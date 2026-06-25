สนง.อัยการสูงสุด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 15 วัน แห่งการสิ้นพระชนม์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สำนักงานอัยการสูงสุด จัดพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 15 วัน (ปัณรสมวาร) แห่งการสิ้นพระชนม์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
วันนี้ (25 มิถุนายน 2569) เวลา 08.00 น. นายอิทธิพร แก้วทิพย์ อัยการสูงสุด เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ 15 วัน (ปัณรสมวาร) แห่งการสิ้นพระชนม์ เพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา โดยมี พระราชอุปเสณาภรณ์ ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมคณะสงฆ์ รวม 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์และสดัปกรณ์ ณ บริเวณโถงชั้น 2 ด้านหน้าพระพุทธอัยการมงคลโลกนาถ สำนักงานอัยการสูงสุด อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร
ในการนี้ คณะผู้บริหาร ข้าราชการฝ่ายอัยการ และบุคลากรของสำนักงานอัยการสูงสุดร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์ จำนวน 10 รูป โดยมีหน่วยงานในสังกัดสำนักงานอัยการสูงสุด สมาคมภริยาอัยการ มูลนิธิอัยการ ชมรมข้าราชการฝ่ายอัยการ เข้าร่วมพิธี
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงได้รับการยกย่องว่าเป็น “เจ้าฟ้านักกฎหมาย” และ “ต้นแบบแห่งความยุติธรรม” ด้วยทรงปฏิบัติพระกรณียกิจในฐานะพนักงานอัยการอย่างโดดเด่น โดยทรงมุ่งมั่นผลักดันหลักนิติธรรม คุ้มครองสิทธิมนุษยชน และพัฒนากระบวนการยุติธรรมไทยให้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ทรงนำความรู้ด้านกฎหมายมาใช้เพื่อช่วยเหลือประชาชนและพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งยังทรงสนพระทัยในการยกระดับกระบวนการยุติธรรม และทรงเน้นย้ำว่ากฎหมายต้องสามารถเข้าถึงประชาชน และเป็นเครื่องมือในการอำนวยความยุติธรรมได้อย่างแท้จริง