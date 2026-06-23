บช.น.กำชับตำรวจวางตัวเป็นกลาง เลือกตั้ง กทม.สั่งทุกโรงพักจับตาซื้อเสียง ขู่อย่าบกพร่อง

MGR Online-รอง ผบช.น.สั่งการทุกหน่วยใน บช.น.เรื่องการเลือกตัังผู้ว่า กทม.-สก.วันที่ 28 มิ.ย.69 กำชับตำรวจต้องวางตัวเป็นกลาง ให้ทุก สน.ติดตามสถานการณ์ซื้อเสียง ทำลายป้ายผู้สมัคร สั่ง ผกก.ตรวจเครื่องแต่งกาย และทรงผมลูกน้อง
วันนี้ (23 มิ.ย.) ที่กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) มีรายงานว่า พล.ต.ต.อัฏธพร วงศ์ศิริปรีดา รอง ผบช.น.รับผิดชอบด้านความมั่นคง มีข้อสั่งการไปยังทุกหน่วยในสังกัด บช.น.เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) ในวันที่ 28 มิ.ย.69 ดังนี้
1. การเลือกตั้งผู้ว่า กทม.และสมาชิกสภา กทม.ให้ทุก สน.ติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ เกี่ยวกับการกระทำความผิดเกี่ยวกับการเลือกตั้ง เช่น การซื้อสิทธิ์ขายเสียง การลักและทำลายป้ายผู้สมัครหาเสียง
2. ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนวางตัวเป็นกลาง
3. วันที่ 28 มิ.ย.69 เป็นวันเลือกตั้ง ให้หัวหน้าสถานีทุก สน.ตรวจเครื่องแต่งกาย และทรงผมของผู้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการเลือกตั้งให้เรียบร้อย
4. กำชับการรายงานสถานการณ์ และการรายงานเหตุเกี่ยวกับการเลือกตั้ง ตามหนังสือที่มีการสั่งการลงไป อย่าให้เกิดข้อบกพร่อง
ทั้งนี้ ในการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.และ สก.ทาง บช.น.ได้สนธิกำลังจากหลายภาคส่วน เพื่อดูแลความเรียบร้อย โดยใช้กำลังพลทั้งหมด 9,589 นาย ดูแล 50 เขตเลือกตั้ง จำนวนหน่วยเลือกตั้งทั้งหมด 6,628 หน่วย.