ช่างแอร์ป่วยแพนิก ฆ่าทุบหัวแฟนสาวดับ ปมระแวงมีชายอื่น ก่อนกินยาหวังตายตามแต่ไม่สำเร็จ

หนุ่มช่างแอร์ป่วยซึมเศร้ามีอาการแพนิก ระแวงแฟนสาวมีชายอื่น จับฆ่าทุบหัวเสียชีวิตคาห้อหัก ก่อนกรอกยาตัวเองหวังตายตามแต่ไม่สำเร็จ
วันนี้ (25 มิ.ย.) ร.ต.ท.ธีปพงษ์ ธิติกาญวิโรจน์ รอง สว.(สอบสวน) สน.ลาดพร้าว รับแจ้งเหตุฆาตกรรมในคอนโดฯ แห่งหนึ่ง ในซอยนวมินทร์ 1 แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ จึงรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ ก่อนไปตรวจสอบพร้อม พ.ต.อ.ธนาพันธ์ ผดุงการ ผกก.สน.ลาดพร้าว พ.ต.ท.รัฐฉัตร์ อัศวเลิศหิรัญ รอง ผกก.สส.สน.ลาดพร้าว เจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวน เจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐาน แพทย์นิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ และอาสามูลนิธิร่วมกตัญญู
ที่เกิดเหตุเป็นอาคารสูง 9 ชั้น จุดเกิดเหตุอยู่บนชั้นที่ 4 ภายในห้องบนเตียงนอน พบศพ น.ส.กรองทิพย์ (สงวนนามสกุล) อายุ 42 ปี ชาว จ.นครศรีธรรมราช สภาพนอนหงายจมกองเลือด ในชุดเสื้อยืดแขนสั้นสีฟ้า กางเกงขายาวสีดำ สวมถุงเท้าขาว มีบาดแผลที่ศีรษะ ใบหน้าบวม เลือดเปื้อนเสื้อและหมอน ผ้าปูที่นอน มีผ้าห่มคลุมร่าง เสียชีวิตมาแล้วประมาณ 8-10 ชั่วโมง แพทย์ระบุสาเหตุการตายเบื้องต้นคือถูกของแข็งไม่มีคม ติดกันพบนายสมบัติ (สงวนนามสกุล) อายุ 48 ปี ชาว จ.นครศรีธรรมราช แฟนหนุ่มนอนหมดสติคล้ายคนกับกินยาเกินขนาด เจ้าหน้าที่ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ก่อนนำตัวส่งโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี พร้อมอายัดตัวไว้ดำเนินคดี ตรวจสอบภายในห้องไม่พบอาวุธที่ใช้ก่อเหตุ มีเพียงมีดและกรรไกร ยาเซลโรทีน ซึ่งเป็นยาแก้โรคซึมเศร้าและโรคแพนิคของนายสมบัติ จำนวนหนึ่ง จึงเก็บไว้เป็นหลักฐาน
สอบสวนเบื้องต้นทราบว่า ห้องดังกล่าวเป็นของ น.ส.กรองทิพย์ ซึ่งทำงานเป็นเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลแห่งหนึ่งย่านพหลโยธิน ส่วนนายสมบัติ เป็นช่างแอร์ คบหากันมาได้ระยะหนึ่งโดยไม่ได้แต่งงานและไม่มีลูกด้วยกัน ซึ่งก่อนหน้านี้นายสมบัติ ไปทำแอร์กับหลานชายที่ จ.ระยอง เพิ่งกลับมาได้ประมาณ 2 อาทิตย์ ก่อนเกิดเหตุช่วงเช้า มีเพื่อนของ น.ส.กรองทิพย์ เข้าไปพบฝ่ายนิติฯ ของอาคาร แจ้งว่าไม่สามารถติดต่อ น.ส.กรองทิพย์ ได้ เกรงว่าจะเกิดเหตุร้าย เนื่องจาก น.ส.กรองทิพย์ โทรศัพท์เล่าให้ฟังว่า นายสมบัติ มักหึงหวงทำร้ายร่างกายอยู่บ่อยครั้ง เพราะเป็นโรคแพนิคคิดไปเองว่า น.ส.กรองทิพย์ มีผู้ชายอื่น ฝ่ายนิติฯ จึงแจ้งตำรวจไปตรวจสอบที่ห้องเกิดเหตุ พบว่าประตูไม่ล็อก เมื่อเปิดเข้าไปพบประตูเหล็กดัดถูกล็อกด้วยกุญแจสายยูจากด้านนอก จึงทำการตัดกุญแจเข้าไป ก็พบกับสภาพดังกล่าว
เบื้องต้นมอบศพให้กับมูลนิธิร่วมกตัญญูนำส่งนิติเวช โรงพยาบาลตำรวจ ผ่าพิสูจน์หาสาเหตุการตายอย่างละเอียด พร้อมอายัดตัวนายสมบัติ ไว้สอบสวนดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป