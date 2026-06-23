ศาลยุติธรรม เชิญชวนนักเรียน-นักศึกษาทั่วประเทศ แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2569 ชิงเงินรางวัลกว่า 500,000 บาท

ศาลยุติธรรมเปิดเวทีประชันความรู้ครั้งยิ่งใหญ่แห่งปี ขอเชิญชวนนักเรียน-นักศึกษาทั่วประเทศ เข้าร่วม“การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2569” ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทเ
มื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2569 นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม กล่าวว่าศาลยุติธรรมมุ่งมั่นส่งเสริมและเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้แสดงศักยภาพทางวิชาการอย่างเต็มที่ เพราะเชื่อมั่นว่าพลังของคนรุ่นใหม่
คือรากฐานสำคัญในการพัฒนาสังคม การสร้างเวทีให้เด็กและเยาวชนได้แสดงออกซึ่งความรู้และความเข้าใจ
ที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมาย จึงไม่เพียงแต่เป็นการประชันความสามารถเท่านั้น แต่ยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึก
ด้านความยุติธรรมให้เติบโตก้าวขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญของประเทศชาติในอนาคต
ด้วยเหตุนี้ศาลยุติธรรมจึงได้จัดทำโครงการ “แข่งขันตอบปัญหากฎหมายเนื่องในวันรพี ประจำปี 2569”
ขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่ได้ท้าทายความสามารถของตนเองบนเวทีระดับประเทศ ชิงเงินรางวัล
รวมกว่า 500,000 บาท พร้อมโล่เกียรติยศจากประธานศาลฎีกาและใบประกาศเกียรติบัตร
การแข่งขันครั้งนี้จัดขึ้นในรูปแบบประเภททีม ทีมละ 2 คน แบ่งเป็นระดับมัธยมศึกษาและระดับ
อุดมศึกษา(ปริญญาตรี) โดยมีกำหนดจัดการแข่งขันรอบคัดเลือกในส่วนกรุงเทพมหานคร
วันที่ 15 สิงหาคม 2569 ณ ห้องประชุมใหญ่ 601 ชั้น 6 อาคารสำนักงานศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร
สำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกในส่วนภูมิภาค สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1-9 ได้กำหนด
วันจัดแข่งขันไว้ตามพื้นที่ดังนี้
•วันที่ 18 สิงหาคม 2569: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 1 และภาค 2
•วันที่ 19 สิงหาคม 2569: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 3 ภาค 8 และภาค 9
•วันที่ 20 สิงหาคม 2569: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 และภาค 7
•วันที่ 21 สิงหาคม 2569: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 5
•วันที่ 25 สิงหาคม 2569: สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 6
ทีมที่ผ่านการคัดเลือกจากทุกภาคส่วนจะได้เข้าสู่การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศใน วันเสาร์ที่ 12 กันยายน 2569 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ อาคารสถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร
ในส่วนของช่องทางการรับสมัคร นักเรียน นักศึกษา ที่สถาบันการศึกษาตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร สามารถสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยศึกษารายละเอียดและติดตามช่องทางการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์ของกองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทร. 0 2515 3480-1สำหรับผู้สมัครในส่วนภูมิภาค สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคที่รับผิดชอบพื้นที่ของตนตามหมายเลขโทรศัพท์ ดังนี้
•ภาค 1: โทร. 02 448 4935 และ 02 448 8333 ต่อ 209
•ภาค 2: โทร. 0 3828 4946
•ภาค 3: โทร. 081 754 4230
•ภาค 4: โทร. 081 754 2361
•ภาค 5: โทร. 052 081 976–8 ต่อ 2023 และ 2025
•ภาค 6: โทร. 055 258 566 ต่อ 246 หรือ 081 854 3087
•ภาค 7: โทร. 034 250 913 ต่อ 2316 หรือ 089 806 2209
•ภาค 8: โทร. 077 355 450
•ภาค 9: โทร. 074 260 540-44
นอกจากนี้ โฆษกศาลยุติธรรม ยังกล่าวเพิ่มเติมว่านักเรียนระดับมัธยมศึกษาในส่วนภูมิภาคที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ศาลจังหวัดหรือศาลเยาวชนและครอบครัวในจังหวัดของตนเอง
ภายในวันที่ 7 สิงหาคม 2569 เพื่อสมัครและรับการคัดเลือกเป็นตัวแทนระดับจังหวัด ก่อนเข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกที่จัดโดยสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาคต่อไป
ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบเขตอำนาจศาลของจังหวัดตนเองล่วงหน้าเพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการก้าวสู่เวทีประชันความรู้ด้านกฎหมายครั้งสำคัญแห่งปี โดยสามารถดูรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ กองสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ สำนักงานศาลยุติธรรม นี้
https://iprd.coj.go.th/th/content/category/articles/id/46/cid/15440