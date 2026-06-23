สมาคมกอล์ฟมิตรภาพไทย-เอเชีย จัดกิจกรรมแบ่งปันความสุขให้สังคมไทย

วันนี้ (23 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2569 ที่ผ่านมา สมาคมกอล์ฟมิตรภาพไทย- เอเชีย นำโดย นายบุญถึง ผลพาณิชย์ ประธานผู้ก่อตั้งและประธานที่ปรึกษาสมาคมฯ นายนภินทร ศรีสรรพางค์ รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ปรึกษาสมาคมฯ อดีตนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ปัจจุบัน นายเสกสกล อัตถาวงศ์ เป็นประธาน ได้จัดกิจกรรมเพื่อสังคม โดยในวันที่ 20 มิถุนายน 2569 ได้จัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน และโรงเรียนบ้านเขาพัง โรงเรียนบ้านช่องแคบ และโรงเรียนบ้านหนองขอน อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี
จากนั้นในวันที่ 21 มิถุนายน 2569 ไ้ด้เดินทางไปเลี้ยงอาหารกลางวันและมอบทุนอาหารให้ผู้อาวุโสหญิง แห่งบ้านเบธานี อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี ซึ่งกิจกรรมเพื่อสังคมนี้ สมาคมฯได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาหลายปี และดำเนินการต่อไปเพื่อแบ่งปันความสุขให้กับสังคมไทย