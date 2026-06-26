ผบ.ตร. ลั่นเดินหน้าขุดรากยาเสพติด 8 เดือนจับกว่า 2 แสนราย ยึดยาบ้าเฉียด 1,000 ล้านเม็ด ชูแผน "3 ตัด 3 สร้าง 3 ป้องกัน"

ผบ.ตร. สั่งเดินหน้าขุดรากถอนโคนยาเสพติด ผลงานตำรวจ 8 เดือนประกาศศัตรูนักค้า จับ 203,637 ราย ปิดล้อม 16,419 เครือข่าย ยึดยาบ้าเฉียด 1,000 ล้านเม็ด ไอซ์เฉียด 40 ตัน ชูเพิ่มโทษหนักกฎหมายเข้ม “3 ตัด 3 สร้าง 3 ป้องกัน” แก้ปัญหายั่งยืน
วันนี้ (26 มิ.ย.) พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ ในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ (ผบ.ตร.) สั่งการกำชับกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด, กองบัญชาการตำรวจนครบาล, ตำรวจภูธร 1-9, กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง และ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน เร่งรัดในการสืบสวนปราบปรามยาเสพติดอย่างเด็ดขาดและต่อเนื่อง หลังจากผลการปฏิบัติจากนโยบายประกาศศัตรูกับนักค้ายาเสพติด ขุดรากถอนโคนเครือข่ายยาเสพติดอย่างเด็ดขาดในช่วงต้นปีงบประมาณ พ.ศ.2569 หรือช่วง 8 เดือนที่ผ่านมา ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2568 ถึง 31พฤษภาคม 2569 ตำรวจสามารถกวาดล้างเครือข่าย ตัดวงจรยาเสพติด ยึดของกลางได้จำนวนมาก โดยสถิติการจับกุมดำเนินคดี การตรวจยึดของกลาง การยึดอายัดทรัพย์เพิ่มขึ้นมาก เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีงบประมาณ พ.ศ.2568
จากสถิติพบว่าในช่วง 8 เดือนแรกของปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ตำรวจปราบปรามยาเสพติดอย่างเข้มข้นเด็ดขาด ผลการปฏิบัติดีขึ้นทุกด้าน จากการปิดล้อม 16,419 เครือข่าย
• จับกุมดำเนินคดีกับขบวนการค้ายาเสพติดได้ 203,637 ราย เพิ่มขึ้น 20.36% จากปีงบฯ 2568 ที่จับกุมดำเนินคดีได้ 169,189 ราย
• ตรวจยึดของกลางยาบ้า 997 ล้านเม็ด เพิ่มขึ้น 333 ล้านเม็ด หรือคิดเป็น 50.06 % จากปีงบฯ 68 ที่ตรวจยึดได้ 664 ล้านเม็ด
• ตรวจยึดไอซ์ 39.4 ตัน เพิ่มขึ้น 3.8 ตัน หรือคิดเป็น 10.14% จากปีงบฯ 68 ที่ยึดได้ 35.8 ตัน
• ตรวจยึดยาอี ได้ 273,219 เม็ด และยึดเคตามีนได้ 5 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีงบฯ 68
• ยึดอายัดทรัพย์จากคดียาเสพติดได้เพิ่มขึ้น ในช่วง 8 เดือนของปีงบฯ 69 ยึดไปแล้ว 7,677 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีงบฯ 68 ที่ยึดได้ 6,074 ล้านบาท
โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กล่าวว่า ในด้านการป้องกันสามารถนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัด 40,440 คน จากชุมชนเข้าร่วม 2,970 ชุมชน ทำโครงการตำรวจประสานโรงเรียนเข้าไปในโรงเรียนมัธยม 1,537 แห่ง คัดแยกนักเรียน 1.12 ล้านคน พบกลุ่มเสี่ยง 7,837 คน กลุ่มเสพ 148 คน โดยตำรวจได้เข้าไปดูแล แก้ไขปัญหายาเสพติด การพนัน สื่อลามก ทะเลาะวิวาท และปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ร่วมกับโรงเรียน ขณะที่ครูตำรวจแดร์ยังเข้าไปให้ความรู้เรื่องภัยยาเสพติดในโรงเรียนแก่นักเรียนมากกว่า 252,427 คน
นอกจากนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ผบ.ตร. ย้ำว่าการแก้ปัญหายาเสพติดจะได้ผลดีขึ้นกฎหมายต้องเข้มขึ้น โทษทัณฑ์ต้องรุนแรงขึ้น ไม่ผ่อนปรน พร้อมให้แนวทางแก้ปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน “3 ตัด 3 สร้าง 3 ป้องกัน”
“3 ตัด” ได้แก่
1. ตัดเครือข่ายการค้ายาเสพติดให้ได้ด้วยการใช้กฎหมายนำ
2. ตัดวงจรผู้ค้า
3. ตัดวงจรผู้เสพ
“3 สร้าง” ได้แก่
1. สร้างภูมิคุ้มกันในชุมชน หมู่บ้าน สร้างอาชีพให้ผู้ได้รับการบำบัดเพื่อสร้างการยอมรับในสังคม เข้าสู่สังคมอย่างภาคภูมิใจ เพราะหากบำบัดแล้วไม่สามารถเข้าสังคมได้ก็มีโอกาสกลับไปเสพอีก
2. สร้างฐานข้อมูล “บิ๊กดาด้า” เพื่อเก็บและใช้ข้อมูลการสืบสวนปราบปรามระหว่างหน่วยงานเพิ่มประสิทธิภาพการปราบปราม
3. สร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชน ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณและเครื่องมือที่พัฒนาและทันสมัยจริง ๆ โดยในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลจัดรถเอ็กซ์เรย์มาใช้ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น
“3 ป้องกัน” ได้แก่
1. ป้องกันที่โรงเรียนให้เด็กและเยาวชนมีพื้นฐานความรู้ พิษภัยยาเสพติดโดยเข้าไปให้ความรู้
2. ป้องกันในชุมชน สร้างชุมชนสีขาว ชุมชนปลอดยาเสพติดที่เป็นต้นแบบอย่างแท้จริง
3. ป้องกันการลักลอบติดต่อ - จำหน่ายทางออนไลน์ในยุคที่สังคมเป็นยุคโซเชียลมีเดีย ซึ่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมทำงานร่วมกันมาอย่างต่อเนื่อง และต้องยกระดับความร่วมมือเพิ่มประสิทธิภาพต่อไป
ทั้งนี้ สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชน แจ้งเบาะแสที่สายด่วน 191 หรือ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง โดยข้อมูลของท่านจะเป็นความลับ