รอง ผบช.ตชด. เยี่ยม 6 ตำรวจเจ็บเหตุลอบบึ้มชุด รปภ.ครูชายแดนใต้ มอบเงินบำรุงขวัญถึงเตียงผู้ป่วย

ไม่ทอดทิ้งผู้เสียสละ! รอง ผบช.ตชด. เยี่ยม 6 ตำรวจกล้าเหยื่อลอบบึ้มชายแดนใต้ มอบกำลังใจถึงเตียงผู้ป่วย ย้ำดูแลสวัสดิการและสิทธิประโยชน์อย่างเต็มกำลัง หลังได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่คุ้มครองครูและประชาชน
วันนี้ (23 มิ.ย.) พล.ต.ต.วันชนะ ธรรมเสมา รองผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน (รอง ผบช.ตชด.) พร้อมคณะเดินทางเข้าเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดชุดรักษาความปลอดภัยครู ของกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 4452 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา
โดย รอง ผบช.ตชด. ได้มอบกระเช้าของเยี่ยมและเงินบำรุงขวัญแก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บรวม 6 นาย ซึ่งเข้ารับการรักษาตัวอยู่ตามโรงพยาบาลต่าง ๆ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ที่เสียสละเพื่อความปลอดภัยของประชาชนและครูในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
สำหรับผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลยะลาสิริรัตนรักษ์ จำนวน 4 นาย ประกอบด้วย(1.)ส.ต.ท.ณรงศักดิ์ โชติพันธุ์ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 (2.)ส.ต.ท.นราธิป นิลสุวรรณ ผบ.หมู่ กก.ตชด.44(3.)ส.ต.ท.วิกรม หลีละเลย ผบ.หมู่ กก.ตชด.44(4.)ส.ต.ท.ศักดิ์ชาย แก้วนุ่น ผบ.หมู่ กก.ตชด.44
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บที่เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลศูนย์ยะลา จำนวน 1 นาย คือ ส.ต.ท.ปรภัทร วงษ์รวยดี ผบ.หมู่ กก.ตชด.44 และอีก 1 นาย เข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ได้แก่ ส.ต.ท.กิตติศักดิ์ ทักดีแสง ผบ.หมู่ กก.ตชด.44
ทั้งนี้ พล.ต.ต.วันชนะ ได้สอบถามอาการบาดเจ็บของกำลังพลแต่ละนายอย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลสิทธิประโยชน์และสวัสดิการอย่างเต็มที่ โดยยืนยันว่ากองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมให้การช่วยเหลือและดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อย่างดีที่สุด