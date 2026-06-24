ตร.เปิดอบรม “จิตอาสาประชาสัมพันธ์” รุ่นแรก เสริมทักษะสื่อออนไลน์ เผยแพร่ข่าวสถาบันฯ อย่างถูกต้องสมพระเกียรติ

สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ 1 เสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์แก่ข้าราชการตำรวจ มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และงานจิตอาสาได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ
วันนี้ (24 มิ.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สมประสงค์ เย็นท้วม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.ท.วิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 นาย ร่วมพิธี และ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ
โครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ดำเนินการโดยกองแผนงานกิจการพิเศษ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ จัดขึ้นในรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 รุ่น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนได้รับทราบหลักการ แนวคิด เทคนิคในการจัดทำสื่อและแนวทางในการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์
ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานจิตอาสาตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างแพร่หลาย มีความถูกต้อง เรียบร้อย และสมพระเกียรติสูงสุด