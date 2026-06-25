บุกรวบคาปั้ม เครือข่ายยานรก ยึดไอซ์ 180 กก. เตรียมส่งลูกค้าภาคใต้

ตำรวจสืบนครบาล 6 จับ 4 ผู้ต้องหาเครือข่ายยาเสพติดคาปั้มน้ำมันเขาย้อย จ.เพชรบุรี ยึดไอซ์รวม 180 กก. เตรียมส่งกระจายต่อลูกค้าพื้นที่ภาคใต้
วันนี้ (25 มิ.ย.) พล.ต.อ.สำราญ นวลมา รอง ผบ.ตร. ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศอ.ปส.ตร.) พล.ต.ท.สยาม บุญสม ผบช.น. พล.ต.ท.นพศิลป์ พูลสวัสดิ์ ผบช.ประจำ สนง.ผบ.ตร. พล.ต.ต.ธีรเดช ธรรมสุธีร์ รอง ผบช.น. พล.ต.ต.พัลลภ แอร่มหล้า รองผบช.น. พล.ต.ต.ชัยกฤต โพธิ์อ๊ะ ผบก.น.6 พ.ต.อ.นริศ ปรารถนาพร รอง ผบก.น.6 สั่งการให้พ.ต.อ.เชิดศักดิ์ รอดเข็ม ผกก.สส.บก.น.6 พ.ต.ท.ประเสริฐ ชะเอมทอง พ.ต.ท. วิสิทธิ์ สายบัวทอง และพ.ต.ท.กิตติศักดิ์ จุติวรกุล รองผกก.สส.บก.น.6 ร่วมกับหน่วยข่าวกรองทางทหาร กองทัพบก ร่วมกันจับกุมตัว ผู้ต้องหา 4 ราย คือ นายประเวศ หรือเวศ อายุ 45 ปี นายษะไปรย์ หรือบอล อายุ 44 ปี นายคงทอง หรืออ๊อฟ อายุ 24 ปี ทั้งสามคนเป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรี และนายวรพัฒน์ หรือโจ อายุ 45 ปี ชาวจังหวัดอุดรธานี
พร้อมด้วยของกลาง ไอซ์ รวมจำนวน 180 กิโลกรัม รถยนต์โตโยต้า วีออส สีขาว รถยนต์อีซูซุ ดีแมกซ์ สีขาว และ รถบรรทุกไม่ประจำทางฮีโน่ สีแดงขาว ซึ่งเป็นรถขนส่งพัสดุ นอกจากนี้ยังได้ตรวจยึดทรัพย์สินเพิ่มเติมเป็นรถยนต์โตโยต้า คอมมิวเตอร์ สีเทา และทรัพย์สินอื่นๆ รวมมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 6 ล้านบาท ได้ที่บริเวณภายในปั๊มน้ำมัน ตำบลห้วยโรง อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
การจับกุมครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. วันที่ 23 มิ.ย.ที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด บก.น.6 สืบทราบว่ามีขบวนการค้ายาเสพติดรายใหญ่ ขนลำเลียงยาเสพติดส่งตรงลงสู่ภาคใต้ โดยใช้วิธีการขนส่งลำเลียงผ่านทางบริษัทขนส่งโลจิสติกส์ และจะใช้รถขนส่งพัสดุแวะนัดรับกล่องพัสดุซึ่งภายในบรรจุยาเสพติดจำนวนหลายกล่องตามปั๊มน้ำมันในช่วงระหว่างเดินทาง จึงสะกดรอยติดตามรถขนลำเลียง หลักสังเกตการณ์อยู่ภายในปั๊มอำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี จนพบรถยนต์ต้องสงสัยขับตามกันมาเป็นขบวนเพื่อสำรวจเส้นทาง ก็จะมีรถบรรทุก 6 ล้อ ขนส่งพัสดุ ขับมาจอดสมทบ
จากนั้นกลุ่มผู้ต้องหาได้ช่วยกันยกกล่องพัสดุสีน้ำตาลท่าทางมีพิรุธ เจ้าหน้าที่จึงแสดงตัวเข้าตรวจค้น พบว่าภายในกล่องพัสดุ จำนวน 4 กล่องมียาไอซ์ บรรจุอยู่ในถุงชาสีเขียวยี่ห้อหนึ่ง กล่องละ 45 ถุง น้ำหนักรวมถุงละ 1 กิโลกรัม รวมของกลางยาไอซ์ จำนวน 180 กิโลกรัม พร้อมตรวจยึดโทรศัพท์มือถือ 5 เครื่อง และรถยนต์ที่ใช้กระทำความผิดอีก 3 คัน
จากการขยายผลค้นบ้านพักของนายประเวศ ในตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี พบกล่องพัสดุเปล่า และเทปกาวสีน้ำตาล ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแพ็กหีบห่อยาเสพติดอีกจำนวนมาก จึงรีบไปเป็นของกลาง
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาทั้งหมดให้การรับสารภาพว่า มีชายไทยไม่ทราบชื่อที่หลบหนีอยู่ฝั่งประเทศเมียนมาเป็นผู้ควบคุมและสั่งการ เครือข่ายนี้มีการแบ่งหน้าที่กันทำอย่างชัดเจน โดยนายประเวศ นายษะไปรย์ และนายคงทอง ทำหน้าที่ไปรับยาเสพติด นำมาแพ็กใส่กล่องพัสดุ และไปส่งให้นายวรพัฒน์ ตามจุดนัดหมาย จากนั้จะทำหน้าที่รับช่วงต่อเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าตามสั่งในพื้นที่ภาคใต้ โดยผู้ต้องหารับว่า ได้ค่าจ้างประมาณครั้งละ 70,000 ถึง 100,000 บาทต่อคน เพื่อนำไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อหา ร่วมกันจำหน่ายยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (เมทแอมเฟตามีนหรือไอซ์) โดยการมีไว้เพื่อจำหน่ายโดยฝ่าฝืนต่อกฎหมายอันเป็นการกระทำเพื่อการค้า เป็นการก่อให้เกิดการแพร่กระจายในกลุ่มประชาชน เป็นการทำให้เกิดผลกระทบต่อความมั่นคงของรัฐหรือความปลอดภัยของประชาชนทั่วไป ก่อนควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน บช.ปส.เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย และขยายผลติดตามเครือข่าย และอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องใน พรบ.การฟอกเงินต่อไป