ตร.กวาดล้างเว็บพนัน ช่วงเทศกาลฟุตบอลโลก 2026 จับแล้ว 388 url เจ้ามือ 135 ราย เงินหมุนเวียนกว่า 3 พันล้าน

รอง ผบ.ตร. ประชุมขับเคลื่อน ศปอส.ตร. เดินหน้าปราบสแกมเมอร์ และพนันออนไลน์ โดยเฉพาะช่วงฟุตบอลโลก ล่าสุด 2 สัปดาห์ จับไปแล้ว 388 URL เจ้ามือ 135 ราย ผู้เล่น 1,363 ราย เงินหมุนเวียนรวมกว่า 3,371 ล้านบาท
วันนี้ (23 มิ.ย.) พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (รอง ผบ.ตร./ผอ.ศปอส.ตร.) เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 9/2569 โดยมี พล.ต.ท.จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร.ในฐานะรอง ผอ.ศปอส.ตร., พล.ต.ท.ไตรรงค์ ผิวพรรณ รองจเรตำรวจแห่งชาติในฐานะรอง ผอ.ศปอส.ตร. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั่วประเทศ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และการประชุมทางไกลผ่านระบบออนไลน์ กำชับปราบปรามสแกมเมอร์และพนันออนไลน์อย่างเข้มข้นต่อเนื่อง
พล.ต.อ.ธนา สั่งการทุกหน่วยเฝ้าระวังช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลก 2026 ตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน ถึง 19 กรกฎาคม 2569 ซึ่งกลุ่มเว็บไซต์พนันออนไลน์ใช้โอกาสนี้ในการโปรโมทเว็บไซต์ จึงสั่งการให้ทุกหน่วยดำเนินการปิดกั้นเว็บไซต์และปฏิบัติการในการปราบปรามเจ้าของเว็บไซต์ บัญชีม้า รวมถึงผู้เล่นการพนัน อย่างเด็ดขาด โดยตั้งแต่วันที่ 6 - 20 มิถุนายน 2569 จับกุมเว็บพนันฟุตบอลโลก 388 URL เจ้ามือ 135 ราย และผู้เล่น 1,363 ราย พบเงินหมุนเวียนจำนวนมากถึง 3,371,457,177 บาท และได้สั่งการยกระดับในการปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ ในห้วงเดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2569 (ระยะเวลา 3 เดือน) โดยให้ดำเนินการจับกุมเว็บพนันออนไลน์ที่ปรากฎอยู่ตามหน้าเว็บไซต์และแพลตฟอร์มต่าง ๆ ในอินเทอร์เน็ต ที่มีวงเงินหมุนเวียนในระบบเกิน 10 ล้านบาท
นอกจากนี้ ในการเดินหน้าป้องกันพี่น้องประชาชนไม่ให้ตกเป็นผู้เสียหาย ได้สั่งการให้ประสานงานธนาคารในพื้นที่ สร้างความร่วมมือในการสอดส่อง ตรวจสอบ กลุ่มเปราะบางหรือเหยื่อสแกมเมอร์ ที่มีพฤติการณ์เข้าข่ายอาจถูกหลอกลวงให้ทำธุรกรรมทางการเงิน ในการประสานงานให้เจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่เข้าทำการตรวจสอบก่อนการทำธุรกรรม รวมถึงให้ธนาคารเป็นช่องทางในการประชาสัมพันธ์สร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน รวมถึงโทษทางกฎหมายสำหรับผู้เปิดบัญชีม้า
ด้าน พล.ต.ท.ไตรรงค์ ได้เร่งรัดการปฏิบัติตามสั่งการระดมผลการจับกุมพนันฟุตบอลโลกและพนันออนไลน์อื่นๆ และดำเนินการจับกุมเว็บเป้าหมาย 314 เว็บไซต์ ปราบปรามเว็บพนันออนไลน์ และเร่งรัดการปิดกั้นเว็บพนันออนไลน์ในทุกหน่วยงาน พร้อมกำชับการตรวจสอบ จับกุมการจำหน่ายและการโฆษณาอาวุธปืนผิดกฎหมายผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเข้มข้น