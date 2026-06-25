นายกแจ๊สควักกระเป๋าเคลียร์ที่ดินส่วนบุคคลยุติปัญหาทำถนนเส้นลำสามแก้ว

ชาวบ้านเดือดร้อนหนักเส้นทางสัญจรสะดุด นายก อบจ.ปทุมธานี รุดตรวจพื้นที่พร้อมนายกเมืองลำสามแก้ว ต่อสายตรงเจรจาเจ้าของที่ดินยอมจบด้วยดี
เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 24 มิถุนายน 2569 พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดปทุมธานี พร้อมด้วย ดร.ธีราทัต ส่องแสง นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว ส.อบจ.ปทุมธานี และเจ้าหน้าที่กองช่าง เทศบาลเมืองลำสามแก้ว ได้ร่วมกันลงพื้นที่เข้าตรวจสอบปัญหาอุปสรรคในโครงการก่อสร้างและปรับปรุงผิวจราจรอย่างเร่งด่วน หลังได้รับข้อร้องเรียนจากพี่น้องประชาชนว่า การดำเนินการก่อสร้างในโครงการดังกล่าวต้องหยุดชะงักลงชั่วคราวในบางจุด เนื่องจากเส้นทางที่ถนนตัดผ่านนั้น มีพื้นที่บางส่วนเป็นพื้นที่ส่วนบุคคล ส่งผลกระทบให้ประชาชนในพื้นที่และผู้ใช้รถใช้ถนนได้รับความเดือดร้อนอย่างหนัก ไม่สามารถเดินทางสัญจรได้อย่างสะดวกและปลอดภัยตามปกติ
สำหรับโครงการดังกล่าว เป็นโครงการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเพื่อการเชื่อมต่อชุมชน มีรูปแบบโครงการเป็นการปรับปรุงและก่อสร้างถนนผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (คสล.) พร้อมระบบระบายน้ำมาตรฐาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ ป้องกันปัญหาน้ำท่วมขังในชุมชน และยกระดับมาตรฐานเส้นทางคมนาคมให้มีความมั่นคงแข็งแรง รองรับปริมาณการจราจรที่หนาแน่นระหว่างพื้นที่รอยต่อ แต่เนื่องจากติดปัญหาแนวเขตที่ดินส่วนบุคคลในบางจุด ทำให้เครื่องจักรและเจ้าหน้าที่ไม่สามารถเข้าดำเนินการเทผิวจราจรให้ต่อเนื่องได้ จนกลายเป็นคอขวดและผิวทางต่างระดับที่สร้างความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุแก่ผู้สัญจรไปมา
ด้าน ดร.ธีราทัต ส่องแสง นายกเทศมนตรีเมืองลำสามแก้ว ได้เปิดเผยถึงผลกระทบในพื้นที่และรายละเอียดของโครงการว่า "ปัญหาการหยุดชะงักของโครงการนี้ทำให้พี่น้องประชาชนเดือดร้อนกันมากครับ เพราะถนนเส้นนี้เป็นเส้นทางสายหลักที่ชาวบ้านใช้สัญจรเชื่อมโยงชุมชนและออกสู่ถนนสายหลัก พอการก่อสร้างในรูปแบบถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและระบบวางท่อระบายน้ำต้องมาติดขัดเพียงเพราะติดแนวที่ดินส่วนบุคคล ชาวบ้านก็เดินทางลำบาก ฝุ่นละอองก็กระทบต่อความเป็นอยู่ และเสี่ยงต่ออุบัติเหตุในช่วงค่ำคืน ทางเทศบาลเมืองลำสามแก้วไม่ได้นิ่งนอนใจครับ และต้องกราบขอบพระคุณท่านคำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง เป็นอย่างสูง ที่พอท่านทราบเรื่องความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน ก็รีบลงพื้นที่มาช่วยประสานงาน และร่วมกันหาทางออกกับเจ้าหน้าที่ทันที เพื่อให้โครงการนี้สามารถเดินหน้าก่อสร้างต่อจนเสร็จสมบูรณ์"
ขณะที่ พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ธูปกระจ่าง นายก อบจ.ปทุมธานี ได้กล่าวถึงแนวทางการคลี่คลายปัญหาแบบเร่งด่วนในครั้งนี้ หลังจากได้ต่อสายโทรศัพท์ตรงถึง นายวีรพจน์ ปานนุ่ม นายกเทศมนตรีเมืองคูคต เพื่อร่วมกันเจรจาไกล่เกลี่ยและหาข้อยุติกับทางเจ้าของที่ดิน จนได้ข้อสรุปเป็นที่พึงพอใจของทุกฝ่าย โดยเจ้าของที่ดินขอคิดค่าชดเชยพื้นที่ในจุดดังกล่าวเป็นจำนวนเงิน 300,000 บาท ซึ่งทาง พล.ต.ท.คำรณวิทย์ ได้ตัดสินใจควักเงินส่วนตัวดำเนินการในส่วนตรงนี้ให้ทันที "เรื่องปากท้องและความเดือดร้อนของประชาชนจะปล่อยให้รอนานตามขั้นตอนระบบราชการไม่ได้ครับ เมื่อทราบว่ารูปแบบโครงการถนน คสล. เส้นนี้ต้องหยุดชะงักลงเพราะตัดผ่านที่ดินส่วนบุคคล ถึงแม้จะมีการก่อสร้างในแนวถนนเส้นเก่า ซึ่งประชาชนได้ใช้เส้นทางกันมากว่า 20-30 ปี แล้ว ก็ตาม จนงานล่าช้าและชาวบ้านต้องทนลำบาก ผมจึงได้ประสานงานและต่อสายตรงพูดคุยเจรจาเพื่อให้ได้ข้อยุติโดยเร็วที่สุด ซึ่งทางเจ้าของที่ดินขอค่าชดเชยพื้นที่ตรงจุดนี้เป็นเงิน 300,000 บาท ผมจึงได้ดำเนินการจัดการในส่วนตรงนี้ให้ทันที เพื่อตัดปัญหาไม่ให้พี่น้องประชาชนต้องเดือดร้อนไปมากกว่านี้ และเพื่อให้เจ้าหน้าที่รวมถึงผู้รับเหมาสามารถนำเครื่องจักรเข้าพื้นที่ เดินหน้าเทคอนกรีตและวางระบบระบายน้ำให้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ ยืนยันครับว่า อะไรที่เป็นความทุกข์ของชาวบ้าน และเราสามารถจบปัญหาให้ชาวบ้านได้เร็วที่สุด เราพร้อมทำทันทีโดยไม่มีข้อแม้"