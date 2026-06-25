ผบช.ก.เผย 7-10 วันรู้ผล! คดีโกงสอบท้องถิ่น ลั่น!โยงถึงใครดำเนินคดีเด็ดขาด

ผบช.ก. สั่งล้างบางทุจริตสอบท้องถิ่น ลั่น! 7-10 วัน คดีมีความชัดเจนขึ้น ย้ำทำงานตรงไปตรงมา หากหลักฐานโยงถึงใครจับกุมดำเนินคดีแน่นอน
วันนี้ ( 25 มิ.ย.) ที่ กองปราบปราม พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. เรียกประชุมทีมสืบสวนสอบสวน กก.2 บก.ป. เพื่อวางกรอบทิศทางคดีทุจริตข้อสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นอย่างเร่งด่วน โดยเน้นย้ำให้ทำคดีอย่างรัดกุมและขยายผลไปให้ถึงต้นตอของโครงข่ายทั้งหมด
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวว่า คดีหลักในภาพรวมเป็นการดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ซึ่งได้ประสานให้ตำรวจสอบสวนกลางเข้าไปสนับสนุนกำลังในการสืบสวน จนกระทั่งมีการนำกำลังเข้าตรวจค้นโรงพิมพ์กระดาษคำตอบแห่งหนึ่งย่านพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ และพบเอกสารสำคัญ
ซึ่งหลังเกิดเหตุทางกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจ ได้ส่งผู้แทนเดินทางเข้าร้องทุกข์กล่าวโทษกับพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. ทันที เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้รับความเสียหายโดยตรงจากการที่เอกสารทางราชการหลุดรอดออกไปภายนอก
พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ กล่าวต่อว่า ได้สั่งการให้เร่งรัดรวบรวมพยานหลักฐานและตรวจสอบพฤติกรรมของผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดอย่างละเอียด คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน จะมีความชัดเจนว่ามีใครร่วมกระทำความผิดบ้าง และเข้าข่ายความผิดในข้อหาใด โดยจะแบ่งหน้าที่การทำงานออกเป็น 3 ส่วน คือ ตำรวจ กก.2 บก.ป. จะรับผิดชอบสืบสวนขยายผลในส่วนที่กระทรวงมหาดไทยมาแจ้งความร้องทุกข์, ป.ป.ช. จะดำเนินการตรวจสอบความโปร่งใสของตัวข้อสอบ, กระทรวงมหาดไทย จะตั้งกรรมการตรวจสอบภายในคู่วิธีเพื่อดูว่ามีการทุจริตเกิดขึ้นในจุดใดบ้าง
"ถ้าผลการสืบสวนสอบสวนพบว่ามี บุคคลภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้อง ตำรวจกองปราบ จะดำเนินการออกหมายเรียกมาดำเนินคดีทันที แต่หากสาวไปถึงแล้วพบว่ามี ข้าราชการร่วมขบวนการหรืออยู่เบื้องหลัง จะต้องส่งสำนวนทั้งหมดให้ ป.ป.ช. ดำเนินการตามกฎหมายขั้นเด็ดขาดไม่มีข้อยกเว้น" ผบช.ก. กล่าว
ส่วน นายพิชิต เจ้าของบริษัทโรงพิมพ์ที่ถูกเข้าตรวจค้นและพบเอกสารนั้น ปบช.ก.ยืนยันว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบและขยายผลจากพยานหลักฐาน และยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาแก่บุคคลใดทั้งสิ้น ย้ำทำงานตรงไปตรงมาหากพยานหลักฐานโยงถึงใครจับกุมดำเนินคดีอย่างแน่นอน
ทั้งนี้มีรายงานว่า เมื่อช่วงค่ำวันที่ 24 มิ.ย.ที่ผ่านมา นายสุบิน แสงสุริยา ผู้รับมอบอำนาจจากกระทรวงมหาดไทย ได้เข้าพบพนักงานสอบสวน กก.2 บก.ป. เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับบุคคลไม่ทราบชื่อ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ในความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ ความผิดเกี่ยวกับเอกสาร และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง
สำหรับการเข้าแจ้งความครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ ป.ป.ช. ร่วมกับตำรวจกองกำกับการ 5 กองบังคับการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) เข้าตรวจค้นบริษัทแห่งหนึ่งในพื้นที่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี ก่อนตรวจพบหลักฐานสำคัญเป็นกระดาษคำตอบที่เชื่อมโยงกับขบวนการทุจริตการสอบท้องถิ่นปี 2568
จากการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้กระทำผิดมีการนำกระดาษคำตอบมาแก้ไขเพื่อช่วยเหลือผู้เข้าสอบที่จ่ายเงินให้สามารถสอบผ่านและได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยใช้วิธีแก้ไขโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เพื่อปรับเปลี่ยนคะแนนในกระดาษคำตอบให้ตรงกับคะแนนที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้ประกาศผ่านเว็บไซต์ก่อนหน้านี้ อันเข้าข่ายเป็นการทุจริตและปลอมแปลงผลคะแนนสอบ
เบื้องต้นพนักงานสอบสวนได้สอบปากคำผู้เสียหายและรับคำร้องทุกข์ไว้เป็นหลักฐานแล้ว โดยหลังจากนี้จะรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาสั่งการ เพื่อดำเนินการตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป