บช.ปส. ผนึกภาคีเครือข่าย พลิกโฉมชุมชนบ้านหนองคาง ชูโมเดล 3 ระยะ สร้างชุมชนปลอดยาเสพติด

ตำรวจปราบปรามยาเสพติด เดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เปิด "โครงการชุมชนปลอดภัย ได้ลูกหลานกลับคืน" ที่ชุมชนบ้านหนองคาง ต.เกยไชย อ.ชุมแสง จ.นครสวรรค์ เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็งและแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างยั่งยืน
วันนี้ (25 มิ.ย.) พล.ต.ท.อาชยน ไกรทอง ผบช.ปส. พร้อมคณะผู้บังคับบัญชา ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งทหาร ป.ป.ส. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำรวจ และผู้นำชุมชน จัดกิจกรรมรณรงค์ให้ความรู้เรื่องโทษภัยยาเสพติด ตรวจสุขภาพฟรี ให้คำปรึกษาเลิกบุหรี่ นวดแผนไทย และมอบสิ่งของจำเป็นแก่ประชาชน พร้อมประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันว่า "ชุมชนบ้านหนองคางจะไม่ยอมให้ยาเสพติดเข้ามาแพร่ระบาดในชุมชน"
โครงการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ 3 ระยะ ได้แก่ ปราบปรามนำ กวาดล้างผู้ค้าและผู้เสพในพื้นที่, ป้องกันควบคู่ เสริมความเข้มแข็งด้วยการติดตั้งกล้อง CCTV ไฟส่องสว่าง และสร้างภูมิคุ้มกันให้ประชาชน รวมถึง ส่งมอบความยั่งยืน พัฒนาศักยภาพคนในชุมชนให้สามารถดูแลพื้นที่และป้องกันปัญหายาเสพติดได้ด้วยตนเอง
พล.ต.ท.อาชยน กล่าวว่า โครงการนี้ไม่ใช่เพียงการปราบปรามยาเสพติด แต่เป็นการสร้างความร่วมมือระหว่างตำรวจและประชาชน เพื่อให้ชุมชนมีความปลอดภัย ลดความหวาดกลัวต่ออาชญากรรม และเปิดโอกาสให้ผู้ที่เคยหลงผิดได้กลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมอย่างยั่งยืน