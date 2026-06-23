อีกแล้ว กันสาดตึกแถว 3 ชั้น ทรุดตัวใกล้ร้านอาหารดังย่าน ถ.ดินสอ

เกิดเหตุกันสาดตึกแถวชั้น 3 ทรุดตัวใกล้ร้านอาหารดังย่าน ถนนดินสอ เจ้าหน้าที่ปิดกั้นพื้นที่เข้าตรวจสอบ
วันนี้ (23 มิ.ย.) ศูนย์วิทยุพระราม สายด่วน 199 ได้รับแจ้งจากสถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง ว่า เมื่อเวลา 09.13 น. เกิดเหตุกันสาดทรุดตัว ใกล้เคียงร้านครัวอัปษร สาขาดินสอ ถนนดินสอ แขวงวัดบวรนิเวศ เขตพระนคร กรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยภูเขาทอง กำลังไปที่เกิดเหตุ
เมื่อมาเจ้าหน้าที่มาถึงที่เกิดเหตุ ตรวจสอบเบื้องต้นเป็นกันสาดปูนค้างอยู่บริเวณชั้น 3 และในที่เกิดเหตุไม่มีผู้พักอาศัย เจ้าหน้าที่ได้ทำการกั้นพื้นที่ดังกล่าว ประสานเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตเข้าดำเนินการต่อไป