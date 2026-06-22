เจ้าของรถสิบล้อเข้ารับทราบข้อหา ยันถูกจับตามกฎหมาย-ไม่มีเส้น-ไม่ได้สั่งปิดเพจจ่าจักร ด้านผกก.วอนสังคมเห็นใจตำรวจน้ำดี เตรียมดำเนินคดีโซเชี่ยลคุกคามครอบครัว

จากกรณีที่เพจ “ที่นี่ไทรน้อย”และ “จ่าจักรจราจรไทรน้อย”ประกาศยุติการเคลื่อนไหวในช่วงเวลาใกล้เคียงกันจนเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์และข้อสงสัยในโลกออนไลน์ว่าอาจเกี่ยวข้องกับกรณีการจับกุมรถบรรทุกพ่วง 18ล้อที่กำลังเป็นประเด็นอยู่ในขณะนั้นซึ่งทางพ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชาฐานิสภัทราพงศ์ผกก.สภ.ไทรน้อยพร้อมด้วยจ.ส.ต.บรรณภพสังข์ไพโรจน์ผบ.หมู่จราจรสภ.ไทรน้อยหรือ “จ่าจักร”ร่วมชี้แจงข้อเท็จจริงต่อสื่อมวลชนว่าการปิดเพจดังกล่าวเป็นการตัดสินใจของเจ้าของเพจเองไม่ได้เกิดจากแรงกดดันหรือการแทรกแซงจากบุคคลใดโดยสาเหตุหลักมาจากภาระงานและปริมาณเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่มีเข้ามาอย่างต่อเนื่อง
ความคืบหน้าล่าสุดเวลา 11.00น.วันที่ 22มิ.ย. 69นางอังคณาสามเกษรหรือ “เจ๊ทรายซิ่ง”อายุ 42ปีชาวจ.นครปฐมเจ้าของรถบรรทุกพ่วง 18ล้อได้เดินทางมาที่สภ.ไทรน้อยเพื่อเข้ามารับทราบข้อกล่าวหาพร้อมเปิดใจกับผู้สื่อข่าวว่าตนเป็นคนขับรถบรรทุกพ่วง 18ล้อและเป็นเจ้าของรถคันที่เป็นข่าววันเกิดเหตุคือวันที่ 11มิ.ย. 69ตนขับรถบรรทุกทรายออกมาจากท่าทรายย่านไทรน้อยและจะกลับบ้านไปที่สาย 1จ.นครปฐมซึ่งปกติจะไม่ขับเส้นทางนี้มีบ้างเดือนละ 1-2ครั้งถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจเรียกตรวจเนื่องจากวิ่งเลนขวาและไม่ติดแผ่นป้ายทะเบียนตนจึงนำใบขับขี่มาแสดงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจสอบและให้เหตุผลที่วิ่งเลนขวาเนื่องจากมีรถเยอะและบางช่วงมีการทำถนนจากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ตนนำป้ายทะเบียนมาติดให้เรียบร้อยแต่ตนไม่มีเครื่องมือจึงไม่สามารถทำได้
วันเกิดเหตุตนถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจจับนานกว่า 1ชม.จึงเกิดความโมโหและเรียกแท็กซี่มาที่สภ.ไทรน้อยเพื่อแจ้งความข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวเมื่อมาถึงผกก.สภ.ไทรน้อยทราบเรื่องจึงได้สอบถามข้อเท็จจริงและชี้แจงการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาพร้อมทั้งได้สั่งให้ตนแก้ไขรถให้ถูกต้องตามกฎหมาย
วันนี้ตนเดินทางมาเพื่อชี้แจงกรณีที่เป็นข่าวและปฏิเสธว่าตนไม่ได้เป็นเจ้าแม่หรือผู้มีอิทธิพลตนเป็นเพียงคนขับรถบรรทุกพ่วง 18ล้อและเป็นเจ้าของรถส่วนกรณีที่มีกระแสดราม่าว่าตนสั่งปิดเพจตนยืนยันว่าไม่สามารถทำได้และพร้อมจะดำเนินคดีกับผู้ที่ด่าทอตนในโซเชี่ยลด้วยหลังจากนี้ตนจะเดินทางไปที่สำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐมเพื่อนำรถบรรทุกพ่วง 18ล้อไปตรวจสภาพนอกจากนี้ในส่วนที่โซเชี่ยลตั้งคำถามว่าทำไมแต่งรถขนาดนี้ถึงตรวจสภาพรถผ่านซึ่งตนยอมรับว่าทุกครั้งที่นำรถเข้าตรวจสภาพที่ขนส่งได้มีการถอดอุปกรณ์ตกแต่งออกไม่ได้จ่ายส่วยให้หน่วยงานใดตามที่เป็นข่าว
ด้านพ.ต.อ.ณัฏฐ์เดชาฐานิสภัทราพงศ์ผกก.สภ.ไทรน้อยกล่าวว่าตนในฐานะผู้บังคับบัญชาขออนุญาตชี้แจงว่าวันเกิดเหตุได้มีการสอบถามข้อเท็จจริงกับเจ้าของรถบรรทุกพ่วง 18ล้อและแจ้งว่าไม่สามารถแจ้งข้อหากักขังหน่วงเหนี่ยวกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้พร้อมอธิบายในส่วนการกระทำความผิดเกี่ยวกับพ.ร.บ.จราจรและเปรียบเทียบปรับ
วันนี้ตนอยากออกมาพูดในมุมของการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้บังคับบัญชาตนตั้งใจทำงานและทำในสิ่งที่ถูกต้องพร้อมทั้งปกป้องผู้ใต้บังคับบัญชาแต่กลายเป็นสังคมต่อว่าผู้บังคับบัญชารวมถึงครอบครัวของตนด้วยซึ่งตนรู้สึกเสียกำลังใจเป็นอย่างมาก
ตนมีนโยบายกวดขันรถพ่วงรถบรรทุกรถจยย.แต่งซิ่งและจับจริงมาตลอดทุกคันหากไม่ปฏิบัติอย่างเข้มงวดคงไม่เกิดเหตุการณ์ในวันนี้ในส่วนรถบรรทุกพ่วง 18ล้อวันนี้ตนได้เรียกเจ้าของรถเข้ามาดำเนินคดีในข้อหาอื่นๆเพิ่มเติมส่วนเรื่องการปิดเพจเป็นสิทธิส่วนบุคคลตนไม่เคยก้าวก่ายหรือแทรกแซงใดๆตนมีแต่ส่งเสริมเพราะเห็นลูกน้องทำในสิ่งที่เกิดประโยชน์ต่อสังคม
สุดท้ายตนขอความกรุณาโซเชี่ยลหยุดการด่าทอและพาดพิงถึงครอบครัวรวมถึงสถานีตำรวจภูธรไทรน้อยพร้อมขอความเป็นธรรมให้กับตนและครอบครัวเมื่อทุกท่านได้รับข่าวสารที่ถูกต้องควรหยุดการกระทำดังกล่าวพร้อมจะดำเนินคดีตามกฎหมายหากยังไม่หยุด
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการแจ้งข้อกล่าวหาคือดัดแปลงสภาพรถ (บังโคลนยาวผิดปกติ,ท่อไอเสียลักษณะแต่งและอุปกรณ์ตรวจพ่วงไม่สมบูรณ์)พร้อมเปรียบเทียบปรับเป็นเงินจำนวน 2,000บาท