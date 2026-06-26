ผบช.น.มอบประกาศเกียรติคุณ ตำรวจดีเด่นสังกัด บก.น.6 ช่วยเหลือ ปชช.พ้นอันตราย

MGR Online-นครบาลมอบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น 6 นาย สังกัด บก.น.6 ปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตประชาชนจนพ้นอันตรายจาก 2 เหตุการณ์
วันนี้ (26 มิ.ย.) วัดมังกรกมลาวาส (วัดเล่งเน่ยยี่) เยาวราช พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น.พร้อมด้วย พล.ต.ต.ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.ทินกร สมวันดี ผบก.อก.บช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.เอกภพ ตันประยูร รอง ผบก.น.1 คณะผู้บังคับบัญชาในสังกัด บก.น.6 มอบประกาศเกียรติคุณ แก่ข้าราชการตำรวจดีเด่น สังกัด บก.น.6 จำนวน 6 นาย ในการปฏิบัติหน้าที่ช่วยชีวิตประชาชนจนพ้นอันตราย
สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 14 มิ.ย. เวลา 10.24 น. ตำรวจเข้าช่วยเหลือหญิงไม่สวมเสื้อผ้า พยายามกระโดดหลังคาตึกสูงเพื่อทำร้ายตัวเอง จากนั้นได้ร่วมกันเจรจากับหญิงคนดังกล่าว และเข้าช่วยเหลือไว้ได้ด้วยความปลอดภัย
ตำรวจ สน.พลับพลาไชย 2 จำนวน 5 นาย ดังนี้
1. พ.ต.อ.วิทวัส เข่มคุ้ม ผกก.สน.พลับพลาไชย 2 (ผู้ควบคุมสั่งการ/ผบ.เหตุการณ์)
2. พ.ต.ท.พิเชษฐ วิเศษโชค สวป.สน.พลับพลาไชย 2 (ไปถึงที่เกิดคนแรก/รอง ผบ.เหตุการณ์)
3. ร.ต.ท.สุรพล เกตวงษา รอง สวป.สน.พลับพลาไชย 2 (ไปถึงที่เกิดเหตุคนแรก (พร้อม สวป.)/ปีนขึ้นไปบนดาดฟ้า/ร่วมเจรจากับผู้ป่วย/ประสานข้อมูล)
4. ส.ต.อ.ชาญณรงค์ เรื่องลือ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 (ไปถึงที่เกิดเหตุคนแรก (พร้อม สวป.2-0)/ ปีนขึ้นไปบนดาดฟ้า/ ประสานข้อมูล)
5. ส.ต.ต.พรประเสริฐ ช่วยรัตน์ ผบ.หมู่ (ป.) สน.พลับพลาไชย 2 (พนง.วิทยุ/รับแจ้งเหตุ/ประสานหน่วยเกี่ยวข้อง)
และเมื่อวันที่ 31 พ.ค. เวลา 11.22 น. ขณะที่ ร.ต.อ.กันตวิชญ์ กระบี่เพชรรัตน์ รอง สวป.สน.จักรวรรดิ ออกตรวจพื้นที่ พบหญิงร้องขอความช่วยเหลือ จากการตรวจสอบทราบว่า เด็กได้กลืนพลาสติกลงไปในคอ เกรงว่าจะได้รับอันตรายถึงแก่ชีวิต หากต้องรอหน่วยกู้ภัยมารับตัว จึงตัดสินใจให้ผู้ปกครองอุ้มเด็กซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์ นำส่งโรงพยาบาลด้วยความรวดเร็ว และเด็กได้รับความปลอดภัย
ตำรวจ สน.จักรวรรดิ จำนวน 1 นาย ดังนี้
1. ร.ต.อ.กันตวิชญ์ กระบี่เพชรรัตน์ รอง สวป.สน.จักรวรรดิ
เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติตำรวจ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะ มีความมุ่งมั่น ทุ่มเท เสียสละในการปฏิบัติหน้า และยึดมั่นในหน้าที่ความรับผิดชอบอย่างเคร่งครัด โดยสามารถใช้ปฏิภาณไหวพริบ ความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในการแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้อย่างเหมาะสม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน.