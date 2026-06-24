บุกจับนายฮ้อยบุรีรัมย์ ขืนใจหลานสาวเมียมาราธอน

ตำรวจกองปราบบุกรวบนายฮ้อยบุรีรัมย์ก่อเหตุข่มขืนหลานสาวเมียนานนับปี ก่อนขายควายหนีมาทำงานก่อสร้างย่านพระประแดง
วันนี้ (24 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป.พ.ต.ต.ธีรเดช อรุณนพรัตน์ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายสุพุทธฯ ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดบุรีรัมย์ ที่ 222/2569 ลงวันที่ 11 มิ.ย.69 ข้อหา “กระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบสามปี ผู้อยู่ในปกครองฯ, กระทำอนาจารแก่เด็กอายุยังไม่เกินสิบสามปี โดยขู่เข็ญด้วยประการใดๆ โดยใช้กำลังประทุษร้าย โดยเด็กนั้นอยู่ในภาวะที่ไม่สามารถขัดขืนได้ และพรากเด็กอายุยังไม่เกินสิบห้าปีไปเพื่อการอนาจาร” ได้ที่ ไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่ง ถ.สุขสวัสดิ์ เทศบาลเมืองลัดหลวง อ.พระประแดง
จ.สมุทรปราการ
สืบเนื่องจากเมื่อประมาณเดือน เม.ย. 2568 นางบี (นามสมมติ) ได้ย้ายไปอยู่กินกับนายสุพุทธ นายฮ้อยค้าขายควาย ซึ่งเป็นสามีใหม่ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ โดยพา ด.ญ.เอ (นามสมมติ) อายุ 12 ปี หลานสาวไปอยู่ด้วย ต่อมาเมื่อ นางบี ไปทำงานต่างจังหวัด นายสุพุทธ ได้ฉวยโอกาสที่อยู่กับเด็กเพียงลำพังสองต่อสองก่อเหตุลวนลามกระทำอนาจารตั้งแต่เดือน มิ.ย. 2568 เรื่อยมารวม 17 ครั้ง กระทั่ง ด.ญ.เอ ทนพฤติกรรมของสามีใหม่ยายไม่ไหวจึงได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้ญาติฟัง
ต่อมาญาติได้พาเข้าแจ้งความดำเนินคดีกับนายสุพุทธ โดยพนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลอนุมัติหมายจับไว้ กระทั่งชุดสืบสวน กก.1 บก.ป.สืบทราบว่า นายสุพุทธ ได้ขายควายหลบหนีมาทำงานอยู่ที่ไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งใน อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ จึงนำกำลังเข้าจับกุมได้ดังกล่าว
จากการสอบสวน ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา จึงนำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.กระสัง ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป