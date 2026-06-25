รวบสาวสองย่องลักทรัพย์บ้านหรูอดีตข้าราชการ เคยก่อเหตุ 7 ครั้ง เอาทรัพย์สินขายเล่นพนันออนไลน์

ชุดสืบ สน.ทองหล่อจับกุมสาวประเภทสอง ย่องลักทรัพย์บ้านหรูอดีตข้าราชการ เคยก่อเหตุทั้งในและนอกพื้นที่รวม 7 ครั้ง สารภาพเอาทรัพย์สินไปขายเล่นพนันออนไลน์
วันนี้ (25 มิ.ย.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.วิทวัฒน์ ชินคํา ผบก.น.5 พ.ต.อ.รัฐธนนท์ เอกฐิติกุลพัทธ์ ผกก.สน.ทองหล่อ พ.ต.ท.อัครพล ธนธรรม รองผกก.สส.สน.ทองหล่อ สั่งการให้ พ.ต.ท.อรรถวุฒิ นิลแสง สว.สส.สน.ทองหล่อ พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวน สน.ทองหล่อ ร่วมกันจับกุมนายปฏิญญา หรือลิน แก้ว อายุ 25 ปี ตามหมายจับ ศาลอาญากรุงเทพใต้ ที่ 310/2569 ลงวันที่ 16 มี.ค. 2569 ข้อกล่าวหา ตัวการในข้อหาบุกรุกในเวลากลางคืน ตัวการในข้อหาลักทรัพย์ในเคหสถาน สถานที่ราชการ ตัวการในข้อหาลักทรัพย์ในเวลากลางคืน ตัวการในข้อหาลักทรัพย์โดยทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์ ตัวการในข้อหาลักทรัพย์โดยเข้าช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้จำนงให้เป็นทางคนเข้าบริเวณถนนเลียบชายหาด เมืองพัทยา อ.บางละมุง ชลบุรี เมื่อวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา เวลา 15.45 น.
สืบเนื่องจากชุดสืบสวนสน.ทองหล่อ รับแจ้งเหตุลักทรัพย์ตระเวนตามบ้าน อดีตข้าราชการเกษียณ หรือบ้านของคนมีฐานะดีย่านทองหล่อ ใช้วิธีการบุกรุกปีนรั้วเข้าไปงัดหน้าต่าง ประตู แล้วก็เข้าไปหาทรัพย์สินมีค่า ทั้งเงินสด นาฬิกา สร้อยคอ รวมถึงพระเครื่อง บ้านบางหลังที่เข้าไปแล้ว คนยังไม่นอน ใช้วิธีการซ่อนอยู่ในบ้าน รอจนกว่าเจ้าของบ้านเข้านอนหลับสนิท แต่คำให้การมีบางหลังเข้าไปรอตั้ง 6 ชั่วโมง โดยมีลักษณะคล้ายสาวประเภท 2
จากการรวบรวมพยานหลักฐานทราบว่าผู้ก่อเหตุคือนาย ปฏิญญา หรือลิน จึงได้ขออนุมัติหมาย จนกระทั่งสืบทราบว่าหลังก่อเหตุหลบหนีไปอยู่ที่ จ.ชลบุรี จึงได้ติดตามไปจับกุมได้ดังกล่าว สอบสวนรับสารภาพว่า ตนเป็นบุคคลที่ก่อเหตุภายในพื้นที่ สน.ทองหล่อ 6 ครั้ง และ สน.โชคชัย 1 ครั้ง ให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา ไท่ได้ทำงานเป็นหลักแหล่ง ทรัพย์สินที่ได้จากการก่อเหตุตนจะนำไปขายเพื่อไปใช้เล่นการพนันออนไลน์ ก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสน.ทองหล่อ ดำเนินคดีตามกฎหมาย