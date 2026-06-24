ป.ป.ช.-ปปป.บุกตรวจสอบโรงพิมพ์สมุทรปราการ หาหลักฐานโกงคะแนนปี 68

ป.ป.ช.-ปปป.เร่งขยายผลทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น บุกตรวจสอบโรงพิมพ์สมุทรปราการ ค้นหาหลักฐานโกงคะแนนปี 68
วันนี้ (24 มิ.ย.) พ.ต.อ.วนัสชัย ยิ่งยงสมสวัสดิ์ ผกก.2 บก.ปปป. กล่าวถึงความคืบหน้ากรณีทลายขบวนการทุจริตสอบคัดเลือกบุคคลเข้ามาเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นว่า ขณะนี้คดีดังกล่าวอยู่ภายใต้อำนาจการดำเนินการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) เป็นหลักทั้งในสำนวนทางคดีทุกอย่าง โดยทาง บก.ปปป. ทำหน้าที่เป็นหน่วยสนับสนุนการปฏิบัติการและรวบรวมพยานหลักฐานตามที่ได้รับมอบหมายเท่านั้น
พ.ต.อ.วนัสชัย กล่าวต่อว่า จากข้อมูลเบื้องต้นพบความผิดปกติที่น่าสนใจในการสอบรอบปี พ.ศ. 2568 ซึ่งเป็นการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุพนักงานส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยในปีดังกล่าวมีอัตราว่างที่ประกาศรับสูงเกือบ 7,000 อัตรา และปัจจุบันกระบวนการได้เสร็จสิ้นจนถึงขั้นมีการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าปฏิบัติหน้าที่ไปเรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ตามสำหรับการตรวจสอบย้อนหลังไปก่อนหน้านั้น ในขณะนี้ยังไม่พบพยานหลักฐานที่ยืนยันแน่ชัดว่ามีการกระทำผิดในลักษณะเดียวกันหรือไม่
พ.ต.อ.วนัสชัย กล่าวอีกว่า ได้รับข้อมูลว่าทาง ป.ป.ช. ได้นำกำลังเข้าตรวจสอบโรงพิมพ์กระดาษคำตอบที่ใช้ในการสอบจริง ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ เพื่อพิสูจน์ทราบความจริงของคะแนนสอบในปี 2568 โดยตั้งข้อสังเกตว่าในปีดังกล่าว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว.) เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้จัดสอบและออกข้อสอบ ซึ่งต่างจากปีก่อนหน้านี้ที่อาจเป็นสถาบันอื่น ที่ชนะการประกวดราคาตามระเบียบราชการ
ส่วนประเด็นตัวบุคคลที่บงการหรือระดับชั้นของขบวนการในขณะนี้ พ.ต.อ.วนัสชัย ระบุว่าต้องรอผลการตรวจสอบพยานหลักฐานจากการเข้าตรวจค้นร่วมกับ ป.ป.ช. เสียก่อน ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจากการตรวจสอบและการขยายผลถึงผู้บงการเพิ่มเติม ทาง บก.ปปป. จะเร่งชี้แจงให้ประชาชนทราบต่อไป เนื่องจากเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อระบบธรรมาภิบาลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นอย่างมาก