รวบหนุ่มโอปป้าเจ้าของบัญชี X ปล่อยคลิปร่วมรักสาวไทย ค้นห้องเจอยาอีกเพียบ

ตม.บุกจับหนุ่มชาวเกาหลีใต้กลางเมืองพัทยา เจ้าของบัญชีแอป X ปล่อยคลิปมีเพศสัมพันธ์กับสาวไทย ตรวจสอบห้องพักเจอยาเสพติดหลายรายการ
วันนี้ (22 มิ.ย.) พล.ต.ท.ภาณุมาศ บุญญลักษม์ ผบช.สตม. พล.ต.ต.ทรงโปรด สิริสุขะ ผบก.ตม.3 พ.ต.อ.ชินวุฒิ ตั้งวงษ์เลิศ รอง ผบก.ตม.3 สั่งการให้ พ.ต.อ.สุริยะ พ่วงสมบัติ ผกก.สส. บก.ตม.3 พร้อม เจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน กก.สส.บก.ตม.3 (ชป.3) นำหมายค้นศาลแขวงพัทยา เข้าตรวจค้นห้องพักแห่งหนึ่งในพื้นที่เมืองพัทยา จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 21 มิ.ย.69 เวลา 08.30 น.ที่ผ่านมา
ผลการตรวจค้นพบ นายดงกึน (นามสมมติ) อายุ 30 ปี สัญชาติเกาหลีใต้ เจ้าของบัญชี X ชื่อ “@louis_korea” ซึ่งถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้เผยแพร่วิดีโอลามกอนาจารผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยเป็นคลิปแสดงการมีเพศสัมพันธ์กับหญิงไทย เผยแพร่เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2569
จากการสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพว่าเป็นผู้โพสต์คลิปดังกล่าวจริง นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังตรวจพบยาเสพติดหลายรายการภายในห้องพัก ประกอบด้วย ไอซ์ 4 ซอง น้ำหนักรวมประมาณ 21.36 กรัม เคตามีน 3 ซอง น้ำหนักรวมประมาณ 304.32 กรัม ยาอีชนิดเม็ดจำนวน 296 เม็ด และพอตเค (เอโทมิเดต) จำนวน 9 ชิ้น เจ้าหน้าที่จึงแจ้งข้อกล่าวหาเกี่ยวกับการนำเข้าข้อมูลลามกเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ การเผยแพร่สื่อลามกอนาจาร และความผิดเกี่ยวกับการครอบครองยาเสพติดเพื่อจำหน่าย ก่อนควบคุมตัวพร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมาย
ทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นหรือมีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างชาติที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัย หรืออาจเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดกฎหมาย สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองในพื้นที่หรือสายด่วน สตม. 1178