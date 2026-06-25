"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ตรวจเยี่ยม "บก.อคฝ." กำชับยกระดับการฝึกต่อเนื่อง มอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" 2 ตร.ไหวพริบดีรวบผู้ต้องหาคดียาเสพติด

"พล.ต.ท.ไตรรงค์" ตรวจเยี่ยมกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กำชับยกระดับการฝึกต่อเนื่อง พร้อมมอบรางวัล "โฆษกยกนิ้ว" 2 ตำรวจ อคฝ.ไหวพริบดีรวบผู้ต้องหามียาไอซ์ในครอบครอง
วันนี้ (25 มิ.ย.) เมื่อเวลา 11.30 น. พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติ และโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ตรวจเยี่ยม มอบนโยบาย และมอบของบำรุงขวัญ กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยมี พล.ต.ต.ชัยพัชร์ ศรีประเสริฐ รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และ พล.ต.ต.ธนันท์ธร รัตนสิทธิภาคย์ รองผู้บัญชาการสำนักงานกฎหมายและคดี ร่วมตรวจเยี่ยม โดยมี พล.ต.ต.สิทธิชัย ศรีโสภาเจริญรัตน์ ผู้บังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน นำข้าราชการตำรวจในสังกัดกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน (บก.อคฝ.) ร่วมต้อนรับ สาธิตการฝึก และรับมอบนโยบาย
พล.ต.ท.ไตรรงค์ กล่าวว่า ขอชื่นชมการฝึกระเบียบ และฝึกยุทธวิธีของกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน โดยการฝึกไม่ใช่เพียงการเตรียมความพร้อมในการทำงานเท่านั้น แต่เป็นความฝึกการสามัคคีและความเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการทำงานของกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน จะทำให้สามารถปฏิบัติการในสถานการณ์จริงได้อย่างสมบูรณ์แบบ
รองจเรตำรวจแห่งชาติได้กำชับสั่งการใน 6 ข้อ ได้แก่
1. ยกระดับการฝึกอย่างต่อเนื่อง
2. ใช้กฎหมายอย่างมืออาชีพ และยึดหลักสากล
3. กำชับการกำกับดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิด
4. การสื่อสารประชาสัมพันธ์กับประชาชนอย่างมืออาชีพ ตามแนวคิด "จริง เร็ว ชัด"
5. รณรงค์การไม่กระทำผิดวินัยทุกรูปแบบ
6. ตำรวจทำดีต้องเชิดชู ตำรวจทำไม่ดีต้องกล้าดำเนินการทางวินัย ตามนโยบายผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
นอกจากนี้ รองจเรตำรวจแห่งชาติได้ฝากข้อคิดว่า กองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชนเป็นหน่วยที่มีความชำนาญในการอารักขา การถวายความปลอดภัย และการควบคุมชุมชน ตามหลักมาตรฐานสากล โดยตำรวจควบคุมฝูงชนที่ดีไม่ใช่ตำรวจที่ใช้กำลังที่ดีที่สุด แต่คือตำรวจที่อดทนควบคุมอารมณ์ตัวเอง และควบคุมสถานการณ์ได้ดีที่สุด
โอกาสนี้ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้มอบรางวัล “โฆษกยกนิ้ว” เพื่อแสดงความชื่นชมและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดกองบังคับการอารักขาและควบคุมฝูงชน จำนวน 2 นาย ได้แก่ "ส.ต.ท.วิรุตน์ สตานิคม" ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 5 กองกำกับการควบคุมฝูงชน 2 และ "ส.ต.ท.กนก ชุ่มบัวทอง" ผู้บังคับหมู่ กองร้อยที่ 5 กองกำกับการควบคุมฝูงชน 2 ซึ่งข้าราชการตำรวจทั้ง 2 ราย ได้ใช้ไหวพริบและความใส่ใจในการปฏิบัติหน้าที่ เรียกตรวจรถจักรยานยนต์ของบริษัทผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเรียกรถคันหนึ่ง ซึ่งมีผู้โดยสาร 1 คน เป็นชาวลาว ลักษณะมีพิรุธ จึงขอตรวจค้น พบผู้โดยสารมียาไอซ์ไว้ในครอบครอง จึงควบคุมตัวส่งดำเนินคดี