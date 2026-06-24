ผบช.ก.รับนโยบายนายก ฯ สั่งกองปราบรับคดีแก๊งทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น

ผบช.ก.ขานรับนโยบาย นายกรัฐมนตรี สั่งกองปราบรับคดีแก๊งทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น รอมหาดไทยเข้าแจ้งความพนักงานสอบสวน
วันนี้ (24 มิ.ย.) พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก.เปิดเผยถึงกรณี นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรี เรียกประขุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเรื่องทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่า ในที่ประชุมนายกรัฐมนตรี สั่งการให้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด แบ่งเป็น 3 เรื่องหลัก คือ คดีหลักขณะนี้เป็นเรื่องที่ ป.ป.ช.รับผิดชอบ ส่วนเรื่องที่ 2 ให้กระทรวงมหาดไทยตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริง ภายใน 7 วัน จากนั้นให้รายงานให้ทราบทันที
ผบช.ก.กล่าวต่อว่า ส่วนเรื่องที่ 3 ถ้ามีหลักฐานว่ามีการกระทำผิดกฏหมาย เกี่ยวกับเอกสาร ให้ดำเนินการอย่างเด็ดขาด เรื่องนี้จะเป็นในส่วนของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง โดยตนได้สั่งการให้ชุดคณะพนักงานสอบสวนกองปราบปราม คอยรับเรื่องนี้แล้ว ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับตัวแทนจากมหาดไทย จะมาแจ้งความกับตำรวจเมื่อไหร่
ด้าน พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. กล่าวว่า ผบช.ก.สั่งให้กองปราบปรามเป็นผู้รับผิดชอบคดี เบื้องต้นสั่งให้พนักงานสอบสวน กก.2.บก.ป.รับดำเนินการ ส่วนมหาดไทย จะมาแจ้งข้อหาอะไร ขณะนี้ยังไม่ทราบ ต้องรอมหาดไทย มาแจ้งความกับพนักงานสอบสวนก่อน