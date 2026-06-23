ทลายขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น เสียหาย 4.5 พันล้าน

ปปช.-ตำรวจ ปปป. ทลายขบวนการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่น มูลค่าความเสียหาย 4.5 พันล้านบาท เตรียมแถลงคืบหน้าวันนี้
วันนี้ (23 มิ.ย.) ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ตำรวจกองบังคับการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (บก.ปปป.) ได้ทำบันทึกรายงายเหตุถึง กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) - CIB ระบุว่า เมื่อวันที่ 22 มิ.ย.ที่ผ่านมา เวลาประมาณ 18.00 น. ภายใต้การอำนวยการของ พล.ต.ท.ณัฐศักดิ์ เชาวนาศัย ผบช.ก. , พล.ต.ต.จรูญเกียรติ ปานแก้ว รอง ผบช.ก. ,พล.ต.ต.ประสงค์ เฉลิมพันธ์ ผบก.ปปป. กับพวกร่วมกับ เจ้าหน้า ปปช. เข้าตรวจค้น ตามหมายค้นของ ศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ ค.618/2569 ลง 22 มิ.ย.69 บ้านเลขที่ 93/64 ม.9 ต.บางเลน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี โดยมีผู้นำตรวจค้น คือ นายฉัตรพิศุทธิ์ อายุ 31 ปี
โดยมีพฤติการณ์ คือ มีกลุ่มบุคคลและติวเตอร์บางกลุ่ม แอบอ้างว่ามี "เส้นสายภายใน" สามารถช่วยเหลือผู้สมัครให้สอบผ่าน ให้เข้ารับราชการท้องถิ่นได้ โดยจากหลักฐานและคลิปเสียงที่มีการร้องเรียน พบว่าขบวนการนี้เรียกรับเงินตั้งแต่ 350,000 บาท สำหรับตำแหน่งทั่วไป จนถึง 700,000 - 800,000 บาท ในจังหวัดหรือพื้นที่ที่มีอัตราการแข่งขันสูง โดยตามประกาศอย่างเป็นทางการของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) ปี 2568 เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568 การสอบแข่งขันครั้งนี้เปิดรับสมัคร จำนวน 87 ตำแหน่ง รวมทั้งสิ้น 6,669 อัตรา
ต่อมาสืบทราบว่า บ้านหลังสถานที่เกิดเหตุ เป็นสถานที่แก้ไขกระดาษคำตอบ เพื่อให้เป็นผู้สอบได้ ให้ตรงกับคะแนนที่ประกาศ โดยมีผู้ต้องสงสัย คือ นายพิชิต ผอ.กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ เทศบาลแห่งหนึ่งใน จ.เพชรบูรณ์ โดยซุกซ่อนกระดาษคำตอบสถานที่ดังกล่าว
ผลการตรวจค้น ปรากฎพบ คอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแก้ไขกระดาษคำตอบ พร้อม ซีพียู จำนวน 18 ชุด, เอทานอล ตัวบรรจุข้อมูล เก็บข้อมูลกระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบทั่วประเทศ, ข้อมูลรายชื่อ ที่ต้องแก้ไขให้เป็นผู้สอบได้ จากทั่วประเท, สำเนากระดาษคำตอบของผู้เข้าสอบ ในวันที่ 15 กพ. 68 ประมาณ 3000 ราย โดยแก้ไขไปแล้วประมาณ 2,000 ราย มูลค่าความเสียหายประมาณ 4,500,000,000 บาท
ทั้งนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน ป.ป.ช. จะแถลงข่าว “เปิดปฏิบัติการคดีทุจริตการสอบบรรจุข้าราชการส่วนท้องถิ่น” วันอังคารที่ 23 มิถุนายน 2569 เวลา 10.00 น. ณ ห้องนนทบุรี 3 อาคาร 4 สำนักงาน ป.ป.ช. จังหวัดนนทบุรี