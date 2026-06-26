ร้อยตำรวจเอกฮีโร่คลานชาร์จหนุ่มเครียดพยายามจะกระโดดสะพานลอยย่านรังสิต

เมื่อเวลา 1130 น. วันที่ 25 มิถุนายน 2569 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิทยุ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ จ.ปทุมธานี ได้รับแจ้งเหตุ มีชายพยายามจะกระโดดสะพานลอย คนข้ามถนน ที่บริเวณหน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ รังสิต ในตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี หลังรับแจ้งเหตุ ทางเจ้าหน้าที่สายตรวจ โดยมี พ.ต.ต.พงษ์ศักดิ์ เพชรสังหาร สวป.(ชส.) ได้สั่งการให้เข้าช่วยเหลือ ชายคนดังกล่าวอย่างเร่งด่วน โดยมี ร.ต.อ.พันธุ์ธัช ตรีก้อน ร้อยเวรหัวหน้าชุดปฏิบัติการสายตรวจ ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เข้าช่วยเหลือจนสามารถชาร์จตัวชายคนดังกล่าวลงมาด้านล่างได้สำเร็จ
ทางด้าน ร.ต.อ.พันธุ์ธัช ตรีก้อน กล่าวว่า ก่อนเกิดเหตุเจ้าหน้าที่สายตรวจเพิ่งเสร็จสิ้นจากการซ้อมแผนเผชิญเหตุที่ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน เมื่อเดินทางกลับถึงสถานีตำรวจก็ได้รับแจ้งเหตุดังกล่าว จึงรีบนำกำลังรุดไปตรวจสอบ เมื่อถึงที่เกิดเหตุพบเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรกำลังช่วยพูดคุยถ่วงเวลาเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจ พร้อมกับประสานไปยังเทศบาลนครรังสิตเพื่อขอสนับสนุนเบาะลม แต่จากการประเมินสถานการณ์พบว่าไม่สามารถรอเวลาได้ หากปล่อยไว้นานชายคนดังกล่าวอาจตัดสินใจกระโดดลงไปตนจึงวางแผนให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรที่อยู่อีกฝั่งของสะพานลอยชวนพูดคุยต่อไป ส่วนตนเองได้หมอบต่ำเพื่อหลบสายตาและไม่ให้เกิดเสียงดัง จากนั้นค่อยๆ คลานเข้าไปให้ใกล้ชายคนดังกล่าวมากที่สุด ก่อนตัดสินใจเข้าชาร์จและคว้าตัวไว้ได้สำเร็จอย่างปลอดภัย
จากการตรวจสอบเบื้องต้น ทราบว่าผู้ก่อเหตุเป็นชายอายุ 36 ปี ไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด เมื่อนำตัวมาสงบสติอารมณ์ที่ สภ.ประตูน้ำจุฬาลงกรณ์ เจ้าตัวให้การว่าเกิดความเครียด ไม่อยากมีชีวิตอยู่ เนื่องจากครอบครัวไม่ต้อนรับ ทั้งนี้ ไม่พบประวัติเกี่ยวข้องกับยาเสพติด แต่ตรวจพบยาระงับประสาทพกติดตัว คาดว่าผู้ก่อเหตุอาจรับประทานอาหารไม่เพียงพอและไม่ได้ทานยาตามกำหนด จึงส่งผลให้เกิดความเครียดสะสม ล่าสุดทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ประสานไปยังสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดปทุมธานี (พม.จ.ปทุมธานี) เพื่อรับตัวไปดูแลและช่วยเหลือตามขั้นตอนต่อไป