xs
xsm
sm
md
lg

"บิ๊กเต่า"นำกำลังกว่า 200 นาย บุกยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนฯ 754 ไร่ จากวัดร่มโพธิธรรม

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



รอง ผบช.ก.นำกำลังกว่า 200 นาย เปิดปฏิบัติการ"ฟ้าสางที่หนองหิน" เข้าบังคับคดีขอคืนพื้นที่ป่าสงวนฯ กว่า 754 ไร่ จากวัดร่มโพธิธรรม จ.เลย หลังศาลฎีกาพิพากษาให้ย้ายออกจากพื้นที่ แต่วัดยังดื้อแพ่งมานานกว่า 8 ปี

วันนี้ ( 25 มิ.ย. ) พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. พร้อมด้วย นายพัฒน์พงษ์ สมิตติพัฒน์ รองอธิบดีกรมป่าไม้ นายกฤษกร สนิทศักดิ์ดี ผู้ตรวจราชการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ และนายกิตติคุณ บุตรคุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย นำกำลังเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานด้านการบังคับใช้กฎหมายและบังคับคดี เกือบ 200 นาย ลงพื้นที่วัดร่มโพธิธรรม อ.หนองหิน จ.เลย เพื่อดำเนินการตามคำพิพากษาศาลฎีกาให้วัดและผู้เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่พิพาท

ทั้งนี้ปฏิบัติการดังกล่าวมีขึ้นเพื่อบังคับตามคำพิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่ปี 2560 ที่มีคำสั่งให้จำเลย คือ วัดร่มโพธิธรรม และบริวาร ออกจากพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติและเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เนื้อที่รวมกว่า 754 ไร่ พร้อมส่งคืนพื้นที่ให้แก่กรมป่าไม้ อย่างไรก็ตามที่ผ่านมา ทางวัดยังไม่ยินยอมออกจากพื้นที่ ส่งผลให้การดำเนินการยืดเยื้อมานานกว่า 8 ปี

โดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าหารือและเจรจากับพระสิทธิชัย กิตติวัณฑโน รองเจ้าอาวาสวัดร่มโพธิธรรม และคณะสงฆ์ เพื่อขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามคำพิพากษาของศาล โดยใช้ชื่อปฏิบัติการว่า “ฟ้าสางที่หนองหิน”

สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี้ เจ้าหน้าที่ได้แบ่งกำลังออกเป็น 9 ชุด เข้าติดตั้งป้ายประกาศของกรมป่าไม้ตามจุดต่าง ๆ ภายในพื้นที่วัด ซึ่งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติและพื้นที่ ส.ป.ก. โดยมีเนื้อหาให้บุคคลที่ครอบครองหรืออยู่อาศัยในพื้นที่พิพาท ปฏิบัติตามคำพิพากษาศาลฎีกา และออกจากพื้นที่โดยทันที

ทั้งนี้ การปฏิบัติการตลอดทั้งวันเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทางวัดและคณะสงฆ์ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดี ไม่พบการขัดขวางหรือการต่อต้านแต่อย่างใด ส่งผลให้การดำเนินการตามขั้นตอนกฎหมายเป็นไปอย่างราบรื่น

















"บิ๊กเต่า"นำกำลังกว่า 200 นาย บุกยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนฯ 754 ไร่ จากวัดร่มโพธิธรรม
"บิ๊กเต่า"นำกำลังกว่า 200 นาย บุกยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนฯ 754 ไร่ จากวัดร่มโพธิธรรม
"บิ๊กเต่า"นำกำลังกว่า 200 นาย บุกยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนฯ 754 ไร่ จากวัดร่มโพธิธรรม
"บิ๊กเต่า"นำกำลังกว่า 200 นาย บุกยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนฯ 754 ไร่ จากวัดร่มโพธิธรรม
"บิ๊กเต่า"นำกำลังกว่า 200 นาย บุกยึดคืนพื้นที่ป่าสงวนฯ 754 ไร่ จากวัดร่มโพธิธรรม
+4