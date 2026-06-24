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ตร.เปิดอบรม “จิตอาสาประชาสัมพันธ์” รุ่นแรก เสริมทักษะสื่อออนไลน์ เผยแพร่ข่าวสถาบันฯ อย่างถูกต้องสมพระเกียรติ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ทีมข่าวอาชญากรรม



สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จัดโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์ฯ รุ่นที่ 1 เสริมสร้างความรู้และทักษะการใช้สื่อสังคมออนไลน์แก่ข้าราชการตำรวจ มุ่งเน้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์และงานจิตอาสาได้อย่างถูกต้องและสมพระเกียรติ

วันนี้ (24 มิ.ย.) เมื่อเวลา 10.00 น. พล.ต.อ.สมประสงค์ เย็นท้วม ที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 รุ่นที่ 1 ณ โรงแรมฮอลิเดย์อินน์ กรุงเทพฯ โดยมี พล.ต.ท.วิมล พิทักษ์บูรพา ผู้บัญชาการสำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ และข้าราชการตำรวจผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 120 นาย ร่วมพิธี และ พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติและโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษ


โครงการจิตอาสาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมให้กับข้าราชการตำรวจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ดำเนินการโดยกองแผนงานกิจการพิเศษ สำนักงานยุทธศาสตร์ตำรวจ จัดขึ้นในรูปแบบการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 3 รุ่น มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น และประสบการณ์จากการใช้สื่อสังคมออนไลน์ ตลอดจนได้รับทราบหลักการ แนวคิด เทคนิคในการจัดทำสื่อและแนวทางในการประชาสัมพันธ์ทางสื่อสังคมออนไลน์


ทั้งนี้ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และงานจิตอาสาตามกิจกรรมจิตอาสาพระราชทาน ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ได้อย่างแพร่หลาย มีความถูกต้อง เรียบร้อย และสมพระเกียรติสูงสุด


ตร.เปิดอบรม “จิตอาสาประชาสัมพันธ์” รุ่นแรก เสริมทักษะสื่อออนไลน์ เผยแพร่ข่าวสถาบันฯ อย่างถูกต้องสมพระเกียรติ
ตร.เปิดอบรม “จิตอาสาประชาสัมพันธ์” รุ่นแรก เสริมทักษะสื่อออนไลน์ เผยแพร่ข่าวสถาบันฯ อย่างถูกต้องสมพระเกียรติ
ตร.เปิดอบรม “จิตอาสาประชาสัมพันธ์” รุ่นแรก เสริมทักษะสื่อออนไลน์ เผยแพร่ข่าวสถาบันฯ อย่างถูกต้องสมพระเกียรติ
ตร.เปิดอบรม “จิตอาสาประชาสัมพันธ์” รุ่นแรก เสริมทักษะสื่อออนไลน์ เผยแพร่ข่าวสถาบันฯ อย่างถูกต้องสมพระเกียรติ