ( 26 มิ.ย.) พ.ต.อ.เนติวิทย์ ธนาสิทธิ์นิติกุล ผกก.2 บก.ป.เปิดเผยความคืบหน้าคดีทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นภายหลังเข้าร่วมประชุมกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกับ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.ว่า เบื้องต้นได้กำหนดกรอบการสืบสวนสอบสวนอย่างชัดเจน โดยเตรียมพิจารณาออกหมายเรียกบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดสอบทั้งหมดเข้าให้ปากคำ ผู้ที่จะถูกเรียกเข้าให้ข้อมูล ประกอบด้วย คณะผู้จัดทำขอบเขตงาน (TOR) จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ผู้บริหารโรงพิมพ์ข้อสอบในพื้นที่จังหวัดสมุทรปราการ กลุ่มข้าราชการท้องถิ่นจำนวน 10 ราย ที่ปรากฏพฤติการณ์ในคลิปวิดีโอวันเข้าจับกุม รวมถึงกลุ่มผู้เสียหาย เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดมาประกอบสำนวนการสืบสวน เนื่องจากเป็นคดีสำคัญที่ได้รับความสนใจจากสังคมอย่างกว้างขวาง
พ.ต.อ.เนติวิทย์ กล่าวต่อว่า สำหรับกรณีที่มีการเผยแพร่คลิปเสียงสนทนาของชายหญิงคู่หนึ่ง ซึ่งระบุชื่อ “นายกิจ” และ “นางส้ม” โดยมีเนื้อหาพาดพิงและแอบอ้างว่ารู้เห็นกับขบวนการซื้อขายข้อสอบ รวมถึงอ้างว่ารู้จักบุคคลระดับสูงนั้น ขณะนี้พนักงานสอบสวนอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริงและสืบสวนความเชื่อมโยงอย่างละเอียด หากพบพยานหลักฐานว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ก็จะเรียกตัวมาสอบปากคำและดำเนินการตามกฎหมายทันที
ผกก.2 บก.ป. กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ทาง บช.ก ยังมีแนวทางแต่งตั้งคณะทำงานร่วมระหว่างกองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) และกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกัน เนื่องจาก บก.ปปป. เป็นหน่วยงานที่เปิดปฏิบัติการและมีฐานข้อมูลเกี่ยวกับคดีอยู่ก่อนแล้ว โดย บก.ป. จะนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบกับพยานหลักฐานในสำนวน เพื่อขยายผลการสืบสวนให้ครอบคลุมทุกมิติ
"ขณะนี้ยังไม่มีการออกหมายจับบุคคลใดเพิ่มเติม เนื่องจากทุกขั้นตอนยังอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดรอบคอบ เพื่อให้การดำเนินคดีเป็นไปอย่างรัดกุมและสามารถเอาผิดผู้กระทำความผิดได้ตามกฎหมายด้วย" ผกก.2 บก.ป. กล่าว