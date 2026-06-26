เปิดเช็กลิสต์ข้อห้ามก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - นายกฯ พัทยา 28 มิ.ย.นี้

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ แนะนำเช็กลิสต์ข้อห้ามก่อนเข้าคูหาเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. - นายกฯ พัทยา 28 มิถุนายน นี้ เพื่อป้องกันการทำผิดกฎหมาย
วันนี้ (26 มิ.ย.) พล.ต.ต.ศิริวัฒน์ ดีพอ รองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิดเผยว่า พล.ต.อ.กิตติ์รัฐ พันธุ์เพ็ชร์ ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ มีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจาก การกระทำความผิดตามกฎหมายเลือกตั้งในช่วงการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ นายกเมืองพัทยา ที่จะเกิดขึ้นในวันที่ 28 มิถุนายน 2569 นี้ ซึ่งประชาชนและผู้ประกอบการบางส่วนอาจกระทำความผิดโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือตั้งใจฝ่าฝืนกฎหมาย จนนำไปสู่การถูกดำเนินคดี ซึ่งมีโทษทั้งจำคุกและปรับ และอาจถึงขั้นถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
สำนักงานตำรวจแห่งชาติจึงขอเตือนพี่น้องประชาชนและผู้ประกอบการร้านค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา ให้ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันการกระทำความผิดในช่วงการเลือกตั้ง ดังนี้
1. “ห้ามซื้อสิทธิขายเสียง” - การให้เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อลงคะแนนหรืองดเว้นลงคะแนนให้แก่ผู้สมัครรายใดรายหนึ่ง เป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยอย่างร้ายแรง เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 65 ประกอบมาตรา 126 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ 1 ปี ถึง 10 ปี หรือปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 20 ปี
2. “ห้ามนำบัตรเลือกตั้งออกจากหน่วยเลือกตั้ง” - การแอบนำบัตรเลือกตั้งออกไปจากที่เลือกตั้ง ถือเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายและอาจเข้าข่ายการทุจริตการเลือกตั้ง เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 85 ประกอบมาตรา 134 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี หรือปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง 10 ปี
3. ”ห้ามถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ลงคะแนนแล้ว“ - การใช้โทรศัพท์มือถือหรือเครื่องมือสื่อสารใด ๆ ถ่ายภาพบัตรเลือกตั้งที่ตนเองได้กากบาทลงคะแนนแล้วภายในคูหา ห้ามกระทำโดยเด็ดขาด เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 87 ประกอบมาตรา 135 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
4. “ห้ามฉีกทำลายบัตรเลือกตั้ง” - การจงใจกระทำด้วยประการใด ๆ ให้บัตรเลือกตั้งชำรุด เสียหาย หรือฉีกทำลายบัตรเลือกตั้ง ไม่ว่าจะเป็นการกระทำด้วยความตั้งใจหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์ก็ตาม เป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 120 ต้องระวางโทษ ปรับไม่เกิน 5,000 บาท
5. ”งดจำหน่ายและจัดเลี้ยงสุรา“ - ห้ามผู้ใดขาย จำหน่าย จ่ายแจก หรือจัดเลี้ยงสุราทุกชนิด ในเขตเลือกตั้ง ตั้งแต่เวลา 18.00 น. ของวันก่อนวันเลือกตั้ง (27 มิ.ย. 2569) จนถึงเวลา 18.00 น. ของวันเลือกตั้ง (28 มิ.ย. 2569) หากฝ่าฝืนเป็นความผิดตาม พ.ร.บ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 123 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
สุดท้ายนี้ หากพี่น้องประชาชนพบเห็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น การซื้อสิทธิขายเสียง การลักลอบจำหน่ายสุราในเวลาที่ห้าม การก่อกวนความสงบเรียบร้อย หรือได้รับความเสียหาย สามารถแจ้งเบาะแสการกระทำความผิดได้ที่ สายด่วน 191 และ สายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติ 1599 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง