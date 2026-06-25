พุทธศาสนิกชนร่วมบุญใหญ่ วัดไผ่เหลือง จัดพิธีเททองหล่อ “หัวใจสมเด็จโต” เสริมสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว

วัดไผ่เหลือง ซอยกันตนา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี ขอเชิญพุทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาทั่วประเทศ ร่วมพิธีมหามงคล “เททองหล่อหัวใจสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)” เพื่อร่วมสืบสานพระพุทธศาสนาและสร้างบุญบารมีอันยิ่งใหญ่ อันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตและครอบครัว
กำหนดการในวันงานเริ่มพิธีบวงสรวงเวลา 08.39 น. จากนั้นเวลา 12.00 น. ขอเชิญผู้ร่วมงานรับประทานอาหารร่วมกัน ณ โรงทานที่ทางวัดจัดเตรียมไว้ ก่อนเข้าสู่พิธีสำคัญ “เททองหล่อหัวใจสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี)” ในเวลา 15.16 น. ท่ามกลางบรรยากาศแห่งศรัทธาและความเลื่อมใส
พิธีในครั้งนี้ได้รับเมตตาจาก พระครูนิมิตกัลยาณวัตร วัดเทพนิมิตร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายรังสฤษดิ์ ลักษิตานนท์ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ร่วมประกอบพิธีอันศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณประเพณี
ภายในงานยังจัดให้มีโรงทานอาหารกว่า 40 ร้าน เพื่อบริการผู้มาร่วมงานให้ได้ทั้ง “อิ่มบุญและอิ่มท้อง” อย่างทั่วถึง นับเป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชนจะได้ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งการทำบุญใหญ่ ตามความเชื่อที่ว่า “หนึ่งชีวิต ควรมีโอกาสได้ร่วมเททองหล่อหัวใจพระสักครั้ง”
สำหรับผู้มีจิตศรัทธาที่ไม่สะดวกเดินทางมาร่วมพิธี สามารถร่วมทำบุญได้ผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทย เลขที่ 665-638-2606 ชื่อบัญชี “สร้างสมเด็จฯโต องค์ใหญ่ วัดไผ่เหลือง”
ทั้งนี้ ทางวัดยังเปิดรับเจ้าภาพโรงทาน เพื่อร่วมแบ่งปันน้ำใจและความอิ่มเอมแก่ผู้มาร่วมงาน ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ 081-959-5664
จึงขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมแรงร่วมใจ ร่วมศรัทธา และร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพิธีมหามงคลในครั้งนี้ ณ วัดไผ่เหลือง จังหวัดนนทบุรี