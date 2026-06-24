จำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา "ติ๊ก ชิโร่" เมาแล้วขับรถชนคนตาย 2 ศพ เมื่อปี 67

ศาลอาญามีนบุรี พิพากษาจำคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา "ติ๊ก ชิโร่" คดีเมาแล้วขับรถชนคนตาย 2 ศพ เมื่อปี 67
ที่ห้องพิจารณาคดี 301 ศาลอาญามีนบุรี ถนนสีหบุรานุกิจ เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 24 มิ.ย. ศาลนัดอ่านคำพิพากษาในคดีหมายเลขดำ อ 5405/2568 ที่พนักงานอัยการ เป็นโจทก์ ฟ้องนายมนัสวิน นันทเสน หรือ ติ๊ก ชิโร่ อายุ 64 ปี นักร้องชื่อดังเป็นจำเลย ในความผิดฐานขับขี่รถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย, ขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตาย และขับรถโดยประมาทเป็นเหตุให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหาย
กรณีเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2567 เวลา 04.00 น. นายมนัสวินจำเลยขับตู้ ยี่ห้อฮุนได สีดำ ทะเบียน ฮม-7999 กรุงเทพมหานคร พุ่งชนรถ จยย. ฮอนด้า รุ่นคลิก ทะเบียน 8 ขณ 508 กรุงเทพมหานคร บริเวณสะพานข้ามถนนเทพรักษ์ ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เป็นเหตุให้ น.ส.เทียรพร ศิวพรพิทักษ์ หรือเมจิ อายุ 28 ปี เสียชีวิต และนายจักรภัทร หรือจูเนียร์ ศิวพรพิทักษ์ อายุ 21 ปี นักศึกษาชั้นปี 2 คณะมนุษยศาสตร์ มศว.ประสานมิตร น้องชายของ น.ส.เทียรพรได้รับบาดเจ็บสาหัสร่างตกจากสะพานความสูง 10 เมตร เข้ารักษาตัวที่ รพ.ภูมิพลฯ และเสียชีวิตในวันที่ 18 มี.ค.2568 โดยขณะเกิดเหตุนายมนัสวินจำเลยมีปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกาย 151-166 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เกินกว่า 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ที่กฎหมายกำหนด
โจทก์ฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพ ข้อเท็จจริงรับฟังได้ว่า เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2567 เวลากลางคืนก่อนเที่ยง จำเลยซึ่งได้รับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคล ฉบับที่ 33010922 ตลอดชีพ จากนายทะเบียนจังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้ขับรถยนต์ตู้นั่งสี่ตอน หมายเลขทะเบียน ฮม7999 กรุงเทพมหานคร แล่นไปตามทางเดินรถถนนสาธารณะสายสุขาภิบาล 5 ในทิศทางจากถนนสายไหมผ่านสามแยกจตุโชติ มุ่งหน้าไปยังห้าแยกวัชรพล เพื่อมุ่งหน้าสู่ถนนรามอินทราในสภาพถนนแบ่งเป็นช่องทางเดินรถไปและกลับฝั่งละสองช่องทางและมีไหล่ทาง รถแล่นสวนทางกันมีเกาะกลางถนนเป็นกำแพงแผ่นปูนสำหรับแบ่งช่องทางเดินรถเดินรถในทิศทางตรงข้ามกัน มีเส้นทึบขาวเป็นช่องแบ่งช่องไหล่ทางด้านซ้ายกับช่องเดินรถที่ 1 และมีเส้นปะสีขาวเป็นเส้นแบ่งช่องทางเดินรถ ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น โดยภายหลังเกิดเหตุประมาณ 3 ชั่วโมง แพทย์ทำการตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของจำเลยโดยวิธีการตรวจวัดจากเลือด วัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้ 106 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของจำเลยย้อนหลังโดยอ้างอิงระยะเวลาการตรวจภายหลังเกิดเหตุประมาณ 3 ชั่วโมง คำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ในกระแสเลือดของจำเลยในขณะเกิดเหตุได้ 151 – 166 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ ซึ่งมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดเกิน 50 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ เป็นอัตราที่เกินกว่าที่กฎหมายกำหนด อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย และจำเลยขับรถยนต์ตู้ดังกล่าวโดยความประมาทปราศจากความระมัดระวังซึ่งบุคคลในภาวะเช่นจำเลยนั้นจักต้องมีตามวิสัยและพฤติการณ์ กล่าวคือ จำเลยขับรถด้วยอัตราความเร็วอย่างน้อย 75 กิโลเมตรต่อชั่วโมง ในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น อันเป็นเหตุให้จำเลยหย่อนความสามารถในการขับรถและไม่สามารถควบคุมรถหรือหยุดรถได้ทันท่วงทีเมื่อจำเป็นต้องหยุด เมื่อจำเลยขับรถมาถึงที่เกิดเหตุบริเวณสะพานข้ามแยกเทพรักษ์ ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ในช่วงทางขึ้นสะพาน ขณะนั้นมีนายจักรภัทร ศิวพรพิทักษ์ เป็นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน 8 ขณ 508 กรุงเทพมหานคร อยู่ด้านหน้าในช่องทางเดินรถเดียวกันกับที่จำเลยขับขี่ โดยมีนางสาวจิณห์นิภา ศิวพรพิทักษ์ นั่งโดยสารซ้อนท้ายอยู่ตรงกลาง และนางสาวเทียรพร ศิวพรพิทักษ์ นั่งโดยสารซ้อนท้ายคนหลังสุด และในขณะนั้นนายจักรภัทรได้หยุดและจอดรถจักรยานยนต์บนสะพานข้ามแยกเทพรักษ์ โดยจอดริมช่องทางเดินรถก่อนถึงจุดพักรถบนสะพานเพื่อให้นางสาวจินห์นิภาลงจากรถเพื่อเดินย้อนศรไปตามช่องไหล่ทางด้านซ้ายเพื่อเก็บขวดน้ำที่ทำตกหล่นไว้บนพื้นถนน โดยนายจักรภัทรและนางสาวเทียรพรยังนั่งค่อมอยู่บนรถ ทั้งนี้นายจักรภัทรได้หยุดรถจักรยานยนต์ชิดเส้นทึบสีขาวซึ่งเป็นเส้นแบ่งช่องไหล่ทางด้านซ้ายในช่องเดินรถที่หนึ่ง ในช่วงทางขึ้นสะพานซึ่งเป็นที่ห้ามหยุดรถ เป็นที่คับขันตามกฎหมายและในขณะนั้นจำเลยซึ่งกำลังขับรถในช่วงทางขึ้นสะพาน ควรต้องใช้ความระมัดระวังด้วยการชะลอความเร็วของรถให้ช้าลงและไม่ควรขับรถแล่นไปข้างหน้าในขณะเมาสุราหรือของเมาอย่างอื่น ทั้งนี้เพื่อคำนึงถึงความปลอดภัยและความเดือดร้อนของผู้อื่น ซึ่งจำเลยอาจใช้ความระมัดระวังเช่นว่านั้นได้ แต่จำเลยหาได้ใช้ความระมัดระวังให้เพียงพอไม่ จำเลยยังคงขับรถยนต์แล่นไปในทางสาธารณะในขณะที่อยู่ในอาการมึนเมาสุราด้วยความเร็วเกินสมควร ทำให้จำเลยไม่สามารถควบคุมรถยนต์ที่จำเลยขับขี่ได้และไม่สามารถขับรถหลบหลีกสิ่งกีดขวางที่อยู่ข้างหน้าหรือห้ามล้อหรือหยุดรถได้ทันในเมื่อจำเป็นต้องหยุด ด้วยการกระทำโดยประมาทของจำเลยดังกล่าว ทำให้รถคันที่จำเลยขับขี่เฉี่ยวชนด้านท้ายของรถจักรยานยนต์คันหมายเลขทะเบียน 8 ขณ 508 กรุงเทพมหานคร ซึ่งหยุดกีดขวางอยู่ในช่องเดินรถดังกล่าวข้างต้นอย่างแรง ทำให้รถทั้งสองคันได้รับความเสียหาย และเป็นเหตุให้นายจักรภัทรกระเด็นตกจากรถและตกลงไปยังบริเวณพื้นถนนสุขาภิบาล 5 ซึ่งอยู่ด้านล่างของสะพานข้ามแยกเทพรักษ์ ได้รับบาดเจ็บสาหัสและถึงแก่ความตายในเวลาต่อมา และเป็นเหตุให้นางสาวเทียรพรกระเด็นตกจากรถไปกระแทกกับกำแพงแผ่นปูนกั้นสะพานถึงแก่ความตายทันทีในที่เกิดเหตุ เหตุเกิดที่แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 4, 43, 160 ตรี และเพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ของจำเลย
ระหว่างพิจารณานายจีรวัฒน์ ศิวพรพิทักษ์ บิดาผู้ตายทั้งสอง และนางหฤทัย อิ่มเอิบ มารดาผู้ตายทั้งสอง ยื่นคำร้องขอเข้าร่วมเป็นโจทก์ ศาลอนุญาต
โดยข่วงเข้าวันนี้ ติ๊ก ชิโร่ เดินทางมาพร้อมกับนางพรรทิรา นันทเสน ภรรยา และทนายความ ขณะที่ฝ่ายผู้เสียชีวิตมีนายจิรวัฒน์ ศิวพรพิทักษ์ และนางหฤทัย อิ่มเอิบ ผู้เป็นพ่อและแม่มาร่วมฟังคำพิพากษาในฐานะโจทก์ร่วมด้วย โดยในระหว่างการพิจารณาคดีจำเลยได้ชดใช้เยียวยาแก่โจทก์ร่วมเป็นเงินจำนวน 3.5 ล้านบาท แต่เรื่องค่าเสียหายทางแพ่งยังไม่สามารถตกลงกันได้
ศาลพิเคราะห์แล้ว พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 291 พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522 มาตรา 43 (2) (4), 160 ตรี วรรคสี่ การกระทำของจำเลยเป็นกรรมเดียวเป็นความผิดต่อกฎหมายหลายบทให้ลงโทษฐานขับรถในขณะเมาสุราเป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายซึ่งเป็นกฎหมายบทที่มีโทษหนักที่สุดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 90 จำคุก 4 ปี จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา มีเหตุบรรเทาโทษ ลดโทษให้กึ่งหนึ่งตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คงจำคุก 2 ปี พิเคราะห์พฤติการณ์แห่งคดีและรายงานการสืบเสาะและพินิจของจำเลยแล้ว เห็นว่า แม้ว่าจำเลยจะรู้สำนึกในการกระทำโดยไปร่วมงานศพของผู้ตายและชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ญาติผู้ตายแต่ก็ยังไม่สามารถตกลงกันได้ ประกอบกับจำเลยขับรถในขณะเมาสุราจำเลยย่อมเข้าใจดีว่าทำให้ความสามารถในการขับขี่ลดลง จำเลยสามารถหลีกเลี่ยงได้แต่ไม่กระทำและการขับขี่ดังกล่าวเป็นการชนอย่างแรงทำให้มีผู้เสียชีวิตถึงสองคนถือว่าเป็นพฤติการณ์ร้ายแรง จึงไม่รอการลงโทษ กับให้เพิกถอนใบอนุญาตขับรถยนต์ของจำเลย แจ้งคำสั่งให้นายทะเบียนทราบ ส่วนที่โจทก์ร่วมขอให้ริบรถยนต์นั้น เนื่องจากคำฟ้องของโจทก์ไม่มีคำขอให้ริบของกลาง โจทก์ร่วมจึงไม่มีอำนาจขอให้ริบรถยนต์นอกเหนือไปจากคำฟ้องได้ กรณีจึงไม่อาจริบรถยนต์ได้ ยกคำร้อง
ขณะนี้ทนายความเตรียมยื่นประกันตัวให้ นายมนัสวิน หรือ ติ๊ก ชิโร่ จำเลยระหว่างอุทธรณ์สู้คดี
อย่างไรก็ตาม หลังจากฟังคำพิพากษา นายจีรวัฒน์ ศิวพรพิทักษ์ บิดาของผู้เสียชีวิต เปิดเผยภายหลังฟังคำพิพากษาว่า แม้จะน้อมรับคำตัดสินของศาล แต่ยังรู้สึกไม่สบายใจ เนื่องจากมองว่าบทลงโทษจำคุก 2 ปี เป็นโทษที่ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับการสูญเสียชีวิตของคนถึง 2 คน หลังจากนี้จะหารือกับทนายความเพื่อพิจารณาแนวทางกฎหมาย และศึกษารายละเอียดว่ามีประเด็นใดที่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้บ้าง
ส่วนกรณีเรื่องเงินเยียวยา ยืนยันว่าที่ผ่านมาระยะเวลาเกือบ 2 ปี ติ๊ก ชิโร่ ไม่เคยติดต่อมา แต่ยอมรับว่ามีการเยียวยาคาปลงศพและค่ารักษาพยาบาลจริง แต่เป็นจำนวนเงิน 250,000 บาท ซึ่งรวมกับเงิน พ.ร.บ.รถ และเงินที่ได้จากการเล่นคอนเสิร์ต
สำหรับเงินจำนวน 500,000 บาท ที่นำมาวางต่อศาลในวันนี้ หากรวมกับเงินที่เคยจ่ายก่อนหน้านี้ จะทำให้ยอดเงินช่วยเหลือทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ 3 ล้านบาท
ขณะที่ประเด็นการฟ้องร้องทางแพ่ง นายจีรวัฒน์ระบุว่า ตัวเลขค่าเสียหาย 24 ล้านบาทที่ปรากฏตามข่าวนั้นไม่ใช่ยอดเรียกร้องที่แท้จริง แต่เป็นเพียงการคำนวณมูลค่าความเสียหายตามหลักกฎหมาย ขณะนี้ทั้งสองฝ่ายยังไม่สามารถตกลงกันได้ แม้คดีจะอยู่ในชั้นพิจารณาของศาลแพ่งแล้วก็ตาม แต่ส่วนตัวก็ยินดีจะเจรจา โดยจะต้องหารือกับทนายความถึงตัวเลขที่เหมาะสมอีกครั้ง
นอกจากนี้ยังติดใจเรื่องของปริมาณเปอร์เซ็นต์แอลกอฮอล์ไม่ได้ตรวจทันทีในตอนที่เกิดเหตุ แต่เป็นการตรวจย้อนหลังไป 7 ชั่วโมง ทำให้ปริมาณแอลกอฮอล์อยู่ที่ 106 มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์