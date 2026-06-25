“สุชาติ” ส่งทนายแจ้งความ 6 ราย ข้อหาหมิ่นประมาท ยันยังไม่เอาผิดปมวิจารณ์ทับลาน

“สุชาติ” มอบหมายทนายความเข้าแจ้งความตำรวจ สน.ทองหล่อดำเนินคดีบุคคล 6 ราย ข้อหาหมิ่นประมาท ใส่ร้ายทำเสียหาย ยืนยันไม่ดำเนินคดีกรณีคนวิจารณ์ทับลาน
วันนี้ (25 มิ.ย.) ที่ สน.ทองหล่อ นายณัฐวุฒิ วงศ์เนียม ทนายความส่วนตัวของนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเดินทางเข้าแจ้งความกับพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ เพื่อดำเนินคดีกับบุคคลจำนวน 6 ราย ในข้อหาหมิ่นประมาทและความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ หลังถูกกล่าวหาว่ามีพฤติกรรมให้ร้ายจนสร้างความเสียหายต่อรัฐมนตรี
นายณัฐวุฒิ เปิดเผยว่า การแจ้งความครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามอำนาจที่ได้รับมอบหมายจากนายสุชาติ โดยยังไม่สามารถเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกกล่าวหา รวมถึงรายละเอียดพฤติการณ์แห่งคดีได้ในขณะนี้ แต่ยืนยันว่าทั้ง 6 คนมีการกระทำที่เข้าข่ายทำให้รัฐมนตรีได้รับความเสียหาย
สำหรับกระแสวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับกรณีอุทยานแห่งชาติทับลาน ทนายความยืนยันว่า รัฐมนตรีมีนโยบายไม่ดำเนินคดีกับผู้ที่แสดงความคิดเห็นหรือวิพากษ์วิจารณ์โดยสุจริต อย่างไรก็ตาม หากมีการกล่าวหาในลักษณะให้ร้ายหรือกระทำเกินขอบเขต และยังคงดำเนินการต่อไปโดยไม่ยุติ ก็อาจมีการพิจารณาใช้สิทธิทางกฎหมายในภายหลัง เนื่องจากคดียังอยู่ภายในอายุความที่สามารถดำเนินคดีได้ โดยย้ำว่าไม่ใช่การข่มขู่ แต่เป็นสิทธิของผู้เสียหายตามกฎหมาย ขณะที่รัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาและคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ทั้งนี้ในระหว่างการให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน นาย ธราธิป ฉันทะวัฒน์ รองเลขาธิการ สมาคมกีฬาสกีและสโนว์บอร์ดแห่งประเทศไทย ได้เข้ามาสอบถามถึงประเด็นที่อาจมีนักกีฬาในสังกัดสมาคมเข้าไปเกี่ยวข้องกับคดีดังกล่าว และอาจถูกฟ้องร้องหรือไม่
ด้านนายณัฐวุฒิ ชี้แจงด้วยว่า ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้ เนื่องจากคดีเพิ่งอยู่ในขั้นตอนการแจ้งความ และยังไม่มีการเปิดเผยรายชื่อหรือพฤติกรรมของบุคคลที่ถูกร้องทุกข์ อีกทั้งตนเองไม่รู้จักรองเลขาธิการสมาคมฯ เป็นการส่วนตัว จึงไม่ขอแสดงความเห็นในรายละเอียด พร้อมระบุว่าจะมีการชี้แจงข้อมูลทั้งหมดเพิ่มเติมภายหลังการดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเสร็จสิ้นในวันนี้