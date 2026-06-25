ศาลแพ่งตลิ่งชัน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย “ปิดหนี้ไว ใกล้บ้าน”

ศาลแพ่งตลิ่งชัน จับมือ สถาบันการเงิน จัดมหกรรมไกล่เกลี่ย “ปิดหนี้ไว ใกล้บ้าน” เผยความสำเร็จ ประชาชนร่วมใจปิดหนี้-ปรับโครงสร้างได้กว่า 172 ราย ทะลุ 3.4 ล้านบาท
เมื่อวันที่ 21 มิ.ย. 2569 ที่ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศาลแพ่งตลิ่งชัน ศาลแพ่งตลิ่งชัน ร่วมกับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) จัดกิจกรรมสร้างโอกาสเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ของลูกหนี้กับสถาบันการเงิน ระหว่างวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2569 เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีภาระหนี้สินได้เข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการปรับโครงสร้างหนี้อย่างเป็นธรรม โดยเปิดให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับคำปรึกษา ตรวจสอบสถานะหนี้ เจรจาปรับโครงสร้างหนี้ รวมถึงพิจารณาแนวทางการปิดบัญชีหนี้ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละบุคคล
การจัดกิจกรรมดังกล่าวเป็นผลสืบเนื่องจากการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหว่าง ศาลแพ่งตลิ่งชัน กับ บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2569 ตามโครงการ “ปิดหนี้ไว ไปต่อได้” จัดขึ้นภายใต้โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย 2569
ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนสามารถเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็นธรรม ลดภาระค่าใช้จ่ายและระยะเวลาในการดำเนินคดี
นายตรัณ ขมะวรรณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งตลิ่งชัน เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารของบริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด นำโดย นายกฤษณพงศ์ กิจสนาพิทักษ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการอาวุโส และคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมเจรจาหนี้และพบปะประชาชนที่เข้ารับบริการเจรจาไกล่เกลี่ยหนี้ ที่ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 6 อาคารศาลแพ่งตลิ่งชัน
การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทถือเป็นกลไกสำคัญในการอำนวยความยุติธรรมแก่ประชาชน โดยเฉพาะการแก้ไขปัญหาหนี้สินภาคครัวเรือนเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ การที่ประชาชนสามารถปรับโครงสร้างหนี้หรือยุติภาระหนี้ได้อย่างเหมาะสม จะช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินให้แก่ครัวเรือน ส่งเสริมความสามารถในการประกอบอาชีพ การออม และการใช้จ่ายในระบบเศรษฐกิจ อันเป็นการช่วยลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจของภาคประชาชน เสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน
นายตรัณ รองอธิบดีผู้พิพากษาศาลแพ่งตลิ่งชัน กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างศาลยุติธรรมและภาคสถาบันการเงินในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างสำคัญของการบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานศาลยุติธรรมในการอำนวยความยุติธรรมให้เข้าถึงประชาชนได้อย่างทั่วถึง และมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนสามารถกลับมาดำรงชีวิตและประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้อย่างมีศักดิ์ศรีและยั่งยืนต่อไป”
ตลอดระยะเวลาการจัดกิจกรรม มีประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้สามารถบรรลุข้อตกลงในการปรับโครงสร้างหนี้และปิดบัญชีหนี้ได้มากกว่า 172 ราย เป็นยอดเงินทั้งสิ้น 3,414,596.64 บาท นับเป็นผลสัมฤทธิ์ที่สะท้อนถึงความสำเร็จของการนำกระบวนการไกล่เกลี่ยมาใช้เป็นเครื่องมือในการแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำคัญในการลดข้อพิพาททางการเงินก่อนเข้าสู่กระบวนการพิจารณาคดีของศาล
ศาลแพ่งตลิ่งชันจะเดินหน้าส่งเสริมความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการเงินอย่างต่อเนื่อง เพื่อขยายโอกาสในการเข้าถึงกระบวนการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทและการแก้ไขปัญหาหนี้สินให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสนับสนุนนโยบายการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคครัวเรือนของประเทศ ลดความเปราะบางทางเศรษฐกิจของประชาชน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของระบบเศรษฐกิจโดยรวม อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศอย่างมั่นคง
มั่งคั่ง และยั่งยืน
สำนักงานศาลยุติธรรมมุ่งมั่นอำนวยความยุติธรรมให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็วเสมอภาค และเป็นธรรม พร้อมส่งเสริมการระงับข้อพิพาทด้วยสันติวิธีและการไกล่เกลี่ยข้อพิพาท เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน