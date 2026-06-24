ลากคอหลานเนรคุณลักทองคำป้า มูลค่ากว่า 3 แสน-อ้างตกงานไม่มีเงินใช้

กองปราบตามรวบหลานตัวแสบ ย่องขโมยทองคำป้า มูลค่ากว่า 3 แสน อ้างตกงานไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
วันนี้ (24 มิ.ย.) พล.ต.ต.พัฒนศักดิ์ บุบผาสุวรรณ ผบก.ป. สั่งการ พ.ต.อ.เจตนิพัทธ์ ศิริวัฒน์ ผกก.1 บก.ป.และ พ.ต.ท.เดชวุฒิ อุตรศาสตร์ สว.กก.1 บก.ป. นำกำลังจับกุม นายสุทธิพงษ์ อายุ 40 ปี ตามหมายจับศาลจ.พระนครศรีอยุธยาที่ 238/2569 ลง 26 พ.ค.69 ข้อหา “ลักทรัพย์โดยผ่านสิ่งกีดกั้นคุ้มครองฯ ” ได้บริเวณหน้าบ้านเลขที่ไม่ทราบบ้านเลขที่ ต.เสนา อ.เสนา
จ.พระนครศรีอยุธยา
ทั้งนี้เมื่อวันที่ 13 ส.ค.68 นางบุญสมฯ อายุ 60 ปี เข้าพบพนักงานสอบสวนสภ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับ นายสุทธิพงษ์ หลานชาย หลังก่อเหตุขโมยสร้อยคอทองคำ หนัก 2 บาท 2 เส้น, เลสพระ 2 เส้น , พระเลี่ยมทองคำ 6 องค์และเงินสดประมาณ 17,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 300,000 บาท ต่อมาผู้ต้องหาได้หลบหนีระหว่างประกันตัว กระทั่งชุดสืบสวน กก.1 บก.ป.ตามจับกุมได้ดังกล่าว
สอบสวนผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่า อาศัยช่วงเวลาที่ป้าไม่อยู่บ้าน ได้ก่อเหตุลักทรัพย์สินเอาไปขาย เนื่องจากตกงาน ต้องการนำเงินไปใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน จึงควบคุมตัวส่งศาล จ.พระนครศรีอยุธยา ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป